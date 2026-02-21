Ft
Ft
6°C
-4°C
Ft
Ft
6°C
-4°C
02. 21.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
kocsis máté hazugság Magyar Péter

Olyat hazudott Magyar Péter, hogy az már nevetséges: közel sincs annyi aláírása a Tiszának, mint amennyit mondott

2026. február 21. 18:30

Megint lebukott...

2026. február 21. 18:30
null

Rendkívüli hírről számolt be Kocsis Máté a Facebook-oldalán: Magyar Péter megint hazudott, ezúttal a szombati aláírásgyűjtésről. 

„Breaking: Magyar Péter hatalmasat hazudott a mai aláírásgyűjtésről”

– írta a Fidesz frakcióvezetője. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Tovább a cikkhezchevron

Az Alapjogokért Központ közérdekű adatigénylése nyomán kiderült, hogy Magyar Péter állításával ellentétben a Tisza Párt nem gyűjtött össze 250 ezer aláírást. A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint a délig bejelentett számnak a hivatalos délutáni zárásig is csak a fele, mintegy 110 ezer aláírás jött össze. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP 24 523 ívet adott le, 

ami közel 196 ezer ajánlást jelent, nagyságrendileg 85 ezerrel többet a Tiszánál.

A Tisza Párt kezdetektől látszatpolitikára épülő formációként működik: pártnak tűnik, miközben inkább digitális mozgalom, a magyarok érdekét hirdeti, de Brüsszelhez kötődő érdeket képvisel, és a látszólagos vezetést a kutatásokban a valóságban nem támasztják alá. A szombati aláírásgyűjtés is ezt bizonyítja: Magyar Péter állításai jelentősen eltértek a hivatalos számoktól, így az esemény ismét rámutatott a Tisza Párt látszatjellegére.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

 

Összesen 83 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
robertdenyiro
•••
2026. február 21. 20:44 Szerkesztve
>>>> In_memoriam_fleto 2026. február 21. 20:35 Nem is az aláíráskor aktív nyuggerkommandó fogja ezt a rendszert leváltani, hanem a fiatalok, akik soha nem látott arányban lesznek a ott a szavazóurnáknál áprilisban. <<<< Úgy érted, azok a fiatalok, akik már mind kihaltak mert a gaz óóóóhbáááán kihalasztotta őket, és akik még túlélték valahogy a gaz óóhbáándittatúrát, azok is rég az óperencián túlra menekültek a rettenetes dittatúra elől? Tehát mi az a "soha nem látott arány"? 1:100-hoz? Az a fránya libkánymatek, ugyebár. Mindig belebuktok a saját magatok által hamisított statisztikáitokba. Mert agyhalottak vagytok. Nah, kotródj vissza a gazdádhoz és kérdezd meg tőle hogy most mit kell hazudnod, mert ezt qurwára benézted. Te, idióta fasz.
Válasz erre
0
0
westend
2026. február 21. 20:42
In_memoriam_fleto 2026. február 21. 20:38 " a "digitális mozgalomként" emlegetett párt pont nekik fekszik jobban." :D :D nyugodj bele piciny poloskatamponom, hogy (amúgy sajnos) a fiatalok vannak kevesebben, mint az idősek. Arról nem is szólva, hogy a fiatalok sem mind agyhalottak, hogy önmaguk érdekei ellen a poloskaszektára szavazzanak.
Válasz erre
1
0
In_memoriam_fleto
2026. február 21. 20:38
A 20 év körüli fiatalok körében szitokszó a fidesz, a "digitális mozgalomként" emlegetett párt pont nekik fekszik jobban.
Válasz erre
1
4
In_memoriam_fleto
2026. február 21. 20:35
Nem is az aláíráskor aktív nyuggerkommandó fogja ezt a rendszert leváltani, hanem a fiatalok, akik soha nem látott arányban lesznek a ott a szavazóurnáknál áprilisban. A fidesz rendszere a múlt rendszere, ideje lenne nyugdíjba menniük Viktorral együtt. A hatalomról persze nehéz lemondani, de ezen tudunk segíteni. ;)
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!