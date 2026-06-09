Milliárdos vagyon, kisebb autóparkok és balatoni nyaralók – nincs okuk panaszra a Tisza vezető politikusainak

Kiderült, mennyi vagyona volt május 9-én Magyar Péternek
Június 8-án nyilvánosságra kerültek az országgyűlés tagjainak legfrissebb vagyonnyilatkozatai. Magyar Péter miniszterelnök vagyonában kevés a változás januárhoz képest.
Orbán Viktor és Rogán Antal is leadta záró vagyonnyilatkozatát.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szinte minden érintett betartotta a június 8-i határidőt, és benyújtotta vagyonnyilatkozatát. Ezekből többek között kiderült, hogy Magyar Péter miniszterelnöknek továbbra is tulajdonában van egy 216 négyzetméteres XII. kerületi ingatlan, egy 49 négyzetméter méretű szintén a kerületben elhelyezkedő lakás is, valamint egy balatonhenyei beépítetlen földterület.
A kormányfő – ahogy korábban – most is mindössze egyetlen gépjárművet tüntetett fel, egy Volvo XC60 van a tulajdonában. Egyéb ingóságként egy Yamaha pianínó, valamint két festményt szerepel.
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Június 8-án nyilvánosságra kerültek az országgyűlés tagjainak legfrissebb vagyonnyilatkozatai. Magyar Péter miniszterelnök vagyonában kevés a változás januárhoz képest.
A pont egy hónapja távozott miniszterelnök, Orbán Viktor is benyújtotta nyilatkozatát, melyből kiolvasható, hogy a Fidesz elnöke továbbra is felerészben tulajdonosa egy budapesti, XII. kerületi ingatlannak, valamint kizárólagos tulajdonosa a felcsúti családi háznak.
Orbán Viktor februárban 5 millió forint hitelintézeti számlaköveteléssel rendelkezett feleségével közös számláján. A legfrissebb vagyonnyilatkozatában ez már 9,1 millió forint.
A volt kormányfőnek a fentieken túl – a korábbi miniszterelnöki és képviselői fizetést leszámítva – szinte teljesen üres a vagyonnyilatkozata. De a dokumentumból arra is fény derült, hogy Orbán május elején továbbra is díjazás nélkül látta el a pártelnöki teendőket.
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A volt kormányfő növelte a megtakarításait.
Orbán Anita külügyminiszter vagyonnyilatkozata szerint három XI. kerületi ingatlannal rendelkezik (egy 167 négyzetméteres lakás, egy garázs és egy tároló), valamint részben övé egy 362 négyzetméteres gáborjáni erdő. Emellett jelentős megtakarításokkal rendelkezik. Különböző befektetésekben összesen több mint 240 millió forintja van, számláján pedig további 17 millió forintot tart.
Pósfai Gábor belügyminiszter a vagyonnyilatkozata szerint felerészben tulajdonosa egy 132 négyzetméteres budaörsi családi háznak. Emellett két másik ingatlan is van a nevén, a XI. kerületben egy 43 és egy 48 négyzetméteres társasházi lakás teljesen az övé. Van egy Nissan Qashquaia, és a nevén van két Kia autó is.
Állampapírban 38,3 millió forintot tart, biztosításban 10 milliót, míg készpénzben 33,4 millió forintot. Egyéb szerződés alapján 25 millió forinttal tartoznak neki, miközben hitele nincs.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek nyilatkozata szerint három ingatlan van a nevén: egy 78 négyzetméteres V. kerületi lakás fele, egy 120 négyzetméteres siófoki üdülő fele, valamint egy 120 négyzetméteres balatonvilágosi családi ház hatoda. A miniszter egy 2015-ös Ford S-Maxot tüntetett fel, valamint egy Aprilia SR GT 125-ös motort ingóságként.
Befektetéseinek értéke csaknem 90 millió forint, miközben készpénzben, takarékbetétben és bankszámlán nagyjából 25 milliót tart. Magánszemélyeknek 10 millió forinttal tartozik.
