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moszkva háború vlagyimir putyin szentpétervári nemzetközi gazdasági fórum

A láthatatlan fal: hogyan bénították meg az ukrán okosdrónok az orosz hadigépezetet?

2026. június 09. 13:43

A felőrlő hadviselés új fázisába lépett 2026-ra. Kijev olyan autonóm drónrendszereket vetett be, amelyek ellen hatástalan az orosz elektronikus zavarás, ezzel pedig a front mögötti kulcsfontosságú zónát változtatták lángoló csapdává.

2026. június 09. 13:43
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A Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon Vlagyimir Putyin orosz elnök 

optimista képet festett a háború állásáról, folyamatos előrenyomulást, jobb fegyverzetet és súlyos ukrán veszteségeket vizionálva. 

A hivatalos moszkvai narratíva szerint Oroszország anyagi és emberi fölénye előbb-utóbb felőrli a védőket. A háttérben azonban, a közösségi médiában és az elemzői körökben egyre többen kérdőjelezik meg, hogy az orosz vezetés valóban tisztában van-e a frontvonalakon kialakult aktuális helyzettel, vagy csupán a látszatot igyekszik fenntartani – írta meg a Porfolion Bendarzsevszkij Anton, külpolitikai elemző.

A harctéri dinamika az elmúlt években a klasszikus területfoglalások helyett a kölcsönös kimerítésre, azaz az attríciós hadviselésre helyeződött át. 

Kezdetben az orosz stratégia tűnt sikeresebbnek, hiszen a lassú, de szisztematikus nyomással Moszkva évente képes volt elfoglalni egy-egy kulcsfontosságú ukrán várost, miközben Kijev lőszer- és emberhiánnyal küzdött. 

2025 és 2026 fordulóján azonban ez a folyamat váratlanul megtorpant, és a legfrissebb adatok szerint az orosz előrehaladás gyakorlatilag minimálisra, szinte nullára csökkent a korábbi időszakokhoz képest.

  • A fordulat hátterében elsősorban az ukrán drónképességek ugrásszerű fejlődése áll, amely két szinten is megbénította az orosz hadműveleteket. 

Egyrészt Kijev képessé vált a mélységi orosz hátország szisztematikus támadására, csapást mérve a szentpétervári kikötőkre, repülőterekre és finomítókra. Ez az üzemanyaghiány mellett a háború valóságát is közvetlenül az orosz lakosság elé vitte, köztük olyan területekre is, amelyek eddig teljesen védettnek hitte magukat a konfliktustól.

  • A másik kulcsfontosságú tényező a frontvonal mögötti 20–100 kilométeres sáv, az úgynevezett „közép-hátország” teljes lezárása.

Az ukrán haderő olyan modern technológiai megoldásokat vezetett be, mint a láncszerűen kommunikáló mesh-hálózatok és a mesterséges intelligencia által vezérelt gépi látás. Ennek következtében az orosz elektronikus hadviselés már nem képes megbénítani a drónokat, amelyek a röppálya utolsó szakaszában teljesen autonóm módon, pilóta nélkül semmisítik meg az orosz utánpótlást szállító teherautókat és raktárakat.

A logisztikai káosz és a katonai megtorpanás elfedésére Moszkva fokozta az ukrán városok elleni rakétacsapásokat, mivel a győzelem percepciójának fenntartása elengedhetetlen a belföldi toborzás sikeres működéséhez. 

Bár a jelenlegi fázis egyértelműen Ukrajnának kedvez, a háború hullámzó természete miatt ez még nem jelent végleges stratégiai áttörést. A következő fél év fogja eldönteni, hogy az ukrán technológiai fölény tartósan kimeríti-e az orosz erőket, vagy Moszkva képes lesz alkalmazkodni az új kihívásokhoz.

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Nyitókép: OLGA MALTSEVA / AFP

Összesen 18 komment

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julius68-2
2026. június 09. 15:02
Anton az ukrán drukker, az Azovos nácikról meg az újratemetésről bezzeg hallgat !
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0
0
alenka
2026. június 09. 14:52
Sehogyan!... Csupán civileket drónoznak a náci geci ukiiiikiiikriiiijnii -k.
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1
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tomekjosef
2026. június 09. 14:51
Ideje felhagyni a kesztyűskézzel való bánással és elkezdeni komolyan állni a nácitlanításhoz. Ha ez a latorálam megmarad, akkor az, terrorizálni fogja az európai országokat. Európa, sőt a világ érdeke, hogy a nácik végleg eltűnjenek.
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hexahelicene
2026. június 09. 14:37
Canadianhexahelicene 2026. június 09. 14:15 Te is atomháborúról álmodozol? Mekkora agyhalottnak kell lenni ahhoz, hogy valaki Ukrajna szomszédságában ukrán atomrobbanásról álmodozzon? Csernobil nem volt elég, te idióta? ------------------------- A KH-102 Kodiak manőverező repülőgép (cirkáló rakéta) taktikai atomtöltetet hordoz. Nem széles a radioaktív spektruma. Idiótának azért nem merném magamat nevezni, meg te sem. Kanadából kurva nagy a pofád... te kis geci.
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6
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