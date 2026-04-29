Oroszországban csak nevetnek az EU-n: Von der Leyen nem kapja meg, amit Orbán vereségétől remélt

Már most hiányzik nekik Orbán: az Európai Unió vezetői rájöttek, mekkorát tévedtek az eddigi csúcstalálkozókon
Többé nem tudják kire fogni a blokk megosztottságát.
Az orosz lap azt állítja, Orbán Viktor pragmatikus álláspontja több tagállam titkos véleményét tükrözte, különösen az LMBTQ-propaganda és Ukrajna gyors felvétele ügyében.
Orbán Viktor visszavonulása után az EU vezetői elvesztik azt a „kényelmes ellenfelet”, akire hivatkozva elodázhatták Ukrajna uniós csatlakozását és más vitás kérdéseket.
Az Izvesztyija elemzése szerint
Orbán pragmatikus álláspontja több tagállam titkos véleményét tükrözte, különösen az LMBTQ-propaganda és Ukrajna gyors felvétele ügyében.
A cikk kiemeli: Orbán távozása sem oldja meg az EU mély megosztottságát Kijev támogatásában vagy a vétójog eltörlésének kérdésében.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.