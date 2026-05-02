Rá se hederítettek a németek Trump bejelentésére: változtatás helyett megy tovább a háborús készülődés

Merz hozta a kontinens fejére a bajt: Trump talán végleg eldöntötte, faképnél hagyja Európát
Az Egyesült Államok úgy döntött, kivonja a katonáit Németországból, Trump és a kancellár vitája miatt.
Németország szerint „előrelátható” volt, hogy Trump kivonja a csapatait az országból, ezért is fejlesztik haderejüket.
Az európaiaknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját biztonságuk érdekében – jelentette ki szombaton Boris Pistorius német védelmi miniszter, miután Washington bejelentette: ötezer katonát kivonnak Németországból.
Németország a helyes pályán van ebben a tekintetben
– szögezte le a miniszter, utalva a német hadsereg kibővítésére, a felszerelések nagyobb mértékű és gyorsabb beszerzésére, valamint az infrastruktúra fejlesztésére.
Pistorius hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak és Németországnak közös katonai érdekei vannak. „Az amerikai katonák jelenléte Európában, mindenekelőtt Németországban a mi érdekünk és az Egyesült Államoké is” – mondta a miniszter a dpa német hírügynökségnek.
Hozzátette ugyanakkor, hogy
előrelátható volt, hogy az Egyesült Államok kivon katonákat Európából, így Németországból is”.
„Szorosan együttműködünk az amerikaiakkal – Ramsteinben, Grafenwöhrben, Frankfurtban és máshol – Európa biztonságáért, Ukrajnáért és a közös elrettentésért” – tette hozzá a miniszter.
Az Egyesült Államok legfontosabb európai és afrikai légitámaszpontja a nyugat-németországi Ramsteinben van.
Pistorius szerint nyilvánvaló, hogy a NATO-nak európaibbá kell válnia ahhoz, hogy megőrizze transzatlanti jellegét.
Nekünk, európaiaknak, nagyobb felelősséget kell vállalnunk a biztonságunkért”
– szögezte le.
(MTI / Mandiner)
