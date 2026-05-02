Fico elszigetelése megbukott: uniós légtér nyílt meg előtte, ott lehet a moszkvai parádén

Az EU több országa megpróbálta megakadályozni, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök eljusson Moszkvába a május 9-i győzelem napi rendezvényre, ezért több állam lezárta előtte a légterét. Litvánia, Lettország és Észtország egyértelműen megtiltotta az átrepülést, Lengyelország pedig jelezte, hogy a kérdés végül okafogyottá vált, mert Szlovákia módosította az útvonaltervet.