Péterfalvi Attila egyetlen mondattal tette helyre Magyar Pétert

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Nem hajlandó lemondani az adatvédelmi hatóság elnöke, miután politikai nyomás érte. Magyar Péter felszólítására reagálva Péterfalvi Attila világossá tette, hogy jogi okok miatt sem merülhet fel a távozása, és részletesen meg is indokolta döntését.
Az adatvédelmi hatóság elnöke nem mond le Magyar Péter felszólítására, és ezt részletesen meg is indokolta a hirado.hu beszámolója szerint. Péterfalvi Attila az M5 Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjában beszélt arról, miért nem merült fel benne a távozás.
Tilos alkudozni a lemondásomról Magyar Péterrel
– fogalmazott a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. Emlékezetes, hogy a Tisza Párt elnöke már a választás éjszakáján több vezető tisztségviselőt is lemondásra szólított fel, majd határidőt is szabott számukra. Bár Péterfalvi Attila nem szerepelt név szerint a felszólítottak között, korábban „Orbán Viktor bábjának” nevezte őt Magyar Péter, az általa vezetett intézményt pedig „bábhatóságnak”.
A műsorban Csuhaj Ildikó arra kérdezett rá, megfordult-e Péterfalvi Attila fejében a lemondás lehetősége. A válasz egyértelmű volt: az adatvédelmi biztosi pozíció különösen erős jogi védelem alatt áll.
Uniós védelem alatt áll, és nem csak az uniós jog védi, hanem uniós bírósági döntés is, ami kategórikusan azt mondja ki, hogy a hatóság vezetője vagy a biztos még alkotmánymódosítással, még jogszabálymódosítással sem mozdítható el a pozíciójáról.
A beszélgetésben Péterfalvi Attila kitért egy másik állításra is, amely Magyar Pétertől származik. Szemenszedett hazugságnak nevezte azt a kijelentést, hogy ő együtt szokott pezsgőzni Orbán Viktorral. Elmondása szerint kizárólag protokolláris eseményeken találkozott a miniszterelnökkel, négyszemközt pedig sosem.
Lehet, hogy arra emlékszik a miniszterelnök-jelölt úr rosszul, amikor az egyik közös ismerősünknek az esküvőjén egy asztalnál ültünk és koccintottunk
– tette hozzá.
