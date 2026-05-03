Itt a lengyel miniszterelnök drámai bejelentése: „A NATO szétesőben van”

Rá se hederítettek a németek Trump bejelentésére: változtatás helyett megy tovább a háborús készülődés
Németország szerint „előrelátható” volt, hogy Trump kivonja a csapatait az országból, ezért is fejlesztik haderejüket.
Donald Tusk szerint mégsem az oroszok jelentik a legnagyobb veszélyt.
A Telex arról ír, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a transzatlanti közösségre nem a külső ellenségek jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem a szövetség folyamatos szétesése.
„Mindannyiunknak meg kell tennünk mindent, ami szükséges, hogy megfordítsuk ezt a katasztrofális tendenciát”
– írta Tusk az X-en.
A lap szerint Tusk ezzel arra utalt, hogy
Donald Trump amerikai elnök bejelentette: ötezer amerikai katonát von ki Németországból
a következő „hat–tizenkét hónapban”. Trump azután kezdeményezte a Németországban állomásozó katonák számának csökkentését, hogy Friedrich Merz német kancellár arról beszélt: szerinte Irán „megalázza” az Egyesült Államokat a béketárgyaláson, írják.
A Telex emlékeztet: Németország az amerikai hadsereg legnagyobb európai bázisa, jelenleg közel 40 ezer amerikai katona állomásozik az ország területén.
Eközben a Reuters és a New York Times arról számolt be, hogy
a Pentagon úgy döntött, nem telepít nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákkal felszerelt zászlóaljat Németországba,
ami a szakértők szerint súlyos következményekkel járhat az európai védelemre nézve, és ami komolyabb problémát jelenthet, mint ötezer katona kivonása. A Telegraph értesülései szerint Lengyelország, Románia és a Közel-Kelet szerepelnek a lehetséges helyszínek között, ahová áthelyezhetik azt az ötezer amerikai katonát, akiket most készülnek kivonni Németországból – írják.
Hozzáteszik: Boris Pistorius német védelmi miniszter szombaton igyekezett kicsinyíteni az amerikai bejelentés jelentőségét, azt hangsúlyozva, hogy a lépés „előre látható” volt.
Szombaton a NATO szóvivője, Allison Hart ugyanakkor azt közölte, hogy a szövetség arra törekszik, „megértsék a részleteket” az Egyesült Államok döntésével kapcsolatban – erről a Guardian ír.
„Ez a kiigazítás aláhúzza annak szükségességét, hogy Európának többet kell a védelembe fektetnie, és nagyobb részt kell vállalniuk a közös biztonságunkért viselt felelősségből”
– mondta a szóvivő, megjegyezve, hogy a NATO-szövetségesek előrelépést tettek azóta, hogy tavaly megállapodtak arról, hogy a GDP-jük 5 százalékát fordítják védelmi kiadásokra.
