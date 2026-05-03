kancellár friedrich merz koalíció németország

Végveszélyben a német kormány: Merz szerint „senki sem garantálhatja” a koalíció túlélését

2026. május 03. 09:39

„Egyetlen kancellárnak sem kellett ilyesmit elviselnie” – jelentette ki Friedrich Merz, akinek kormánya súlyos válságba jutott. A 83 százalékos elutasítottsággal küzdő politikus alatt megingott a talaj, miközben Berlinben már egy esetleges bizalmi szavazásról és kisebbségi kormányzásról suttognak.

Friedrich Merz kancellár egy friss nyilatkozatában nyitva hagyta az előrehozott választások lehetőségét, kijelentve, hogy „senki sem garantálhatja” a jelenlegi koalíció fennmaradását a ciklus végéig. Bár a kormány szerdán jóváhagyta az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb jóléti reformjának szánt egészségügyi csomagot és a 2027-es költségvetési tervezetet, a felszín alatt mély repedések mutatkoznak. 

A kancellár történelmi léptékű nehézségekre panaszkodik, hivatkozva az infrastruktúra elhanyagoltságára, az iráni háború okozta válságra és a populizmus térnyerésére, ám bírálói szerint saját határozatlansága sodorta veszélybe a kormányt.

A politikai helyzetet tovább súlyosbítja a kancellár rekordalacsony népszerűsége: 

a legfrissebb adatok szerint a németek 83 százaléka elégedetlen Merz teljesítményével. 

Ezzel párhuzamosan a rivális Alternatíva Németországért (AfD) támogatottsága soha nem látott magasságokba, 28 százalékra emelkedett, amivel jelenleg az ország legnépszerűbb pártjává vált. A gazdasági nehézségek és az energiaválság miatti lakossági elégedetlenség közvetlenül a konzervatívok malmára hajtja a vizet, miközben a kormánypártok – a CDU és a szociáldemokrata SPD – között egyre élesebbek az ideológiai ellentétek a jóléti kiadások és az adóreformok kapcsán.

A belső feszültségek miatt Berlinben már egy esetleges bizalmi szavazásról és a kisebbségi kormányzás lehetőségéről is pletykálnak. Míg Lars Klingbeil (SPD) pénzügyminiszter az alacsony keresetűek adóterheinek csökkentéséért küzd, a CDU jobboldali szárnya drasztikus szociális vágásokat követel, és nyíltan kétli, hogy a koalíció kitart a ciklus végéig. 

Amennyiben Merz elveszítené a parlamenti többséget, elméletileg kisebbségben is kormányozhatna, ám ez Németország stabilitásra épülő politikai rendszerében rendkívül kockázatos lépés lenne, amely akár az AfD-vel való kényszerű együttműködéshez is vezethetne.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: DANIEL REINHARDT / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ittésmost
2026. május 03. 10:00
Hajrá AfD!
Válasz erre
2
0
Ergit
2026. május 03. 09:56
Merz fiam, EZT MIND MAGADNAK KÖSZÖNHETED!!! Kormányozni nem tudsz! Idekapsz, odakapsz! Semmilyen elképzelésed sincs! Vagyis kormányos nélkül "fut" a hajód....
Válasz erre
5
0
johannluipigus
2026. május 03. 09:44
Majd jön egy másik féreg.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!