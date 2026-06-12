Hatalmas robbanás rázta meg Amszterdamot, drónok és mentőkutyák keresik a romok alatt rekedt embereket

Legalább heten megsérültek egy robbanásban és az azt követő tűzben az amszterdami Nieuw-West városrészben péntekre virradóra; az egyik sérült állapota válságos, közölték a helyi hatóságok.

A robbanás éjfél után negyedórával történt egy lakóépület azon szárnyában, ahol egy éjjel-nappal nyitva tartó fitneszterem működik. A detonáció következtében az épület egy része összeomlott, majd tűz ütött ki.