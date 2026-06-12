Az IMF már a reformok elmaradását is lenyeli, csak ne dőljön be Ukrajna

A Bloomberg értesülése szerint az IMF és az ukrán kormány szakértői szinten megállapodásra jutottak a hitelprogram következő részletéről, ami majdnem 700 millió dollárnyi (mintegy 213 milliárd forint) támogatást jelenthet Kijev számára. A megállapodás még az alap igazgatótanácsának jóváhagyására vár, de erre várhatóan a következő hónapban kerülhet sor.

A washingtoni székhelyű pénzügyi szervezet annak ellenére jutott dűlőre az ukrán vezetéssel, hogy Kijev nem teljesítette az egyik fontos vállalását. Az ukrán parlament ugyanis nem fogadta el időben azt a törvényt, amelyet az alap a hitelprogram egyik feltételeként kért.

A vitatott jogszabály a külföldről érkező csomagok megadóztatását terjesztette volna ki. A tervek szerint a 45 eurónál nagyobb értékű külföldi küldeményeket húszszázalékos áfa és további terhek sújtották volna. Az elképzelés azonban jelentős ellenállást váltott ki az ukrán társadalomban és a törvényhozásban is. A Bloomberg információi szerint az IMF végül beleegyezett abba, hogy Ukrajna júliusig elhalassza a vállalás teljesítését. Ez több időt biztosít a parlament számára a törvény elfogadására, miközben a következő felülvizsgálatra csak szeptemberben kerül sor.