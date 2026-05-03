Itt a lengyel miniszterelnök drámai bejelentése: „A NATO szétesőben van”

a következő „hat–tizenkét hónapban”. Trump azután kezdeményezte a Németországban állomásozó katonák számának csökkentését, hogy Friedrich Merz német kancellár arról beszélt: szerinte Irán „megalázza” az Egyesült Államokat a béketárgyaláson, írják.

A Telex emlékeztet: Németország az amerikai hadsereg legnagyobb európai bázisa, jelenleg közel 40 ezer amerikai katona állomásozik az ország területén.

Eközben a Reuters és a New York Times arról számolt be, hogy

a Pentagon úgy döntött, nem telepít nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákkal felszerelt zászlóaljat Németországba,

ami a szakértők szerint súlyos következményekkel járhat az európai védelemre nézve, és ami komolyabb problémát jelenthet, mint ötezer katona kivonása. A Telegraph értesülései szerint Lengyelország, Románia és a Közel-Kelet szerepelnek a lehetséges helyszínek között, ahová áthelyezhetik azt az ötezer amerikai katonát, akiket most készülnek kivonni Németországból – írják.