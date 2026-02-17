Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Aki ilyen tisztséget tölt be, vagy be kíván tölteni, annak az életvitelének is példamutatónak kellene lennie.
„A miniszterelnöki tisztség – még olyan, a hatalomtechnikában rendkívül tehetséges kormányfő esetében is, mint Bethlen István (ő egyébként Orbán Viktor egyik példaképe) – központi jelentőségű volt, és kiemelt szerepe visszaállt az egypártrendszer bukása után is. A magyar liberális demokrácia időszakában (1990–2010), majd az Orbán-rendszerben (2010–) egyaránt igaz, hogy a miniszterelnöki pozíció a magyar közjogi rendszer legmeghatározóbb tisztsége.
A NER tovább erősítette ezt a súlyt: 2020 tavasza óta – néhány hónapos megszakítással – folyamatos a különleges jogrend. A járványügyi, majd a háborús veszélyhelyzet éveiben a kormány számos kérdésben a parlament megkerülésével dönthetett, sőt a hatályos törvényektől is eltérhetett. Mivel a kormány politikai irányvonalának meghatározása a miniszterelnök joga, ebből következően Magyarország miniszterelnöke a belpolitikában vezető szerepet játszik, jelentős hatalommal.
Akármit is tett – vagy nem tett – Magyar Péter azon a 2024 augusztusi napon, abból, amit eddig tudni lehet, egyértelmű:
nem volt képes megfelelni annak az erkölcsi és hatalmi emelkedettségnek, amelyet Magyarország miniszterelnöki posztja megkövetel.
Aki ilyen tisztséget tölt be, vagy be kíván tölteni, annak az életvitelének is példamutatónak kellene lennie. Nem keveredik zűrös, kétes helyzetekbe, és – amennyire csak lehet – rendezett magánéleti viszonyok között él.
Akinek a magánélete zavaros, az politikailag is támadhatóvá válhat: akár külföldi titkosszolgálatok is szerezhetnek róla kényes információkat, ha fontos közjogi tisztséget tölt be vagy kíván betölteni. A rendezetlen magánélet azt is jelentheti, hogy a politikus – még ha el is nyeri a miniszterelnöki megbízatást – nem tud teljes erővel a feladataira koncentrálni. Rosszabb esetben a lelki stabilitás hiánya a tárgyalási pozícióit is gyengítheti: túl gyakran kerül konfliktusba fontos partnerekkel vagy akár saját munkatársaival.
A széttúrt ágynemű látványa jelkép is. Valami nem volt – és talán ma sincs – rendben Magyar Péter körül”.
Nyitókép: Facebook