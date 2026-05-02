Ft
Ft
22°C
7°C
Ft
Ft
22°C
7°C
05. 02.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 02.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
boris pistorius kivonás németország egyesült államok katona trump

Rá se hederítettek a németek Trump bejelentésére: változtatás helyett megy tovább a háborús készülődés

2026. május 02. 12:34

Németország szerint „előrelátható” volt, hogy Trump kivonja a csapatait az országból, ezért is fejlesztik haderejüket.

2026. május 02. 12:34
Az európaiaknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját biztonságuk érdekében – jelentette ki szombaton Boris Pistorius német védelmi miniszter, miután Washington bejelentette: ötezer katonát kivonnak Németországból.

Németország a helyes pályán van ebben a tekintetben 

– szögezte le a miniszter, utalva a német hadsereg kibővítésére, a felszerelések nagyobb mértékű és gyorsabb beszerzésére, valamint az infrastruktúra fejlesztésére.

Pistorius hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak és Németországnak közös katonai érdekei vannak. „Az amerikai katonák jelenléte Európában, mindenekelőtt Németországban a mi érdekünk és az Egyesült Államoké is” – mondta a miniszter a dpa német hírügynökségnek.

Hozzátette ugyanakkor, hogy

 előrelátható volt, hogy az Egyesült Államok kivon katonákat Európából, így Németországból is”.

„Szorosan együttműködünk az amerikaiakkal – Ramsteinben, Grafenwöhrben, Frankfurtban és máshol – Európa biztonságáért, Ukrajnáért és a közös elrettentésért” – tette hozzá a miniszter.

Az Egyesült Államok legfontosabb európai és afrikai légitámaszpontja a nyugat-németországi Ramsteinben van.

Pistorius szerint nyilvánvaló, hogy a NATO-nak európaibbá kell válnia ahhoz, hogy megőrizze transzatlanti jellegét.

Nekünk, európaiaknak, nagyobb felelősséget kell vállalnunk a biztonságunkért” 

– szögezte le.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

***

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. május 02. 15:28
Az amerikaiak nem a németek biztonsága miatt vannak ott. "Azért vagyunk itt (Németországban), hogy az amerikaiakat bent, az oroszokat kint, a németeket pedig lent tartsuk". / Lord Ismay báró a NATO első főtitkára /
Válasz erre
1
0
nemecsekerno-007-01
2026. május 02. 14:26
A Nyugat komp akart lenni, de nem komp lett. Összeálltak az skandinávok, britek, franciák, németek, hogy több jusson nekik az északi-tengeri ásványkincsekből. Ha egy proxy-háborúval basztatják az oroszokat, akkor többet tudnak ezekből megszerezni. Az előfinanszírozása pedig Ukrajna ásványkincsei voltak. Így tengeti életét a világ leggazdagabb 1%-a.
Válasz erre
0
0
Halder_1899
2026. május 02. 13:59
Az biztos véget ér az 1945 utáni világ. Európa keleti részét akkor az orosz szállta meg és lett földi pokol, nyugati részét az usa, ott jólét jött, de annak ára lett, nem kicsi később. Persze az sem volt nyugodt béke végig, sok-sok "kis" háborúval itt-ott, néhány nem is volt kicsi, de mégis volt egy rend a világban, amiről a két nagy döntött az úgy lett. 1990 után meg az egy megmaradt USA döntött. Ennek vége, és nem biztos, hogy ez jót hoz magával, sajnos nagyon nem. Ha valamikor akkor MOST nagyon kéne egy erős Honvédség és szövetségesek a könyéken.
Válasz erre
0
0
Canadian
2026. május 02. 13:55
Még a végén Európa heréket növeszt. Nincs több ingyenélés, Amerika kihasználása. :)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!