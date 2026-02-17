Ft
róka fidesz liberális szexualitás pride

„Nem járok Pride-ra, nem csinálok belőle karriert” – az MMA-harcos kőkeményen beolvasott a liberálisoknak: ezért választja Orbán Viktort a „toleránsok” helyett

2026. február 17. 13:11

Csak azért támadták be, mert ott ült Orbán Viktor előtt – a válasza mindenkit elhallgattatott!

2026. február 17. 13:11
Lukács Nikolasz, alias Róka TikTok-videójában reagált a liberális ellenzék felháborodására, amiért Orbán Viktor évértékelőjén az első sorban foglalt helyet. A videóban a közszereplő többek között saját szexuális orientációjáról is beszélt, hangsúlyozva: „Itt az idő, hogy felháborodjatok. Igen, meleg vagyok, így születtem.”

Az MMA-harcos tiktokker többször is hangoztatta felháborodását, hogy a liberális sajtó szinte kikényszerítette tőle a vallomás-videót, holott meggyőződése szerint a szexualitás nem tartozik senkire, nem kell hirdetni, az teljes mértékben magánügy. A magát mindenek felett „elfogadónak” hirdető libsi médiával ellentétben, a Fideszt nem érdekli, hogy ki kihez vonzódik.

Egyik indokom a sok közül, amiért épp a Fideszre szavazok, hogy a szexualitás magánügy. A hálószoba az magánügy. Nem járok Pridera, nem csinálok belőle karriert, nem beszélek róla” 

– fogalmazott Róka. 

A közszereplő egyértelműen kijelentette, hogy szerinte a melegséget nem kell szégyelni, de ünnepelni sem szükséges. Éppen ezért a Pride-ra sem megy ki.

„Az elfogadás nem azt jelenti, hogy hirdetnem kell a melegséget,neked meg ezért ünnepelni engem”

Róka kiemelte, hogy ez a videó sem feltűnősködési célzattal készült, hanem kényszerből. Mindezt azért, mert ott ült az első sorban Orbán Viktor évértékelőjén. 

A videó megtekintéséhez kattintsanak ide!

Nyitókép forrása: Képernyőkép

survivor
2026. február 17. 14:43
Senki nem SZÜLETIK melegnek.
csalodtamafideszben
2026. február 17. 14:20
„Nem járok Pridera” Akkor mit keresel az Orbán-prájdon?
varga-judit
2026. február 17. 14:15
Róka koma szerint nem kell hirdetni a melegséget. De ő azért hirdeti. Csendben is lehetne, és tapsolhatna az első sorból Orbánnak, csak úgy a kutya nem tudná, és nem töltené be a fideszes meleg influenszer funkcióját. A mandinernek sem lenne a hasznos idiótája. Így inkább nagydobra veri. Hátha ez is hoz pár szavazatot.
tinodi-lightos-sebestyen
2026. február 17. 14:08
Nincs olyan magyar szó, hogy betámad.
