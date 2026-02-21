Ft
róka fidesz pride orbán viktor

„Hajrá, Róka!” – betámadta a baloldal a vallomása után, most Orbánnal találkozott az MMA-harcos (FOTÓ)

2026. február 21. 16:54

A kormányfő azonnal közzétette a képet.

2026. február 21. 16:54
null

Ahogy arról beszámoltunk, Lukács Nikolasz, alias Róka, az MMA-harcos és TikTok-videós reagált a liberális ellenzék felháborodására, amiért az első sorban foglalt helyet Orbán Viktor évértékelőjén. A videóban egyértelműen beszélt szexuális orientációjáról, hangsúlyozva, hogy meleg, így született. Ugyanakkor kiemelte, hogy a szexualitás magánügy, nem kell sem hirdetni, sem ünnepelni.

Róka többször is hangsúlyozta, hogy a liberális sajtó majdnem kikényszerítette a vallomás-videót, pedig szerinte a Pride-ra való részvétel vagy a nyilvános coming out nem a személyes meggyőződésének része. „Nem járok Pride-ra, nem csinálok belőle karriert, nem beszélek róla” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a Fidesz politikájában nem számít, ki kihez vonzódik.

„Róka az árral szemben is megharcol az igazáért. Jó, hogy velünk vagy!”

– posztolta Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése után, a bejegyzéshez pedig egy közös fényképet is csatolt a fiatal harcossal.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

tidal-wave-is-back
2026. február 21. 18:17
Már megijedtem, hogy Róka Rékáról lesz szó, de szerencsére nem.
Ízisz
2026. február 21. 17:57
Z. "akyokushinkaimestere 2026. február 21. 17:00 beszélt szexuális orientációjáról, hangsúlyozva, hogy meleg, így született" Akkor nem az LMBTQRSSZTTY felvonulástól melegedett be?Vagy az anyja egyszer terhesen végignézettt egyet?🤦‍♂️😁" Válasz erre 👆 Ízisz akyokushinkaimestere 2026. február 21. 17:56 Z. A prájdon vonagló LMBTQA aktivista létedre, mi a problémád egy buzival??? Talán csak nem az, hogy a hülyénvigyorgó nemzetközi budapesti prájd rendezvényén nem tudtad leszopni???, korcs létedre!!! 💯😝😆❗ Igy jártál kurva pedofil!!! 💯👍❗
regi-nyarakon21
2026. február 21. 17:38
Klassz srác!
akyokushinkaimestere
2026. február 21. 17:00
beszélt szexuális orientációjáról, hangsúlyozva, hogy meleg, így született" Akkor nem az LMBTQRSSZTTY felvonulástól melegedett be?Vagy az anyja egyszer terhesen végignézettt egyet?🤦‍♂️😁
