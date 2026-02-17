Ft
A széttúrt ágynemű annak jelképe, hogy Magyar Péternek ideje lenne felnőnie

2026. február 17. 07:18

Aki ilyen tisztséget tölt be, vagy be kíván tölteni, annak az életvitelének is példamutatónak kellene lennie.

2026. február 17. 07:18
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Index

„A miniszterelnöki tisztség – még olyan, a hatalomtechnikában rendkívül tehetséges kormányfő esetében is, mint Bethlen István (ő egyébként Orbán Viktor egyik példaképe) – központi jelentőségű volt, és kiemelt szerepe visszaállt az egypártrendszer bukása után is. A magyar liberális demokrácia időszakában (1990–2010), majd az Orbán-rendszerben (2010–) egyaránt igaz, hogy a miniszterelnöki pozíció a magyar közjogi rendszer legmeghatározóbb tisztsége.

A NER tovább erősítette ezt a súlyt: 2020 tavasza óta – néhány hónapos megszakítással – folyamatos a különleges jogrend. A járványügyi, majd a háborús veszélyhelyzet éveiben a kormány számos kérdésben a parlament megkerülésével dönthetett, sőt a hatályos törvényektől is eltérhetett. Mivel a kormány politikai irányvonalának meghatározása a miniszterelnök joga, ebből következően Magyarország miniszterelnöke a belpolitikában vezető szerepet játszik, jelentős hatalommal.

Akármit is tett – vagy nem tett – Magyar Péter azon a 2024 augusztusi napon, abból, amit eddig tudni lehet, egyértelmű:

nem volt képes megfelelni annak az erkölcsi és hatalmi emelkedettségnek, amelyet Magyarország miniszterelnöki posztja megkövetel.

Aki ilyen tisztséget tölt be, vagy be kíván tölteni, annak az életvitelének is példamutatónak kellene lennie. Nem keveredik zűrös, kétes helyzetekbe, és – amennyire csak lehet – rendezett magánéleti viszonyok között él.

Akinek a magánélete zavaros, az politikailag is támadhatóvá válhat: akár külföldi titkosszolgálatok is szerezhetnek róla kényes információkat, ha fontos közjogi tisztséget tölt be vagy kíván betölteni. A rendezetlen magánélet azt is jelentheti, hogy a politikus – még ha el is nyeri a miniszterelnöki megbízatást – nem tud teljes erővel a feladataira koncentrálni. Rosszabb esetben a lelki stabilitás hiánya a tárgyalási pozícióit is gyengítheti: túl gyakran kerül konfliktusba fontos partnerekkel vagy akár saját munkatársaival.

A széttúrt ágynemű látványa jelkép is. Valami nem volt – és talán ma sincs – rendben Magyar Péter körül”.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 33 komment

statiszta
2026. február 17. 08:32
Hát Atesz aki politikai szakértő és Dombóvár, Újpest és Balmazújváros után is azt mantrázza, hogy a Tisza a Fidesszel legalább egy kategrória támogatottságában, annak is fel kellene nőnie. :D
ipolypart2
2026. február 17. 08:28
Nem mondod? De, akkor, ezt miért nem láttad eddig? Figyelmeztettünk pedig, nézd meg a facebukodat!
catalina11
2026. február 17. 08:23
lutra 2026. február 17. 08:01 Te képmutató ökör, a ti oldalatokon ez a minta, nektek tökéletesen megfelel. Nálatok ez erkölcsök relatívak, mindig az az erkölcsös, ami az érdeketek." Nagy Attila Tibor egy erkölcstelen manipulátor. Az "ideje lenne felnőni" azt sugallja, hogy Magyar Péter a jogi egyetemet végzett, jogot ismerő, háromgyermekes szülő, a milliós fizetésekért követelőző, a teljes baloldalt uraló Weberkedvenc politikus még nem felnőtt, ő csak egy rakoncátlan gyerek, akivel szemben ne legyenek túl komoly elvárásaink, adjunk neki időt. Ja, hogy lehallgatja és kiárulja a feleségét, hogy a széttúrt ágy videófelvételéért azt gyanúsítja, akivel feltúrta az ágyat, nos ez Nagy Attilánál nem meghatározó. Nála Magyar Péter egy rossz fiúcska, és nem egy velejéig romlott felnőtt. Pedig az! Nagy Attila, Nagy Ervin, Kéri, Mérő Vera, Verebes, Havas, stb.pedig a morális testőreik. Morál nélkül..
rasputin
2026. február 17. 08:22
rocktoberi-2rasputin 2026. február 17. 08:16 Te lényegében rá is szavaztál MSZP szavazóként , fajankó. Te 2022ben is Grószra szavaztál.
