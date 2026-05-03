tisza párt magyar márton buli karácsony gergely Magyar Péter

Magyar Péter öccsének a lapjánál is elküldték a leendő miniszterelnököt melegebb éghajlatra

2026. május 03. 13:01

Az internet népének nem jött be a leendő miniszterelnök hozzáállása.

2026. május 03. 13:01
null

Ahogy megírtuk, a Tisza Párt elnöke nem örül annak, hogy Karácsony az ő bulija előtti napra előtti napra szervez rendszerzáró örömkoncertet a pesti rakpartra. „Szerintem kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda” – írta Magyar Péter, majd Karácsony Gergely Facebook-posztja alatt is megjelent, ahol már azt kéri számon, hogy

 „a csődben lévő főváros” fizeti-e a rendszerzáró bulit, 

vagy a főpolgármester.

Most Magyar Péter öccse, Magyar Márton lapjánál, a Kontroll.hu fb-oldalán is foglalkoztak az üggyel, ahol a kommentmezőt elárasztották a Magyar Pétert kritizáló megjegyzések.

Íme, egypár részlet a kommentekből:

„Péter, legyél szerényebb! 

Szeret a nép, mit akarsz még ennél többet!? De a nép szereti Karácsony Gergelyt is, mert ő már nálad korábban kezdte el szolgálni (!!) az embereket. A te eskütételeden is ott lesznek. Semmi szükség rá, hogy rivalizálj bárkivel, aki hasonlóan hozzád a népet kívánja szolgálni. A legnagyobb alázattal és szeretettel viszonyulj a néphez, mert ahogy felemelt, ugyanúgy tud büntetni is.”  

Ne oszd meg az embereket pártra, szimpátiára, korra, felekezetre stb.,

 mert azzal diszkriminálod, és nem összefogod a soknemzetiségű kis országot...”

„Szerintem inkább örülni kellene neki, ez egyfajta tiszteletadás a Főpolgármester részéről, és a kettő megfér egymás mellett. Nem rászervezés, mert nem ugyanazon a napon van. 

Erre szavaztunk, nem az egymás támadására, megosztására. 

Ja, és Budapest vastagon benne volt a győzelemben, van mit ünnepelni. Mi mindkettőn ott leszünk.”

„Mar nincs kampány, dolgozni kell. Mindenkinek van épp elég dolga foglalkozzon azzal. Sztem MP-nek marhára nem kellene megmondania a fővárosnak, hogy mikor milyen rendezvényt tarthat. (Orbánnak sem igen jött be.) 

A demokrácia az nem akkor van, ha az van, amit én mondok.”

„Privatizálja MP az ünneplést?! Ez most gáz...”

„Szerintem ezen mp nek túl kéne lendülnie...”

„Kicsit vissza kellene venni,

 mert kezd csira fidesz irányba menni pár dolog...”

„Csalódás ez a fajta hozzáállás. Ha demokráciát akar a Tisza ne így kommunikáljon egyrészt, másrészt K. G. részéről sztem ez egy tisztelgés.

 Az ilyen viselkedésből elég volt!!”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 75 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elcapo-3
2026. május 03. 14:57
Remek kép erről a durcás puhapöcs poloskáról.......egy óvodás kiütné!
elcapo-3
2026. május 03. 14:56
És még nem is kezdett el kormányozni az agyhalott lúzerekből álló poloskakormány!
elcapo-3
2026. május 03. 14:55
....és a jóisten rászabadította a Mandinerre a 20 -as IQ -jú szektás tahókat!
sarzal
2026. május 03. 14:48
bulizzunk hát....nem tudni meddig lesz hozzá kedv
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!