Rá se hederítettek a németek Trump bejelentésére: változtatás helyett megy tovább a háborús készülődés

Az európaiaknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját biztonságuk érdekében – jelentette ki szombaton Boris Pistorius német védelmi miniszter, miután Washington bejelentette: ötezer katonát kivonnak Németországból.

Németország a helyes pályán van ebben a tekintetben

– szögezte le a miniszter, utalva a német hadsereg kibővítésére, a felszerelések nagyobb mértékű és gyorsabb beszerzésére, valamint az infrastruktúra fejlesztésére.