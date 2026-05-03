Újpest-Fradi Fradi magyar állampolgárság Ferencváros FTC

Fél éve sincs még itt, de máris magyar állampolgár lett a Fradi argentin védője

2026. május 03. 14:37

Letette az állampolgársági esküt a Ferencváros argentin középhátvédje. Mariano Gómez az Újpest elleni derbin már magyarként állhat Robbie Keane rendelkezésére.

A Ferencváros a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy argentin labdarúgója, Mariano Gómez ünnepélyes keretek között letette a magyar állampolgársági esküt, így vasárnap az Újpest elleni derbin (16.00, M4 Sport) már magyarként léphet pályára.

A 27 esztendős középhátvéd honosítása abból a szempontból mindenképpen érdekesnek számít, hogy 

kevesebb mint fél évvel ezelőtt, a téli átigazolási időszakban szerződött a Fradihoz, és nincs magyar felmenője.

Az állampolgársági eskü letétele után nincs akadálya annak sem, hogy Gómez akár a magyar válogatottba is meghívást kapjon Marco Rossitól.

 

Az előzőleg Svájcban és Spanyolországban is légióskodó futballista eddig 18 mérkőzésen szerepelt az FTC-ben, és védő létére szerzett már négy gólt.

Amennyiben a korábbi hírek megvalósulnak, akkor Gómez után a norvég Kristoffer Zachariassen és a horvát Franko Kovacevic is megkaphatja a magyar állampolgárságot a Fradi játékosai közül, így a zöld-fehérek a jövőben könnyebben megfelelhetnek a mostani idényben életbe léptetett úgynevezett „magyarszabálynak” az NB I-es meccseken.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Amerigo
2026. május 03. 14:54
Ilyen "migránsok" jöhetnének ezerszámra, mert ők elfogadják a magyar állam törvényeit és az itteni életformát. A beáramló illegális migránsokkal az a baj, hogy a többségük iszlám vallása miatt csak a saját vallásuk szerinti törvényeket és életformát hajlandók elfogadni. Ha többségbe kerülnek, át fogják venni a hatalmat. A tendenciát lehet Angliában, Frankisztánban, Germanisztánban látni.
szantofer
2026. május 03. 14:43
"Letette az állampolgársági esküt a Ferencváros argentin középhátvédje" Milyen nyelven?
machet
2026. május 03. 14:40
Elég jónak tűnik a srác.