A nyilatkozata alapján pedig meg sem lepődtünk azon, hogy lemondott miniszteri fizetéséről Kapitány István. A Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszter alighanem a legvagyonosabb politikus az új Országgyűlésben. Igazán figyelemre méltó az ingatlanportfóliója: felerészben az övé egy II. kerületi, 1112 négyzetméteres terület és egy 1882 négyzetméteres balatongyöröki telek, illetve ugyanitt egy 2233 négyzetméteres zártkert negyede.
Emellett
Kapitány Spanyolországban, Málagában három éve vásárolt egy 340 négyzetméteres üdülőt valakivel közösen egy 600 négyzetméteres telken.
A járművek között egy 2010-es Maserati GranTurismo sportautó és egy Tesla Model 3 szerepel. A Maserati 2013-ban, a Tesla pedig 2023-ban került a tulajdonába.
A vagyonnyilatkozat legfigyelemreméltóbb része azonban a pénzügyi eszközök felsorolása, Kapitány
A tárcavezető emellett 1 millió forint készpénzzel, 5,7 millió forint bankszámlapénzzel, 82,7 millió forintnak megfelelő devizás számlaköveteléssel és 25,2 millió forint egyéb pénzköveteléssel is rendelkezik.
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Kapitány István vagyonnyilatkozata alapján a Tisza-kormány egyik leggazdagabb minisztere. Több millió eurós befektetései mellett spanyolországi üdülővel és sportautóval is rendelkezik.
Gulyás Gergelynek, a Fidesz frakcióvezetőjének a vagyonnyilatkozata szerint még mindig két XI. kerületi lakás van a tulajdonában – egy 95 és egy 52 négyzetméteres –, és nincs a nevén sem gépkocsi, sem nagy értékű ingóság.
Állampapírban 19,9 milliót tart, ami ugyanannyi, mint tavaly év végén. A megtakarítása viszont nőtt: a 2024-es 20 millió után tavaly év végén csak 14,5 milliója volt a bankszámláján, a május 9-i állapot szerint ez már 33,4 millióra nőtt. A nagyobbik lakását közben eladta, ennek 18,2 millió forint értékben már befolyt a vételárelőlege.
Kiderült, tartozása is van: feleségével adóstársak egy 11 milliós babaváró-támogatásban. Kislányuk 2025-ben született.
A HVG összeállításából kiderült, hogy leadta záró vagyonnyilatkozatát Rogán Antal is. A volt tárcavezető továbbra is résztulajdonos összesen 14 örökölt ingatlanban Szakonyfalun és Felsőszölnökön, erdők, szántók és rétek is vannak a nevén, összesen több mint 10 hektár.
Autója vagy nagy értékű ingósága nincs, feleségével közösen 750 millió forintot tart állampapírban és 105 millió forintot a számláján. Ez megegyezik a tavaly decemberi állapottal. Találmányából havonta 25 millió forint bevétele származott.
A fideszes képviselőséget csak egy évre vállaló Lázár János vagyonnyilatkozatában ezúttal is 47 ingatlan szerepel. Továbbra is megvan a két autója: egy Mini és egy Audi A6-os, utóbbit mint kiderült, lízingeli. Műalkotásainak egy része – egy kézirat és Széchenyi Zsigmond karosszéke – változatlan, festménygyűjteménye azonban folyamatosan változik.
Értékpapírban és bankban tartott vagyona a tavaly év végi 140 millióról 125 millióra csökkent, pedig közben a 30-ból behajtott 15 milliónyi tartozást is. Saját tartozásai viszont fennmaradtak: banknak 160 millióval, magánszemélyeknek 60 millió forinttal tartozik.
A dokumentumból az is kiderült, hogy a volt miniszter képviselői jövedelmét a Jövő Nemzedék Földje Alapítványban betöltött kuratóriumi elnöki tisztségéért kapott havi bruttó 1-5 millió forint közötti összeggel, valamint a földbérleti díjból származó hasonló bevételével egészíti ki – sorolta a lap.
Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala