Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással!

2026. február 21. 17:37

Hát, így működik a müncheni háborús paktum a Tisza, az ukránok és Brüsszel között.

2026. február 21. 17:37
Orbán Balázs
Facebook

„Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással!

Hát, így működik a müncheni háborús paktum a Tisza, az ukránok és Brüsszel között.

Magyar Pétert ma hiába próbálták szóra bírni, hogy mit szól ahhoz, hogy Zelenszkij ország-világ előtt zsarolja Magyarországot és leállította a kőolajszállítást, hogy üzemanyagellátási zavart okozzon a magyaroknak.

A Tisza elnöke csak sunnyogott, véletlenül sem ítélte el Ukrajna magyarellenes döntését. Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással. Neki rendben van, ha Ukrajna veszélyezteti a magyar emberek ellátását és az is rendben van, ha az ukránok kárt okoznak a magyar családoknak és vállalkozásoknak.

Ismét kiderült, hogy Magyar Péternek Ukrajna és Brüsszel érdeke számít, nem a magyaroké. 

A Fidesz a biztos választás!”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

szilvarozsa
2026. február 21. 18:15
Jól látja a Matyi: A fossiás felajánlotta az ukránoknak az orosz olajról való leállást, a németeknek a vétójogról való lemondást, a horvátoknak meg az INA-t. Engem mindez valami Kohn, vagy Kun nevű zsidó 1919-es szerbeknek tett Magyarországgal kapcsolatos felajánlására emlékeztet.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. február 21. 18:10
Orbán Balázsnak van baja Magyar Péterrel, mert félti a saját egzisztenciáját.
Válasz erre
0
1
