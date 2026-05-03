Donald Trump: Irán kétségbeesetten meg akar egyezni

A Taszním iráni hírügynökség közlése szerint az iráni béketerv az Irán környékén állomásozó amerikai katonák kivonásához és az iráni kikötők elleni amerikai blokád feloldásához kötné a békekötést.

Teherán a héten – Pakisztán közvetítésével –

egy másik béketervet is eljuttatott Washingtonhoz, ám azzal kapcsolatban Trump elégedetlenségét fejezte ki.

Közben Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő bírálta Trumpot, aki egy floridai gyűlésen kalózokhoz hasonlította az iráni hajókat lefoglaló amerikai haditengerészeket.

„Ez nem pusztán nyelvbotlás, hanem nyílt beismerése a nemzetközi hajózási jog megsértésének” – szögezte le a szóvivő az X-en közzétett üzenetében.