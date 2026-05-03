05. 03.
vasárnap
irán egyesült államok hajó donald trump

Donald Trump: Irán kétségbeesetten meg akar egyezni

2026. május 03. 08:05

Hiába a béketerv, az amerikai elnök nem zárta ki a légitámadások újraindítását.

Az Egyesült Államok tanulmányozza az Irán által küldött béketervet, de akár újra is kezdheti a síita állam elleni légicsapásokat, ha az „rosszul viselkedik” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint szombaton Floridában.

Az elnök újságíróknak elmondta, 

tájékoztatták az iráni béketerv pontjairól, és úgy vélte, Irán „kétségbeesetten meg akar egyezni”.

Az elnök a közösségi médiában közzétett bejegyzésében mindazonáltal kérdésesnek nevezte a tervezet elfogadását, ugyanis szerint 

„Teherán még nem fizetett meg eléggé azért, amit az utóbbi 47 évben az emberiség és a világ ellen művelt”.

A Taszním iráni hírügynökség közlése szerint az iráni béketerv az Irán környékén állomásozó amerikai katonák kivonásához és az iráni kikötők elleni amerikai blokád feloldásához kötné a békekötést.

Teherán a héten – Pakisztán közvetítésével – 

egy másik béketervet is eljuttatott Washingtonhoz, ám azzal kapcsolatban Trump elégedetlenségét fejezte ki.

Közben Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő bírálta Trumpot, aki egy floridai gyűlésen kalózokhoz hasonlította az iráni hajókat lefoglaló amerikai haditengerészeket.

„Ez nem pusztán nyelvbotlás, hanem nyílt beismerése a nemzetközi hajózási jog megsértésének” – szögezte le a szóvivő az X-en közzétett üzenetében.

Trump egy floridai gyűlésen „rendkívül jövedelmező üzletnek” nevezte az iráni hajók lefoglalását.

„Elfoglaltuk a hajót, elvettük a rakományát, elvettük az olajat (...) Kicsit olyanok vagyunk, mint valami kalózok”

 – tette hozzá az elnök.

Ugyanekkor a TankerTrackers nevű, hajózási útvonalak nyomkövetésével foglalkozó internetes szolgáltatás azt közölte, hogy egy iráni, 220 millió dollár értékű olajat szállító hajónak sikerült megkerülni az amerikai blokádot a térségben. A több mint 1,9 millió hordó olajat szállító jármű az X-en közzétett tájékoztatás szerint eljutott az indonéziai vizek közelébe.

(MTI)

Fotó: Atta Kenare/AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. május 03. 10:31
Biztos vagy te ebben Dóni bácsi?
Leó testvér
2026. május 03. 09:46
A kérdés az hogy a nyilvános szájkarate mögött, amit mindkét fél élvezettel gyakorol, folynak-e érdemi egyeztetések?
szim-patikus
2026. május 03. 08:59
Irán egyezségi ajánlata az USA-nak.: Ha öngyilkosok lesaztek, akkor nem nyírunk ki benneteket.
johannluipigus
2026. május 03. 08:50
Ahogy a ruszki hajók lefoglalása is kalózkodás.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!