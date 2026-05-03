05. 03.
vasárnap
05. 03.
vasárnap
tisza párt buli országgyűlés karácsony gergely Magyar Péter

Karácsony Gergely rászervezett egy bulikát Magyar Péter bulikájára, a leendő kormányfő kiakadt

2026. május 03. 10:12

Szép új világ.

2026. május 03. 10:12
A Telex arról ír, hogy egyik Facebook-bejegyzésük alatt kommentben üzent Karácsony Gergely főpolgármesternek Magyar Péter leendő miniszterelnök. Mint kiderült, a Tisza Párt elnöke nem örül annak, hogy Karácsony az Országgyűlés jövő szombati alakuló ülése előtti napra szervez rendszerzáró örömkoncertet a pesti rakpartra.

„Szerintem kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda”

– írta Magyar Péter.

Emlékeztetnek: Május 9-én 10 órakor alakul meg az új Országgyűlés, és már aznap délután leteszi a miniszterelnöki esküt Magyar Péter – a Tisza Párt hetekkel ezelőtt rendszerváltó ünnepet hirdetett meg a Kossuth térre aznap délutánra.

Aztán jöttek a bonyodalmak. 

Karácsony Gergely szombat reggel hirdetett meg az alakuló ülés előtti napra, péntek estére egy koncertet. 

„Május 9-én megalakul az Országgyűlés, és elkezdődik egy új korszak. De ahhoz, hogy egy új korszak kezdődhessen, le kell zárni az előzőt” – mondta a főpolgármester. Az eseményt május 8-án, 18.30-tól tartják a pesti rakparton, a Széchenyi lánchíd lábánál, részletes programot és fellépőket későbbre ígértek, írják.

Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sróf
2026. május 03. 10:42
Jézusmária. Ha az infantilizmus fájna, ezek azzal próbálnák elterelni a figyelmüket a fájdalomról, hogy sünöket dugdosnának a picsájukba. Ezek konkrétan tényleg értelmi fogyatékosok. Mondom én, hogy valóra vált a hülyék paradicsoma. És innentől mindez ennél már mindig csak még félelmetesebb lesz. Mármint a megmaradt kis számú normális ember számára. Viszont a többiek sose voltak boldogabbak.
Meduza99
2026. május 03. 10:41
panem et circenses A pékek összevesznek, ki lkegyen a kenyérszállító?
tikkadt-szocske
2026. május 03. 10:41
Kétpontos tiszar szabályzat: 1. A főnöknek mindig igaza van. 2. Ha mégsincs igaza, érvénybe lép az első pont.
hoci74
2026. május 03. 10:39
A két nyálas, zéró teljesítményű senkiházi cicaharcot vív. A világban meg megy a 3. (Energia)Világháború... Magas vékony nagymama kedvence meg a szaros telefontolvaj... Idiocracy. Hülyék paradicsoma.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!