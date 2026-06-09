A láthatatlan fal: hogyan bénították meg az ukrán okosdrónok az orosz hadigépezetet?

A harctéri dinamika az elmúlt években a klasszikus területfoglalások helyett a kölcsönös kimerítésre, azaz az attríciós hadviselésre helyeződött át.

Kezdetben az orosz stratégia tűnt sikeresebbnek, hiszen a lassú, de szisztematikus nyomással Moszkva évente képes volt elfoglalni egy-egy kulcsfontosságú ukrán várost, miközben Kijev lőszer- és emberhiánnyal küzdött.

2025 és 2026 fordulóján azonban ez a folyamat váratlanul megtorpant, és a legfrissebb adatok szerint az orosz előrehaladás gyakorlatilag minimálisra, szinte nullára csökkent a korábbi időszakokhoz képest.