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katasztrófa Amszterdam robbanás

Hatalmas robbanás rázta meg Amszterdamot, drónok és mentőkutyák keresik a romok alatt rekedt embereket

2026. június 12. 15:23

A megrongálódott épületet az összeomlás veszélye fenyegeti.

2026. június 12. 15:23
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Legalább heten megsérültek egy robbanásban és az azt követő tűzben az amszterdami Nieuw-West városrészben péntekre virradóra; az egyik sérült állapota válságos, közölték a helyi hatóságok.

A robbanás éjfél után negyedórával történt egy lakóépület azon szárnyában, ahol egy éjjel-nappal nyitva tartó fitneszterem működik. A detonáció következtében az épület egy része összeomlott, majd tűz ütött ki.

A lángokat a hajnali órákra sikerült eloltani, a mentési munkálatok azonban tovább folytatódnak. A hatóságok közlése szerint egyelőre nem ismert, hányan tartózkodtak az épületben a robbanás idején, ezért a sérültek száma emelkedhet.

A romok átvizsgálását speciális egységek végzik drónok és mentőkutyák segítségével.

A részben megrongálódott épületet az összeomlás veszélye fenyegeti.

Mivel a robbanás oka egyelőre ismeretlen, a rendőrség valamennyi lehetséges forgatókönyvet vizsgálja. A helyszínen a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat mellett a robbanószerkezetek hatástalanítására szakosodott egység is dolgozik.

A mentőszolgálatok elővigyázatosságból kiürítették a szomszédos, kilencemeletes társasházat is. A mintegy 400 lakó többsége ismerősöknél talált ideiglenes szállást, mintegy száz embert pedig az önkormányzat épületében helyeztek el.

Az önkormányzat a továbbiakban szállodai elhelyezést biztosít számukra a mentési munkálatok idejére.

(MTI) 

Nyitókép: Josh Walet / ANP / AFP

 

Összesen 2 komment

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survivor
2026. június 12. 16:28
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chiron
2026. június 12. 15:56
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