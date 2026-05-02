Fico elszigetelése megbukott: uniós légtér nyílt meg előtte, ott lehet a moszkvai parádén

Dörzsölhetik a tenyerüket Brüsszelben: Ukrajna EU-s csatlakozásáról tett ígéretet Fico Zelenszkijnek
A szlovák kormányfő telefonon egyeztetett az ukrán elnökkel.
Nem csatlakozott mindenki a szlovák kormányfő kitiltásához.
Az EU több országa megpróbálta megakadályozni, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök eljusson Moszkvába a május 9-i győzelem napi rendezvényre, ezért több állam lezárta előtte a légterét. Litvánia, Lettország és Észtország egyértelműen megtiltotta az átrepülést, Lengyelország pedig jelezte, hogy a kérdés végül okafogyottá vált, mert Szlovákia módosította az útvonaltervet.
Ezt is ajánljuk a témában
A szlovák kormányfő telefonon egyeztetett az ukrán elnökkel.
A kialakult helyzet miatt alternatív útvonalak merültek fel, például Magyarország, Románia vagy a Fekete-tenger iránya, ami jelentősen meghosszabbítaná az utat. Hasonló problémákkal szembesült más vezető is, például a szerb elnök, Aleksandar Vučić.
Közben felmerült, hogy Csehország is tiltja az átrepülést, ezt azonban a cseh külügy cáfolta:
a szlovák fél kérelmét megkapták és engedélyezték, tehát nem csatlakoztak a tiltó országokhoz.
Így Csehország átengedi Ficót a légterén, azonban az továbbra sem egyértelmű, pontosan milyen útvonalon jut el Moszkvába, sőt, még az is felmerült, hogy autóval fog utazni.
Fotó: Maxim Shemetov / POOL / AFP