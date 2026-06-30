Csomagba rejtett pokolgép robbant egy ukrán milliomos házánál Monacóban

A Monacóban élő férfi 2023 decembere óta szankciók hatálya alá tartozik az ukrán Nemzeti Biztonsági Tanács (NSDC) határozata alapján. Több média – az ukrán biztonsági szolgálatokra hivatkozva – arról számolt be, ezek a szankciók annak köszönhetők, hogy a multimilliomos úgy döntött, folytatja alkoholforgalmazási tevékenységét az orosz megszállás alatt álló Krímben.

Az áldozatok személyazonosságát Monacóban még nem erősítették meg. Stéphane Thibault főügyész kedden nap folyamán sajtótájékoztatót tart.

Thibault az AFP-nek nyilatkozva elmondta, hogy a robbanószerkezet egy táskában vagy csomagban volt, amelyet valaki az épület előcsarnokában hagyott, majd elment.