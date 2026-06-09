A láthatatlan fal: hogyan bénították meg az ukrán okosdrónok az orosz hadigépezetet?

Kemény üzenet érkezett Varsóból: A Fidesznek most egyetlen dolgot szabad csak tennie
Jacek Karnowski szerint egy jól működő politikai szervezet egy választási vereség után is képes talpra állni.
A felőrlő hadviselés új fázisába lépett 2026-ra. Kijev olyan autonóm drónrendszereket vetett be, amelyek ellen hatástalan az orosz elektronikus zavarás, ezzel pedig a front mögötti kulcsfontosságú zónát változtatták lángoló csapdává.
A Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon Vlagyimir Putyin orosz elnök
optimista képet festett a háború állásáról, folyamatos előrenyomulást, jobb fegyverzetet és súlyos ukrán veszteségeket vizionálva.
A hivatalos moszkvai narratíva szerint Oroszország anyagi és emberi fölénye előbb-utóbb felőrli a védőket. A háttérben azonban, a közösségi médiában és az elemzői körökben egyre többen kérdőjelezik meg, hogy az orosz vezetés valóban tisztában van-e a frontvonalakon kialakult aktuális helyzettel, vagy csupán a látszatot igyekszik fenntartani – írta meg a Porfolion Bendarzsevszkij Anton, külpolitikai elemző.
A harctéri dinamika az elmúlt években a klasszikus területfoglalások helyett a kölcsönös kimerítésre, azaz az attríciós hadviselésre helyeződött át.
Kezdetben az orosz stratégia tűnt sikeresebbnek, hiszen a lassú, de szisztematikus nyomással Moszkva évente képes volt elfoglalni egy-egy kulcsfontosságú ukrán várost, miközben Kijev lőszer- és emberhiánnyal küzdött.
2025 és 2026 fordulóján azonban ez a folyamat váratlanul megtorpant, és a legfrissebb adatok szerint az orosz előrehaladás gyakorlatilag minimálisra, szinte nullára csökkent a korábbi időszakokhoz képest.
Egyrészt Kijev képessé vált a mélységi orosz hátország szisztematikus támadására, csapást mérve a szentpétervári kikötőkre, repülőterekre és finomítókra. Ez az üzemanyaghiány mellett a háború valóságát is közvetlenül az orosz lakosság elé vitte, köztük olyan területekre is, amelyek eddig teljesen védettnek hitte magukat a konfliktustól.
Az ukrán haderő olyan modern technológiai megoldásokat vezetett be, mint a láncszerűen kommunikáló mesh-hálózatok és a mesterséges intelligencia által vezérelt gépi látás. Ennek következtében az orosz elektronikus hadviselés már nem képes megbénítani a drónokat, amelyek a röppálya utolsó szakaszában teljesen autonóm módon, pilóta nélkül semmisítik meg az orosz utánpótlást szállító teherautókat és raktárakat.
A logisztikai káosz és a katonai megtorpanás elfedésére Moszkva fokozta az ukrán városok elleni rakétacsapásokat, mivel a győzelem percepciójának fenntartása elengedhetetlen a belföldi toborzás sikeres működéséhez.
Bár a jelenlegi fázis egyértelműen Ukrajnának kedvez, a háború hullámzó természete miatt ez még nem jelent végleges stratégiai áttörést. A következő fél év fogja eldönteni, hogy az ukrán technológiai fölény tartósan kimeríti-e az orosz erőket, vagy Moszkva képes lesz alkalmazkodni az új kihívásokhoz.
Kapcsolódó vélemény
A forint- vagy dollármilliárdosok szíveskedjenek újságot vásárolni, ha befolyásolni akarnak – ahelyett, hogy az algoritmusokat manipulálnák. Varga Mátyás Zsolt írása.
Nyitókép: OLGA MALTSEVA / AFP