Kezdhetnek aggódni Ukrajnában: minden egyes fenyegető Zelenszkij-lépésre lesz válasza Orbán Viktornak (VIDEÓ)
„Überkényszer van” – mondta a miniszterelnök az ukrán-ügy kapcsán.
Hát, így működik a müncheni háborús paktum a Tisza, az ukránok és Brüsszel között.
„Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással!
Magyar Pétert ma hiába próbálták szóra bírni, hogy mit szól ahhoz, hogy Zelenszkij ország-világ előtt zsarolja Magyarországot és leállította a kőolajszállítást, hogy üzemanyagellátási zavart okozzon a magyaroknak.
A Tisza elnöke csak sunnyogott, véletlenül sem ítélte el Ukrajna magyarellenes döntését. Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással. Neki rendben van, ha Ukrajna veszélyezteti a magyar emberek ellátását és az is rendben van, ha az ukránok kárt okoznak a magyar családoknak és vállalkozásoknak.
Ismét kiderült, hogy Magyar Péternek Ukrajna és Brüsszel érdeke számít, nem a magyaroké.
A Fidesz a biztos választás!”
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP