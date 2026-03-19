„Magam is revelatív erejűnek gondolom azt a leleplezést, miszerint Orbán Viktor vidéki rendezvényeire mindenhonnan, más településekről kell összeszedni a mindenféle embereket, buszoztatni meg autóztatni, ezzel szemben pedig számomra is lélekemelő, jótékonyan borzongató érzést ad az a közösségi siker, hogy Magyar Péter rendezvényeire nem csupán a helyiek kíváncsiak, de szerte a környékből, sőt akár még Újlipiből meg a II. kerületből is érkeznek a lelkes érdeklődők, akik már az odaúton, a különbuszon közösséggé formálódnak, vagy egymást telekocsival segítik, ilyeténképpen a Tisza elnökét hosszú útján akár több állomásra is elkísérve buzdítják.

Micsoda palimadár továbbá ez az Orbán, hogy a nagyvárosi rendezvényein ott lengetik, haha, más települések tábláit azok a fideszes falusiak, ellenben Magyar Péter zseniálisan megértette a választási rendszer finomságait, tudja, hogy a város a falu nélkül egyéniben nem nyerhető, és a nagyvárosokban tartott rendezvényein már demonstratíve megjelennek a körzethez tartozó kistelepülések büszke táblavivői is. Teljesen nyilvánvaló a különbség!”