Magyar Pétert ma hiába próbálták szóra bírni, hogy mit szól ahhoz, hogy Zelenszkij ország-világ előtt zsarolja Magyarországot és leállította a kőolajszállítást, hogy üzemanyagellátási zavart okozzon a magyaroknak.

A Tisza elnöke csak sunnyogott, véletlenül sem ítélte el Ukrajna magyarellenes döntését. Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással. Neki rendben van, ha Ukrajna veszélyezteti a magyar emberek ellátását és az is rendben van, ha az ukránok kárt okoznak a magyar családoknak és vállalkozásoknak.