Karácsony Gergely rászervezett egy bulikát Magyar Péter bulikájára, a leendő kormányfő kiakadt

Karácsony Gergely szombat reggel hirdetett meg az alakuló ülés előtti napra, péntek estére egy koncertet.

„Május 9-én megalakul az Országgyűlés, és elkezdődik egy új korszak. De ahhoz, hogy egy új korszak kezdődhessen, le kell zárni az előzőt” – mondta a főpolgármester. Az eseményt május 8-án, 18.30-tól tartják a pesti rakparton, a Széchenyi lánchíd lábánál, részletes programot és fellépőket későbbre ígértek, írják.