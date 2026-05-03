Ennyire minimális tagsággal nem kell helyi alapszervezeteket, területi választmányokat létrehozni, ott van pótléknak a sok Tisza Sziget, amelyeknek a tagjai viszont nem szólhatnak bele a párt belső működésébe, hiszen nem párttagok. Arra ott van a szűkkörű elnökség, az majd eldönt minden fontos kérdést.

A pártelnök szerepe kiemelkedő a párton belül, Magyar Péter dominanciája az elmúlt két évben még kifelé is több mint egyértelmű volt. A kibeszélés nem javallott, a kockázatminimalizálás érdekében a tiszás képviselőjelöltek legtöbbször kerülték az interjúkat, a sajtómegkereséseket sokszor lepattintották.

A Fidesz többet adott a látszatra, ott azért van pár tízezer párttag, van egy pártstruktúra – a Tisza Pártnak nincs ilyen.

Párton belüli demokrácia és széles körű beleszólási lehetőség nem létezik a Tiszában, az extrém alacsony létszámú párttagság körülménye eleve kizárja ezt, az ügyekről, irányokról Magyar Péter és szűk köre dönt.

Ám jelentős ellentmondás feszül: miközben a leendő miniszterelnök a Fidesz hatalomgyakorlási módszerének meghaladását, a fékek és ellensúlyok helyreállítását, a lakosságnak nagyobb beleszólási lehetőséget ígért az elmúlt két évben, a pártján belül nem volt szinte semmiféle demokrácia.