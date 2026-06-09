Milliárdos vagyon, kisebb autóparkok és balatoni nyaralók – nincs okuk panaszra a Tisza vezető politikusainak

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szinte minden érintett betartotta a június 8-i határidőt, és benyújtotta vagyonnyilatkozatát. Ezekből többek között kiderült, hogy Magyar Péter miniszterelnöknek továbbra is tulajdonában van egy 216 négyzetméteres XII. kerületi ingatlan, egy 49 négyzetméter méretű szintén a kerületben elhelyezkedő lakás is, valamint egy balatonhenyei beépítetlen földterület.

A kormányfő – ahogy korábban – most is mindössze egyetlen gépjárművet tüntetett fel, egy Volvo XC60 van a tulajdonában. Egyéb ingóságként egy Yamaha pianínó, valamint két festményt szerepel.