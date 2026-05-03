Nagy slamasztikába kerültek a románok: végleg búcsút inthetnek több milliárdnyi EU-s pénznek
A román miniszter elárulta, miért történhetett ez meg.
Vizsgálat indult az odeszai hadkiegészítő parancsnokság munkatársai ellen, miután egy videofelvétel tanúsága szerint erőszakosan léptek fel egy nemrég orosz fogságból kiszabadult ukrán katonával szemben. Az incidens hatalmas felháborodást váltott ki, tovább szítva a toborzási módszerekkel kapcsolatos társadalmi feszültséget.
Hatalmas felháborodást váltott ki az ukrán közösségi médiában az a felvétel, amelyen az odeszai hadkiegészítő parancsnokság (TCK) munkatársai láthatóak, amint erőszakosan fellépnek egy férfival szemben.
A videón több egyenruhás dulakodik az érintettel, majd a földre kényszerítik és megütik őt.
A bántalmazott férfi a helyszínen azt állította, hogy maga is a fegyveres erők tagja, és csak nemrég tért haza egy fogolycsere keretében az orosz hadifogságból.
Az odeszai TCK közleményben reagált a történtekre, elismerve a konfliktus tényét és „elfogadhatatlannak” minősítve a videón látható jeleneteket. Bejelentették, hogy az érintett alkalmazottak magatartása ügyében azonnali belső ellenőrzést rendeltek el, és kilátásba helyezték a fegyelmi eljárás megindítását. A hatóság hangsúlyozta: a mozgósítás során minden munkatársuktól elvárják a törvényes keretek és az etikai normák szigorú betartását.
Az eset nem egyedi, de a férfi múltja – a hadifogság megpróbáltatásai – miatt különösen érzékenyen érintette a közvéleményt.
Az incidens tovább fokozta a toborzók gyakran bírált, kényszerítő módszereivel szembeni társadalmi ellenállást és kritikát, rávilágítva a hátországban tapasztalható feszültségekre.
Ezt is ajánljuk a témában
A román miniszter elárulta, miért történhetett ez meg.
Nyitókép: Strana.today