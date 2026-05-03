Magyar Péter öccsének a lapjánál is elküldték a leendő miniszterelnököt melegebb éghajlatra

Karácsony Gergely rászervezett egy bulikát Magyar Péter bulikájára, a leendő kormányfő kiakadt
Szép új világ.
Az internet népének nem jött be a leendő miniszterelnök hozzáállása.
Ahogy megírtuk, a Tisza Párt elnöke nem örül annak, hogy Karácsony az ő bulija előtti napra előtti napra szervez rendszerzáró örömkoncertet a pesti rakpartra. „Szerintem kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda” – írta Magyar Péter, majd Karácsony Gergely Facebook-posztja alatt is megjelent, ahol már azt kéri számon, hogy
„a csődben lévő főváros” fizeti-e a rendszerzáró bulit,
vagy a főpolgármester.
Most Magyar Péter öccse, Magyar Márton lapjánál, a Kontroll.hu fb-oldalán is foglalkoztak az üggyel, ahol a kommentmezőt elárasztották a Magyar Pétert kritizáló megjegyzések.
Íme, egypár részlet a kommentekből:
„Péter, legyél szerényebb!
Szeret a nép, mit akarsz még ennél többet!? De a nép szereti Karácsony Gergelyt is, mert ő már nálad korábban kezdte el szolgálni (!!) az embereket. A te eskütételeden is ott lesznek. Semmi szükség rá, hogy rivalizálj bárkivel, aki hasonlóan hozzád a népet kívánja szolgálni. A legnagyobb alázattal és szeretettel viszonyulj a néphez, mert ahogy felemelt, ugyanúgy tud büntetni is.”
Ne oszd meg az embereket pártra, szimpátiára, korra, felekezetre stb.,
mert azzal diszkriminálod, és nem összefogod a soknemzetiségű kis országot...”
„Szerintem inkább örülni kellene neki, ez egyfajta tiszteletadás a Főpolgármester részéről, és a kettő megfér egymás mellett. Nem rászervezés, mert nem ugyanazon a napon van.
Erre szavaztunk, nem az egymás támadására, megosztására.
Ja, és Budapest vastagon benne volt a győzelemben, van mit ünnepelni. Mi mindkettőn ott leszünk.”
„Mar nincs kampány, dolgozni kell. Mindenkinek van épp elég dolga foglalkozzon azzal. Sztem MP-nek marhára nem kellene megmondania a fővárosnak, hogy mikor milyen rendezvényt tarthat. (Orbánnak sem igen jött be.)
A demokrácia az nem akkor van, ha az van, amit én mondok.”
„Privatizálja MP az ünneplést?! Ez most gáz...”
„Szerintem ezen mp nek túl kéne lendülnie...”
„Kicsit vissza kellene venni,
mert kezd csira fidesz irányba menni pár dolog...”
„Csalódás ez a fajta hozzáállás. Ha demokráciát akar a Tisza ne így kommunikáljon egyrészt, másrészt K. G. részéről sztem ez egy tisztelgés.
Az ilyen viselkedésből elég volt!!”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala