„Hajrá, Róka!” – betámadta a baloldal a vallomása után, most Orbánnal találkozott az MMA-harcos (FOTÓ)

Elszabadult a lengyel külügyminiszter Orbán Viktor döntése után: rögvest elküldené Magyarország pénzét Ukrajnába
Radosław Sikorski szerint felháborító, hogy Magyarország blokkolja az ukrán hadikölcsönt.
A kormányfő azonnal közzétette a képet.
Ahogy arról beszámoltunk, Lukács Nikolasz, alias Róka, az MMA-harcos és TikTok-videós reagált a liberális ellenzék felháborodására, amiért az első sorban foglalt helyet Orbán Viktor évértékelőjén. A videóban egyértelműen beszélt szexuális orientációjáról, hangsúlyozva, hogy meleg, így született. Ugyanakkor kiemelte, hogy a szexualitás magánügy, nem kell sem hirdetni, sem ünnepelni.
Róka többször is hangsúlyozta, hogy a liberális sajtó majdnem kikényszerítette a vallomás-videót, pedig szerinte a Pride-ra való részvétel vagy a nyilvános coming out nem a személyes meggyőződésének része. „Nem járok Pride-ra, nem csinálok belőle karriert, nem beszélek róla” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a Fidesz politikájában nem számít, ki kihez vonzódik.
„Róka az árral szemben is megharcol az igazáért. Jó, hogy velünk vagy!”
– posztolta Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése után, a bejegyzéshez pedig egy közös fényképet is csatolt a fiatal harcossal.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán