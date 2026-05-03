Itt a fordulat a TISZA Pártnál, megvan az új jelmondat: „Érthető, hogy félsz!”
Pedig most már nem „Orbánnak” szül a magyar, hanem lelkesen segítheti Magyar Péter népességnövekedésre irányuló ígéretének teljesülését. Francesca Rivafinoli írása.
A pártoknak a demokráciához való hozzáállása hasonlatos ahhoz, ahogy a párton belüli belső demokrácia működik.
„Orbán Viktor megbukott az április 12-i választáson. De ez nagyobb demokráciát, szabadságot is hoz majd magával? A pontos választ nem ismerhetjük, elvégre Magyar Péter még hatalomra sem jutott, megválasztására május 9-én kerül majd sor.
De az elmúlt közel négy évtized azt mutatja, hogy a pártoknak a demokráciához, az állam működtetéséhez való hozzáállása némiképp hasonlatos ahhoz, ahogy a párton belüli belső demokrácia működik.
Az SZDSZ-ben számos belső vita zajlott le, amelyeket nem egyszer a nyilvánosság elé is kivittek kormánypártként is. Az LMP ezt tovább fokozta, ott dúlt a bázisdemokrácia, mindenki beleszólt mindenbe – nem is kerültek kormányra, ellenben jó sokat vitáztak, veszekedtek egymással és felőrlődtek.
A Fidesz nagyon más pártműködést vitt véghez, és már az 1990-es évek második felétől egyre fegyelmezettebb, centralizáltabb pártműködés volt a jellemző. Az idő őket igazolta, a párt 1998-ban aratta első komoly győzelmét és 2010–2024 között az országos választásokon rendre első helyen végzett.
A Tisza Párt a belső fegyelmet és centralizáltságot még a Fideszhez képest is tovább fokozta. Eleve csak nagyon kevés ember léphetett be a pártba, mindössze huszonvalahány ember volt párttag.
Ennyire minimális tagsággal nem kell helyi alapszervezeteket, területi választmányokat létrehozni, ott van pótléknak a sok Tisza Sziget, amelyeknek a tagjai viszont nem szólhatnak bele a párt belső működésébe, hiszen nem párttagok. Arra ott van a szűkkörű elnökség, az majd eldönt minden fontos kérdést.
A pártelnök szerepe kiemelkedő a párton belül, Magyar Péter dominanciája az elmúlt két évben még kifelé is több mint egyértelmű volt. A kibeszélés nem javallott, a kockázatminimalizálás érdekében a tiszás képviselőjelöltek legtöbbször kerülték az interjúkat, a sajtómegkereséseket sokszor lepattintották.
A Fidesz többet adott a látszatra, ott azért van pár tízezer párttag, van egy pártstruktúra – a Tisza Pártnak nincs ilyen.
Párton belüli demokrácia és széles körű beleszólási lehetőség nem létezik a Tiszában, az extrém alacsony létszámú párttagság körülménye eleve kizárja ezt, az ügyekről, irányokról Magyar Péter és szűk köre dönt.
Ám jelentős ellentmondás feszül: miközben a leendő miniszterelnök a Fidesz hatalomgyakorlási módszerének meghaladását, a fékek és ellensúlyok helyreállítását, a lakosságnak nagyobb beleszólási lehetőséget ígért az elmúlt két évben, a pártján belül nem volt szinte semmiféle demokrácia.
Magyar Péter politikusként eddig nem ahhoz volt hozzászokva, hogy mindenféle egyesületek, megmondóemberek kívülről írják elő neki a helyes politika irányát. Majd ő eldönti, bevonva néhány társát és szakértőt, mi a helyes. Miért kormányozna másként?
Magyarországon a miniszterelnök eleve nagy hatalommal rendelkezik – életszerű, hogy a pártját határozott kézzel, minimális párttagsággal irányító Magyar Péter jelentősen korlátozza a saját miniszterelnöki hatalmát? Életszerű, hogy a kiemelkedően nagy létszámú Tisza-képviselőcsoportban nem lesz valódi frakciófegyelem?
A Fidesz-kormányokat gyakorta érte a társadalmi párbeszéd elhanyagolásának a kritikája, sokszor a civil szervezetek döbbenten konstatálták, hogy a Fidesz-többség pár nap alatt elfogadta ezt meg azt a törvényt. Most vajon másként lesz?”
Nyitókép: FREDERICK FLORIN/AFP