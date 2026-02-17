„A miniszterelnöki tisztség – még olyan, a hatalomtechnikában rendkívül tehetséges kormányfő esetében is, mint Bethlen István (ő egyébként Orbán Viktor egyik példaképe) – központi jelentőségű volt, és kiemelt szerepe visszaállt az egypártrendszer bukása után is. A magyar liberális demokrácia időszakában (1990–2010), majd az Orbán-rendszerben (2010–) egyaránt igaz, hogy a miniszterelnöki pozíció a magyar közjogi rendszer legmeghatározóbb tisztsége.

A NER tovább erősítette ezt a súlyt: 2020 tavasza óta – néhány hónapos megszakítással – folyamatos a különleges jogrend. A járványügyi, majd a háborús veszélyhelyzet éveiben a kormány számos kérdésben a parlament megkerülésével dönthetett, sőt a hatályos törvényektől is eltérhetett. Mivel a kormány politikai irányvonalának meghatározása a miniszterelnök joga, ebből következően Magyarország miniszterelnöke a belpolitikában vezető szerepet játszik, jelentős hatalommal.