Fél éve sincs még itt, de máris magyar állampolgár lett a Fradi argentin védője

Letette az állampolgársági esküt a Ferencváros argentin középhátvédje. Mariano Gómez az Újpest elleni derbin már magyarként állhat Robbie Keane rendelkezésére.
A Ferencváros a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy argentin labdarúgója, Mariano Gómez ünnepélyes keretek között letette a magyar állampolgársági esküt, így vasárnap az Újpest elleni derbin (16.00, M4 Sport) már magyarként léphet pályára.
A 27 esztendős középhátvéd honosítása abból a szempontból mindenképpen érdekesnek számít, hogy
kevesebb mint fél évvel ezelőtt, a téli átigazolási időszakban szerződött a Fradihoz, és nincs magyar felmenője.
Az állampolgársági eskü letétele után nincs akadálya annak sem, hogy Gómez akár a magyar válogatottba is meghívást kapjon Marco Rossitól.
Az előzőleg Svájcban és Spanyolországban is légióskodó futballista eddig 18 mérkőzésen szerepelt az FTC-ben, és védő létére szerzett már négy gólt.
Amennyiben a korábbi hírek megvalósulnak, akkor Gómez után a norvég Kristoffer Zachariassen és a horvát Franko Kovacevic is megkaphatja a magyar állampolgárságot a Fradi játékosai közül, így a zöld-fehérek a jövőben könnyebben megfelelhetnek a mostani idényben életbe léptetett úgynevezett „magyarszabálynak” az NB I-es meccseken.
