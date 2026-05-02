robert fico volodimir zelenszkij szlovákia ukrajna

Dörzsölhetik a tenyerüket Brüsszelben: Ukrajna EU-s csatlakozásáról tett ígéretet Fico Zelenszkijnek

2026. május 02. 15:39

A szlovák kormányfő telefonon egyeztetett az ukrán elnökkel.

„Robert Fico szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek szombaton folytatott telefonbeszélgetésükben, hogy Szlovákia támogatni fogja Ukrajnát az európai uniós csatlakozási folyamatban” – közölte Volodimir Zelenszkij az X-en. 

Erős kapcsolatokat szeretnénk országainak között, és ebben mindketten érdekeltek vagyunk. Fontos volt hallani, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna EU-tagságát, és kész megosztani saját tapasztalatait a csatlakozási folyamatról” 

– írta az ukrán elnök. 

A telefonbeszélgetés során Zelenszkij kijevi látogatásra hívta Ficót, és cserébe Fico is Pozsonyba invitálta az ukrán elnököt.

Robert Fico a beszélgetés után kiadott sajtóközleményében kiemelte: bár Zelenszkijjel bizonyos kérdésekben nem értenek egyet, Szlovákia azt szeretné, ha Ukrajna stabil és demokratikus ország lenne, és baráti kapcsolatok fűznék őket össze. A szlovák kormányfő jelezte: hétfőn Jerevánban rövid időre személyesen is találkozik majd az ukrán elnökkel az Európai Politikai Közösség (EPC) 47 ország részvételével tartandó csúcstalálkozóján.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Fico azt hangsúlyozta, hogy az ukrán fél jóváhagyása nélkül semmiféle békemegállapodást nem lehet kötni Oroszországgal.

Robert Fico a háború kirobbanása óta nem járt Kijevben, és sokszor érte az a vád, hogy megengedő politikát folytat Oroszországgal szemben. A tervek szerint májusban ellátogat Moszkvába, hogy részt vegyen a második világháború végéről megemlékező évfordulós rendezvényeken.

(MTI)

Nyitókép: Robert Fico Faecbook-oldala

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ízisz
2026. május 02. 16:06
🧡🇭🇺 Gyenge politikus, gyenge jellemű ember... Már régóta nyilvánvaló!!! 💯👌❗
nemhiszemel-2
2026. május 02. 16:01
Nesze semmi, fogd meg jól...
Canadian
2026. május 02. 15:50
Ukrajna előbb-utóbb csatlakozni fog, feltéve hogy az EU nem esik szét még előtte. Az ukrán emberek nem akarnak orosz befolyás alatt élni, a nyugatot választják. Az ésszerűség viszont azt kívánja, hogy csak a feltételek teljesítése után engedjék be.
szantofer
2026. május 02. 15:49
"Szlovákia azt szeretné, ha Ukrajna stabil és demokratikus ország lenne, és baráti kapcsolatok fűznék őket össze." Magyarország is azt szeretné ha Ukrajna stabil és demokratikus ország lenne, és baráti kapcsolatok fűznének minket össze. NEtársak meg agyfaszt kapnak, oszt jó napot.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!