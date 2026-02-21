Olyat hazudott Magyar Péter, hogy az már nevetséges: közel sincs annyi aláírása a Tiszának, mint amennyit mondott

Az Alapjogokért Központ közérdekű adatigénylése nyomán kiderült, hogy Magyar Péter állításával ellentétben a Tisza Párt nem gyűjtött össze 250 ezer aláírást. A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint a délig bejelentett számnak a hivatalos délutáni zárásig is csak a fele, mintegy 110 ezer aláírás jött össze. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP 24 523 ívet adott le,