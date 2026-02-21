„Hajrá, Róka!” – betámadta a baloldal a vallomása után, most Orbánnal találkozott az MMA-harcos (FOTÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, Lukács Nikolasz, alias Róka, az MMA-harcos és TikTok-videós reagált a liberális ellenzék felháborodására, amiért az első sorban foglalt helyet Orbán Viktor évértékelőjén. A videóban egyértelműen beszélt szexuális orientációjáról, hangsúlyozva, hogy meleg, így született. Ugyanakkor kiemelte, hogy a szexualitás magánügy, nem kell sem hirdetni, sem ünnepelni.

Róka többször is hangsúlyozta, hogy a liberális sajtó majdnem kikényszerítette a vallomás-videót, pedig szerinte a Pride-ra való részvétel vagy a nyilvános coming out nem a személyes meggyőződésének része. „Nem járok Pride-ra, nem csinálok belőle karriert, nem beszélek róla” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a Fidesz politikájában nem számít, ki kihez vonzódik.