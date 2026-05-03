Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
05. 03.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 03.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt lemondás Péterfalvi Attila Magyar Péter adatvédelmi hatóság

Péterfalvi Attila egyetlen mondattal tette helyre Magyar Pétert

2026. május 03. 19:10

Nem hajlandó lemondani az adatvédelmi hatóság elnöke, miután politikai nyomás érte. Magyar Péter felszólítására reagálva Péterfalvi Attila világossá tette, hogy jogi okok miatt sem merülhet fel a távozása, és részletesen meg is indokolta döntését.

2026. május 03. 19:10
null

Az adatvédelmi hatóság elnöke nem mond le Magyar Péter felszólítására, és ezt részletesen meg is indokolta a hirado.hu beszámolója szerint. Péterfalvi Attila az M5 Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjában beszélt arról, miért nem merült fel benne a távozás.

Tilos alkudozni a lemondásomról Magyar Péterrel

– fogalmazott a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. Emlékezetes, hogy a Tisza Párt elnöke már a választás éjszakáján több vezető tisztségviselőt is lemondásra szólított fel, majd határidőt is szabott számukra. Bár Péterfalvi Attila nem szerepelt név szerint a felszólítottak között, korábban „Orbán Viktor bábjának” nevezte őt Magyar Péter, az általa vezetett intézményt pedig „bábhatóságnak”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter nyomása sem elég a lemondáshoz

A műsorban Csuhaj Ildikó arra kérdezett rá, megfordult-e Péterfalvi Attila fejében a lemondás lehetősége. A válasz egyértelmű volt: az adatvédelmi biztosi pozíció különösen erős jogi védelem alatt áll.

Uniós védelem alatt áll, és nem csak az uniós jog védi, hanem uniós bírósági döntés is, ami kategórikusan azt mondja ki, hogy a hatóság vezetője vagy a biztos még alkotmánymódosítással, még jogszabálymódosítással sem mozdítható el a pozíciójáról.

A beszélgetésben Péterfalvi Attila kitért egy másik állításra is, amely Magyar Pétertől származik. Szemenszedett hazugságnak nevezte azt a kijelentést, hogy ő együtt szokott pezsgőzni Orbán Viktorral. Elmondása szerint kizárólag protokolláris eseményeken találkozott a miniszterelnökkel, négyszemközt pedig sosem.

Lehet, hogy arra emlékszik a miniszterelnök-jelölt úr rosszul, amikor az egyik közös ismerősünknek az esküvőjén egy asztalnál ültünk és koccintottunk

 – tette hozzá.

Nyitókép: MTI/MTVA/Máthé Zoltán

Összesen 70 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chiron
2026. május 03. 21:57
A valódi ok az, hogy a Fossiás egy túlmozgásos, nárcisztikus gyerek, akit ki kell böjtölni, ahogy a régiek mondták. Esze, gerince, bölcsessége nincs, a harsánykodását pedig elintézi a múló idő. Nem látok benne most egy újabb felttörekvő Orbánt. Mármint a képességei, meg a személyisége alapján.
Válasz erre
0
0
narancs2026
2026. május 03. 21:52
Ez a geci is nemsokára mehet a faszba.
Válasz erre
0
1
minarik
2026. május 03. 21:38
Velem-csal-a-csajod 2026. május 03. 21:07 Ez a fideszes bohóc is le lesz takarítva. Oszt hogyan tervezed? Vagy valaki mástól várod?
Válasz erre
0
0
minarik
2026. május 03. 21:36
Velem-csal-a-csajodminarik 2026. május 03. 21:08 Te fideszes buzi, a kétharmaddal a fideszes csicsákat simán el lehet takarítani Igen, természetesen, akasztani is lehet vele. Akármilyen törvényt lehet módosítani és alkotni. Mit szeretnél szárazon, már a stílusodnál maradva, te retkes TSZ büdösszájú (©Magyar Péter miniszterelnök jelölt)?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!