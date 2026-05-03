Hadifogságból hazatért katonát bántalmaztak az ukrán toborzók

Hatalmas felháborodást váltott ki az ukrán közösségi médiában az a felvétel, amelyen az odeszai hadkiegészítő parancsnokság (TCK) munkatársai láthatóak, amint erőszakosan fellépnek egy férfival szemben.

A videón több egyenruhás dulakodik az érintettel, majd a földre kényszerítik és megütik őt.

A bántalmazott férfi a helyszínen azt állította, hogy maga is a fegyveres erők tagja, és csak nemrég tért haza egy fogolycsere keretében az orosz hadifogságból.