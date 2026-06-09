Mérföldkőhöz érkezett a Fidesz: kongresszus a hétvégén, utána Orbán Viktor megy Brüsszelbe

Szombaton tartja tisztújító kongresszusát a Fidesz, ami után jelentősen megváltozhat a párt szervezeti felépítése, megszűnhet a választókerületi rendszer és kibővülhet az országos elnökség is, valamint egy évre ismét elnökké választhatják Orbán Viktort. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója tudatta, az esemény szombaton tíz órakor kezdődik a Budapest Kongresszusi Központban és várhatóan délután ötig tart.

Miként fogalmazott, a „munkakongresszus” nem lesz sajtónyilvános, ugyanakkor