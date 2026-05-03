Végveszélyben a német kormány: Merz szerint „senki sem garantálhatja” a koalíció túlélését

„Egyetlen kancellárnak sem kellett ilyesmit elviselnie” – jelentette ki Friedrich Merz, akinek kormánya súlyos válságba jutott. A 83 százalékos elutasítottsággal küzdő politikus alatt megingott a talaj, miközben Berlinben már egy esetleges bizalmi szavazásról és kisebbségi kormányzásról suttognak.
Friedrich Merz kancellár egy friss nyilatkozatában nyitva hagyta az előrehozott választások lehetőségét, kijelentve, hogy „senki sem garantálhatja” a jelenlegi koalíció fennmaradását a ciklus végéig. Bár a kormány szerdán jóváhagyta az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb jóléti reformjának szánt egészségügyi csomagot és a 2027-es költségvetési tervezetet, a felszín alatt mély repedések mutatkoznak.
A kancellár történelmi léptékű nehézségekre panaszkodik, hivatkozva az infrastruktúra elhanyagoltságára, az iráni háború okozta válságra és a populizmus térnyerésére, ám bírálói szerint saját határozatlansága sodorta veszélybe a kormányt.
A politikai helyzetet tovább súlyosbítja a kancellár rekordalacsony népszerűsége:
a legfrissebb adatok szerint a németek 83 százaléka elégedetlen Merz teljesítményével.
Ezzel párhuzamosan a rivális Alternatíva Németországért (AfD) támogatottsága soha nem látott magasságokba, 28 százalékra emelkedett, amivel jelenleg az ország legnépszerűbb pártjává vált. A gazdasági nehézségek és az energiaválság miatti lakossági elégedetlenség közvetlenül a konzervatívok malmára hajtja a vizet, miközben a kormánypártok – a CDU és a szociáldemokrata SPD – között egyre élesebbek az ideológiai ellentétek a jóléti kiadások és az adóreformok kapcsán.
A belső feszültségek miatt Berlinben már egy esetleges bizalmi szavazásról és a kisebbségi kormányzás lehetőségéről is pletykálnak. Míg Lars Klingbeil (SPD) pénzügyminiszter az alacsony keresetűek adóterheinek csökkentéséért küzd, a CDU jobboldali szárnya drasztikus szociális vágásokat követel, és nyíltan kétli, hogy a koalíció kitart a ciklus végéig.
Amennyiben Merz elveszítené a parlamenti többséget, elméletileg kisebbségben is kormányozhatna, ám ez Németország stabilitásra épülő politikai rendszerében rendkívül kockázatos lépés lenne, amely akár az AfD-vel való kényszerű együttműködéshez is vezethetne.
Nyitókép: DANIEL REINHARDT / AFP