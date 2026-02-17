„Nem járok Pride-ra, nem csinálok belőle karriert” – az MMA-harcos kőkeményen beolvasott a liberálisoknak: ezért választja Orbán Viktort a „toleránsok” helyett

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Csak azért támadták be, mert ott ült Orbán Viktor előtt – a válasza mindenkit elhallgattatott!
Lukács Nikolasz, alias Róka TikTok-videójában reagált a liberális ellenzék felháborodására, amiért Orbán Viktor évértékelőjén az első sorban foglalt helyet. A videóban a közszereplő többek között saját szexuális orientációjáról is beszélt, hangsúlyozva: „Itt az idő, hogy felháborodjatok. Igen, meleg vagyok, így születtem.”
Az MMA-harcos tiktokker többször is hangoztatta felháborodását, hogy a liberális sajtó szinte kikényszerítette tőle a vallomás-videót, holott meggyőződése szerint a szexualitás nem tartozik senkire, nem kell hirdetni, az teljes mértékben magánügy. A magát mindenek felett „elfogadónak” hirdető libsi médiával ellentétben, a Fideszt nem érdekli, hogy ki kihez vonzódik.
Aki ilyen tisztséget tölt be, vagy be kíván tölteni, annak az életvitelének is példamutatónak kellene lennie.
Egyik indokom a sok közül, amiért épp a Fideszre szavazok, hogy a szexualitás magánügy. A hálószoba az magánügy. Nem járok Pridera, nem csinálok belőle karriert, nem beszélek róla”
– fogalmazott Róka.
A közszereplő egyértelműen kijelentette, hogy szerinte a melegséget nem kell szégyelni, de ünnepelni sem szükséges. Éppen ezért a Pride-ra sem megy ki.
„Az elfogadás nem azt jelenti, hogy hirdetnem kell a melegséget,neked meg ezért ünnepelni engem”
Róka kiemelte, hogy ez a videó sem feltűnősködési célzattal készült, hanem kényszerből. Mindezt azért, mert ott ült az első sorban Orbán Viktor évértékelőjén.
