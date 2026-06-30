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pokolgép Monaco robbanás

Csomagba rejtett pokolgép robbant egy ukrán milliomos házánál Monacóban

2026. június 30. 07:23

A gyanúsított továbbra is szökésben van.

2026. június 30. 07:23
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Monacóban csomagba rejtett pokolgép robbant egy ukrán milliomos házánál hétfő este, három ember megsebesült.

A robbanás este 21 óra körül történt egy lakóépületben a francia határ mentén. Vadim Ermolajev ukrán milliomos és két másik személy megsérült a robbanásban, amely ez az első ilyen eset a hercegségben.

II. Albert monacói herceg „gyűlöletes bűncselekménynek” nevezte az esetet. Közleményében „az egész monacói közösség számára sokként” jellemezte az eseményt, ugyanakkor kijelentette: 

A Monacói Hercegség egységes és eltökélt marad az erőszakkal és a bűnözéssel szemben. Közösségünk biztonsága mindig is prioritás volt; ez most minden eddiginél fontosabb lesz, függetlenül a fenyegetésektől”.

A monacói hatóságok két, életveszélyes állapotban lévő sérültről számoltak be – egy 50–60 éves házaspárról –, valamint egy viszonylag kevésbé súlyos állapotban lévő sérültről, egy 13 éves tinédzserről, anélkül, hogy megnevezték volna őket.

Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozó, az ügyhöz közel álló forrás – megerősítette a BFMTV francia hírtelevízió értesülését, amely szerint a férfi Vadim Ermolajev, egy ukrán származású oligarcha.

A Monacóban élő férfi 2023 decembere óta szankciók hatálya alá tartozik az ukrán Nemzeti Biztonsági Tanács (NSDC) határozata alapján. Több média – az ukrán biztonsági szolgálatokra hivatkozva – arról számolt be, ezek a szankciók annak köszönhetők, hogy a multimilliomos úgy döntött, folytatja alkoholforgalmazási tevékenységét az orosz megszállás alatt álló Krímben.

Az áldozatok személyazonosságát Monacóban még nem erősítették meg. Stéphane Thibault főügyész kedden nap folyamán sajtótájékoztatót tart.

Thibault az AFP-nek nyilatkozva elmondta, hogy a robbanószerkezet egy táskában vagy csomagban volt, amelyet valaki az épület előcsarnokában hagyott, majd elment.

A BFMTV a monacói biztonsági hatóságokra és a Monaco-Matin című regionális újságra hivatkozva arról számolt be, hogy röviddel a robbanás előtt láttak valakit, aki egy hátizsákot helyezett el a helyszínen, majd elmenekült. A gyanúsított továbbra is szökésben van.

A médiában közzétett felvételeken egy sötét sapkát viselő, futó férfi látható a biztonsági kamerák felvételein.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: X

 

 

Összesen 13 komment

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fater0921
2026. június 30. 08:46
Ha még él, nem volt elég nagy a motyó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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0
0
Haifisch
2026. június 30. 08:27
Ott is járt az aranykonvoj...követelem, hogy adolfpeter tartoztassa le Monacot!
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5
0
europész
2026. június 30. 08:15
Milliárdos volt az az ukrán nem miliomos. Valószínűleg valakit tönkrevágott és most jött a hála?Vagy csak az irigység dolgozott valakiben?
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3
0
Bitrex®
2026. június 30. 08:08
... a francia határ mentén. Egész Monaco a francia határ mentén fekszik.
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6
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