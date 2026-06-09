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fidesz Patrióták elnök kongresszus orbán viktor

Mérföldkőhöz érkezett a Fidesz: kongresszus a hétvégén, utána Orbán Viktor megy Brüsszelbe

2026. június 09. 17:14

Orbán Viktor a hónap második felében Brüsszelben tárgyal, ahol részt vesz a Patrióták pártcsalád EU-csúcs előtti egyeztetésén is.

2026. június 09. 17:14
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Szombaton tartja tisztújító kongresszusát a Fidesz, ami után jelentősen megváltozhat a párt szervezeti felépítése, megszűnhet a választókerületi rendszer és kibővülhet az országos elnökség is, valamint egy évre ismét elnökké választhatják Orbán Viktort. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója tudatta, az esemény szombaton tíz órakor kezdődik a Budapest Kongresszusi Központban és várhatóan délután ötig tart. 

Miként fogalmazott, a „munkakongresszus” nem lesz sajtónyilvános, ugyanakkor 

az egész eseményt közvetítik Orbán Viktor pártelnök és a Fidesz Facebook-oldalán, valamint a Hír Televízió is folyamatosan tudósít az eseményről, így a testületi beszámolóktól kezdve a vármegyei szószólók hozzászólásán át a tisztségviselők megválasztásáig minden nyomon követhető lesz.

Havasi Bertalan közölte,  a tervek szerint a Fidesz kongresszusa alapszabály-módosításról dönt, amely alapjaiban megváltoztatná a Fidesz szervezeti felépítését.

A választókerületi rendszer megszűnik, a Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik, a pártban települési csoportok és megyei választmányok dolgoznak majd

 – közölte. Hozzátette, a megyei választmányok megyei elnököket választanak, akik automatikusan tagjai lesznek az új elnökségnek, a Fidesz Országos Elnöksége pedig jelentősen bővül, így a jövőben húsz megyei (fővárosi) elnökből, az Országos Választmány elnökéből, a magyar és az európai parlamenti frakcióvezetőből, illetve a kongresszus által választott elnökből és négy alelnökből áll majd.

Orbán Viktor maradhat a pártelnök

A kongresszuson egy évre újra pártelnökké választhatják Orbán Viktort, aki várhatóan egyedüli jelölt lesz a posztra. Orbán Viktor 1993-2000 között, illetve 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke. Havasi Bertalan az alelnök-jelöltekre és a megyei elnökök személyére vonatkozó kérdésre jelezte: 

jelenleg a megyei küldöttgyűlések zajlanak, amelyeken megvitatják az új szervezeti felépítésről szóló javaslatot, a személyi javaslatokról mindezek után születhet majd döntés. 

Jelenleg a párt alelnökei: Kubatov Gábor, Németh Szilárd, Gál Kinga és Kósa Lajos. A Fidesz kommunikációs igazgatója arról is beszámolt, hogy Orbán Viktor pártelnök az elmúlt időszakban több, a Fidesz megújítását szolgáló szakmai érdekvédelmi és munkacsoportot alapított. 

A Védvonal Czunyiné Bertalan Judit vezetésével már megalakult, megtörtént az önkormányzati kabinet újraalapítása, élén Navracsics Tibor volt szakminiszterrel és most zajlik a biztonságpolitikai műhely felépítése Vidoven Árpád irányításával

 – ismertette.  

Jelezte azt is: hamarosan létrejön a Fidesz Európa Klubja is, amin Bóka János, volt európai uniós ügyekért felelős miniszter dolgozik. Havasi Bertalan elmondta: Orbán Viktor a Fidesz nemzetközi kapcsolatainak továbbépítésén is dolgozik. 

Június 17-18-án Brüsszelben tárgyal, ahol részt vesz a Patrióták pártcsalád EU-csúcs előtti egyeztetésén. Orbán Viktor a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli kirendeltségén június 17-én délután nemzetközi sajtótájékoztatót is tart 

– közölte.

Emlékezetes, Orbán Viktor volt miniszterelnök a 2010 óta kormányzó Fidesz-KDNP vereségét, és a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó 2026-os országgyűlési választásokat követően adott első interjújában beszélt arról, hogy a jobboldali közösség teljes megújulására van szükség, mert lezárult egy politikai korszak. Közölte azt is: javasolni fogja, hogy hívják össze a párt tisztújító kongresszusát, ahol az elnökről és az alelnökökről is szavazni kell.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

 

 

Összesen 7 komment

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magyar-1977
2026. június 09. 19:01
Az mszp három év alatt zuhant akkorát, mint a bukott tolvaj cigány pedofil szektája!:DDDDDD És még tovább zuhan!:DDDDDDDDD
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magyar-1977
2026. június 09. 18:57
Már alig várom a sittől rettegő bukott cigány beszari pofáját látni!:DDDDDDDDDDDDD
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makapaka2
2026. június 09. 18:45
Egy államférfi helyét most bitorolja egy idegbeteg, nyikhaj ficsúr. Remélhetőleg nem sokáig!
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szandi-mandi-2
2026. június 09. 18:36
Jók az elképzelések, az önkormányzati választásra átállás és az elnökség kiszélesítése is. Újra vidéken erőssé kell válni, ott hamar visszaszerezhetők az elkóborolt szavazók.
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