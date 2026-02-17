„Nem járok Pride-ra, nem csinálok belőle karriert” – az MMA-harcos kőkeményen beolvasott a liberálisoknak: ezért választja Orbán Viktort a „toleránsok” helyett

Lukács Nikolasz, alias Róka TikTok-videójában reagált a liberális ellenzék felháborodására, amiért Orbán Viktor évértékelőjén az első sorban foglalt helyet. A videóban a közszereplő többek között saját szexuális orientációjáról is beszélt, hangsúlyozva: „Itt az idő, hogy felháborodjatok. Igen, meleg vagyok, így születtem.”

Az MMA-harcos tiktokker többször is hangoztatta felháborodását, hogy a liberális sajtó szinte kikényszerítette tőle a vallomás-videót, holott meggyőződése szerint a szexualitás nem tartozik senkire, nem kell hirdetni, az teljes mértékben magánügy. A magát mindenek felett „elfogadónak” hirdető libsi médiával ellentétben, a Fideszt nem érdekli, hogy ki kihez vonzódik.