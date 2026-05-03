Karácsony Gergely rászervezett egy bulikát Magyar Péter bulikájára, a leendő kormányfő kiakadt

A Telex arról ír, hogy egyik Facebook-bejegyzésük alatt kommentben üzent Karácsony Gergely főpolgármesternek Magyar Péter leendő miniszterelnök. Mint kiderült, a Tisza Párt elnöke nem örül annak, hogy Karácsony az Országgyűlés jövő szombati alakuló ülése előtti napra szervez rendszerzáró örömkoncertet a pesti rakpartra.
„Szerintem kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda”
– írta Magyar Péter.
Emlékeztetnek: Május 9-én 10 órakor alakul meg az új Országgyűlés, és már aznap délután leteszi a miniszterelnöki esküt Magyar Péter – a Tisza Párt hetekkel ezelőtt rendszerváltó ünnepet hirdetett meg a Kossuth térre aznap délutánra.
Aztán jöttek a bonyodalmak.
Karácsony Gergely szombat reggel hirdetett meg az alakuló ülés előtti napra, péntek estére egy koncertet.
„Május 9-én megalakul az Országgyűlés, és elkezdődik egy új korszak. De ahhoz, hogy egy új korszak kezdődhessen, le kell zárni az előzőt” – mondta a főpolgármester. Az eseményt május 8-án, 18.30-tól tartják a pesti rakparton, a Széchenyi lánchíd lábánál, részletes programot és fellépőket későbbre ígértek, írják.
Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA