donald tusk nato németország egyesült államok donald trump

Itt a lengyel miniszterelnök drámai bejelentése: „A NATO szétesőben van”

2026. május 03. 06:45

Donald Tusk szerint mégsem az oroszok jelentik a legnagyobb veszélyt.

A Telex arról ír, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a transzatlanti közösségre nem a külső ellenségek jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem a szövetség folyamatos szétesése. 

„Mindannyiunknak meg kell tennünk mindent, ami szükséges, hogy megfordítsuk ezt a katasztrofális tendenciát”

 – írta Tusk az X-en.

A lap szerint Tusk ezzel arra utalt, hogy 

Donald Trump amerikai elnök bejelentette: ötezer amerikai katonát von ki Németországból 

a következő „hat–tizenkét hónapban”. Trump azután kezdeményezte a Németországban állomásozó katonák számának csökkentését, hogy Friedrich Merz német kancellár arról beszélt: szerinte Irán „megalázza” az Egyesült Államokat a béketárgyaláson, írják.

A Telex emlékeztet: Németország az amerikai hadsereg legnagyobb európai bázisa, jelenleg közel 40 ezer amerikai katona állomásozik az ország területén.

Eközben a Reuters és a New York Times arról számolt be, hogy 

a Pentagon úgy döntött, nem telepít nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákkal felszerelt zászlóaljat Németországba, 

ami a szakértők szerint súlyos következményekkel járhat az európai védelemre nézve, és ami komolyabb problémát jelenthet, mint ötezer katona kivonása. A Telegraph értesülései szerint Lengyelország, Románia és a Közel-Kelet szerepelnek a lehetséges helyszínek között, ahová áthelyezhetik azt az ötezer amerikai katonát, akiket most készülnek kivonni Németországból – írják.

Hozzáteszik: Boris Pistorius német védelmi miniszter szombaton igyekezett kicsinyíteni az amerikai bejelentés jelentőségét, azt hangsúlyozva, hogy a lépés „előre látható” volt. 

Szombaton a NATO szóvivője, Allison Hart ugyanakkor azt közölte, hogy a szövetség arra törekszik, „megértsék a részleteket” az Egyesült Államok döntésével kapcsolatban – erről a Guardian ír. 

„Ez a kiigazítás aláhúzza annak szükségességét, hogy Európának többet kell a védelembe fektetnie, és nagyobb részt kell vállalniuk a közös biztonságunkért viselt felelősségből” 

– mondta a szóvivő, megjegyezve, hogy a NATO-szövetségesek előrelépést tettek azóta, hogy tavaly megállapodtak arról, hogy a GDP-jük 5 százalékát fordítják védelmi kiadásokra.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kardinális
2026. május 03. 10:26
Nem hallottuk már ezt valaki mástól korábban?
bondavary
2026. május 03. 10:12
A NATO 32 országot, közel 1 milliárd lakost, hatalmas összesített GDP-t jelent. A Varsói Szerződés megszűnése óta a 140 milliós Oroszország az egyetlen deklarált ellensége. Az USA és a britek Ukrajnával kiprovokáltattak egy háborút azzal az Oroszországgal, amivel Európa kölcsönösen előnyös gazdasági, kereskedelmi kapcsolatban volt. Az európaiak saját érdekeik ellen dolgozva semmi hathatósat nem tettek a háború ellen. Még a NATO lényeges súlyát adó USA elnökének, Trumpnak a békekezdeményezéseivel is szembe mentek. Ebben nagy szerepet játszik a szokásos, most Trump ellen is irányuló ideológiai alapú cselekvés. Most csodálkoznak, hogy Trump azt mondja, csináljátok egyedül. Pénzért kaphattok fegyvert, de ingyen semmit nem kaptok. A NATO-t tartsátok fenn az USA nélkül, saját erőből, mi meg leszünk nélkületek. Európában rövid úton meg fog szűnni az a jólét, amely az orosz energián, nyersanyagon, és az USA védőernyőn alapult, amely elkerülhetővé tette az igen költséges fegyverkezést.
Nasi12
2026. május 03. 10:04
Sebaj, mi egyedül is nekimegyünk az orosznak. Szikrázó, a lengyelek géniusza vezeti a népet. :)
europész
2026. május 03. 08:16
Tusko mar meg van hulyulve.A tomahawk meg nem vedelmi fegyver hanem tamado.Egyebkent minden fegyver tamado fegyver hivhatjak barrminek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!