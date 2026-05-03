Óriási balhé az Újpest–Fradin, szurkolói rendbontás miatt félbeszakadt a derbi

Gólparádé és balhé a derbin: a Fradi kiütötte az Újpestet, az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím
A zöld-fehérek 5–0-ra nyertek a Szusza Ferenc Stadionban.
Nagyjából tíz percig állt a játék a derbin. Szurkolói rendbontás miatt szakadt félbe az Újpest–Ferencváros rangadó.
Nagyjából tíz perccel a mérkőzés vége előtt, 0–4-es állásnál félbeszakadt az Újpest–Fradi rangadó a labdarúgó NB I-ben.
A televíziós felvételekből nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan mi történt a lelátón, de azt lehetett hallani, hogy a két tábor a balhé kirobbanása előtt pocskondiázó énekekkel üzengetett egymásnak. Ezt követően sok újpesti szurkolónál elszakadt a cérna, és az oldallelátókon megindultak a Ferencváros drukkerei felé.
Percekig állt a játék, a zöld-fehérek szurkolótáborát Dibusz Dénes csapatkapitány próbálta nyugtatni.
A meccs végül a 89. percben folytatódhatott.
Köszönhetően annak, hogy az FTC megnyerte a derbit, az ETO még nem bajnok. Az aranyérem sorsa az utolsó fordulóban dől majd el, amikor a Ferencváros a Zalaegerszeget fogadja (addig a két csapat még a kupadöntőben is megmérkőzik egymással), a Győr pedig a Kisvárdához látogat.
