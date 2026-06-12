Az IMF már a reformok elmaradását is lenyeli, csak ne dőljön be Ukrajna

Nem szavazta meg az ukrán parlament az IMF-reformokat – veszélybe kerültek a nemzetközi segélyek
Az elmaradó reformok miatt akár a nyugati hitelek is késhetnek.
Újabb, mintegy 700 millió dollárnyi segítség érkezhet Kijevbe, noha az ukrán vezetés egy fontos vállalását nem teljesítette határidőre. Az IMF a jelek szerint ezúttal is hajlandó volt haladékot adni, miközben Ukrajna költségvetése továbbra is külső forrásokra szorul.
A Bloomberg értesülése szerint az IMF és az ukrán kormány szakértői szinten megállapodásra jutottak a hitelprogram következő részletéről, ami majdnem 700 millió dollárnyi (mintegy 213 milliárd forint) támogatást jelenthet Kijev számára. A megállapodás még az alap igazgatótanácsának jóváhagyására vár, de erre várhatóan a következő hónapban kerülhet sor.
A washingtoni székhelyű pénzügyi szervezet annak ellenére jutott dűlőre az ukrán vezetéssel, hogy Kijev nem teljesítette az egyik fontos vállalását. Az ukrán parlament ugyanis nem fogadta el időben azt a törvényt, amelyet az alap a hitelprogram egyik feltételeként kért.
A vitatott jogszabály a külföldről érkező csomagok megadóztatását terjesztette volna ki. A tervek szerint a 45 eurónál nagyobb értékű külföldi küldeményeket húszszázalékos áfa és további terhek sújtották volna. Az elképzelés azonban jelentős ellenállást váltott ki az ukrán társadalomban és a törvényhozásban is. A Bloomberg információi szerint az IMF végül beleegyezett abba, hogy Ukrajna júliusig elhalassza a vállalás teljesítését. Ez több időt biztosít a parlament számára a törvény elfogadására, miközben a következő felülvizsgálatra csak szeptemberben kerül sor.
Nem ez az első eset, hogy az alap engedményt tesz. Korábban egy másik vállalás teljesítését is elhalasztotta, amely bizonyos önfoglalkoztatói csoportok áfafizetési kötelezettségére vonatkozott.
A mostani hitelprogram tavaly indult, összesen 8,1 milliárd dolláros kerettel, amelyhez Ukrajna több reform és bevételnövelő intézkedés végrehajtását vállalta. Ezek teljesítése azonban többször is akadályokba ütközött a parlamenti ellenállás miatt.
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Az elmaradó reformok miatt akár a nyugati hitelek is késhetnek.
A Bloomberg kiemeli, hogy az IMF a reformmenetrend ismételt megsértése ellenére is folytatja a kifizetéseket a négyéves program keretében, ami a szervezet részéről szokatlanul engedékeny hozzáállásnak számít.
Ukrajna helyzetét nehezíti, hogy a háború következtében a költségvetési hiány két számjegyűvé vált, miközben annak jelentős részét külföldi támogatásokból finanszírozzák.
Ebben kulcsszerepet játszik az IMF, amelynek támogatása nemcsak pénzügyi segítséget jelent, hanem fontos jelzés más donorok számára is. A Bloomberg szerint az Európai Unió által jóváhagyott, 90 milliárd eurós, kétéves támogatási csomag egyes elemei ugyancsak olyan feltételekhez kötődnek, amelyek részben az IMF által elvárt intézkedéseket tükrözik. Az első kifizetések várhatóan még ebben a hónapban megérkezhetnek.
Az IMF 2023-ban egy korábban példátlannak számító, 15,6 milliárd dolláros programot is jóváhagyott Ukrajna számára, jóllehet a szervezet hagyományosan tartózkodott attól, hogy háborúban álló országokat finanszírozzon. A mostani döntés alapján úgy tűnik, hogy Kijev továbbra is számíthat erre a támogatásra akkor is, ha a vállalt reformok végrehajtása nem mindig halad a tervek szerint.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP