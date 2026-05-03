Péterfalvi Attila egyetlen mondattal tette helyre Magyar Pétert

Az adatvédelmi hatóság elnöke nem mond le Magyar Péter felszólítására, és ezt részletesen meg is indokolta a hirado.hu beszámolója szerint. Péterfalvi Attila az M5 Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjában beszélt arról, miért nem merült fel benne a távozás.

Tilos alkudozni a lemondásomról Magyar Péterrel

– fogalmazott a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. Emlékezetes, hogy a Tisza Párt elnöke már a választás éjszakáján több vezető tisztségviselőt is lemondásra szólított fel, majd határidőt is szabott számukra. Bár Péterfalvi Attila nem szerepelt név szerint a felszólítottak között, korábban „Orbán Viktor bábjának” nevezte őt Magyar Péter, az általa vezetett intézményt pedig „bábhatóságnak”.