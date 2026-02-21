Olyat hazudott Magyar Péter, hogy az már nevetséges: közel sincs annyi aláírása a Tiszának, mint amennyit mondott

„Hajrá, Róka!” – betámadta a baloldal a vallomása után, most Orbánnal találkozott az MMA-harcos (FOTÓ)
A kormányfő azonnal közzétette a képet.
Megint lebukott...
Rendkívüli hírről számolt be Kocsis Máté a Facebook-oldalán: Magyar Péter megint hazudott, ezúttal a szombati aláírásgyűjtésről.
„Breaking: Magyar Péter hatalmasat hazudott a mai aláírásgyűjtésről”
– írta a Fidesz frakcióvezetője.
Az Alapjogokért Központ közérdekű adatigénylése nyomán kiderült, hogy Magyar Péter állításával ellentétben a Tisza Párt nem gyűjtött össze 250 ezer aláírást. A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint a délig bejelentett számnak a hivatalos délutáni zárásig is csak a fele, mintegy 110 ezer aláírás jött össze. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP 24 523 ívet adott le,
ami közel 196 ezer ajánlást jelent, nagyságrendileg 85 ezerrel többet a Tiszánál.
A Tisza Párt kezdetektől látszatpolitikára épülő formációként működik: pártnak tűnik, miközben inkább digitális mozgalom, a magyarok érdekét hirdeti, de Brüsszelhez kötődő érdeket képvisel, és a látszólagos vezetést a kutatásokban a valóságban nem támasztják alá. A szombati aláírásgyűjtés is ezt bizonyítja: Magyar Péter állításai jelentősen eltértek a hivatalos számoktól, így az esemény ismét rámutatott a Tisza Párt látszatjellegére.
