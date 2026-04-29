Orbán ezért óriásit kapott volna: az egyik EU-tagállam vezetője Moszkvába utazik

Oroszországban csak nevetnek az EU-n: Von der Leyen nem kapja meg, amit Orbán vereségétől remélt
Brüsszel elveszítette a kényelmes ellenfelét.
Az orosz elnök tanácsadója megerősítette a EU-s vezető érkezik Moszkvába.
Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó megerősítette, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök részt vesz a moszkvai, május 9-ei, győzelmi napi parádén - írta az orosz közmédiára hivatkozva a Portfolio.
Igen, lesznek vendégek. Sokan érdeklődnek Ficóról. Megerősítem: Fico is ott lesz”
– fogalmazott Usakov.
Fico egyébként egyedüli NATO és EU vezetőként tavaly is részt vett a rendezvényen.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Igor IVANKO / AFP
