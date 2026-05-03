Orbán Viktor veresége után Magyar Péter hatalomgyakorlása új kérdéseket vet fel

2026. május 03. 07:04

A pártoknak a demokráciához való hozzáállása hasonlatos ahhoz, ahogy a párton belüli belső demokrácia működik.

Nagy Attila Tibor
„Orbán Viktor megbukott az április 12-i választáson. De ez nagyobb demokráciát, szabadságot is hoz majd magával? A pontos választ nem ismerhetjük, elvégre Magyar Péter még hatalomra sem jutott, megválasztására május 9-én kerül majd sor.

De az elmúlt közel négy évtized azt mutatja, hogy a pártoknak a demokráciához, az állam működtetéséhez való hozzáállása némiképp hasonlatos ahhoz, ahogy a párton belüli belső demokrácia működik.

Az SZDSZ-ben számos belső vita zajlott le, amelyeket nem egyszer a nyilvánosság elé is kivittek kormánypártként is. Az LMP ezt tovább fokozta, ott dúlt a bázisdemokrácia, mindenki beleszólt mindenbe – nem is kerültek kormányra, ellenben jó sokat vitáztak, veszekedtek egymással és felőrlődtek.

A Fidesz nagyon más pártműködést vitt véghez, és már az 1990-es évek második felétől egyre fegyelmezettebb, centralizáltabb pártműködés volt a jellemző. Az idő őket igazolta, a párt 1998-ban aratta első komoly győzelmét és 2010–2024 között az országos választásokon rendre első helyen végzett.

A Tisza Párt a belső fegyelmet és centralizáltságot még a Fideszhez képest is tovább fokozta. Eleve csak nagyon kevés ember léphetett be a pártba, mindössze huszonvalahány ember volt párttag.

Ennyire minimális tagsággal nem kell helyi alapszervezeteket, területi választmányokat létrehozni, ott van pótléknak a sok Tisza Sziget, amelyeknek a tagjai viszont nem szólhatnak bele a párt belső működésébe, hiszen nem párttagok. Arra ott van a szűkkörű elnökség, az majd eldönt minden fontos kérdést.

A pártelnök szerepe kiemelkedő a párton belül, Magyar Péter dominanciája az elmúlt két évben még kifelé is több mint egyértelmű volt. A kibeszélés nem javallott, a kockázatminimalizálás érdekében a tiszás képviselőjelöltek legtöbbször kerülték az interjúkat, a sajtómegkereséseket sokszor lepattintották.

A Fidesz többet adott a látszatra, ott azért van pár tízezer párttag, van egy pártstruktúra – a Tisza Pártnak nincs ilyen.

Párton belüli demokrácia és széles körű beleszólási lehetőség nem létezik a Tiszában, az extrém alacsony létszámú párttagság körülménye eleve kizárja ezt, az ügyekről, irányokról Magyar Péter és szűk köre dönt.

Ám jelentős ellentmondás feszül: miközben a leendő miniszterelnök a Fidesz hatalomgyakorlási módszerének meghaladását, a fékek és ellensúlyok helyreállítását, a lakosságnak nagyobb beleszólási lehetőséget ígért az elmúlt két évben, a pártján belül nem volt szinte semmiféle demokrácia.

Magyar Péter politikusként eddig nem ahhoz volt hozzászokva, hogy mindenféle egyesületek, megmondóemberek kívülről írják elő neki a helyes politika irányát. Majd ő eldönti, bevonva néhány társát és szakértőt, mi a helyes. Miért kormányozna másként?

Magyarországon a miniszterelnök eleve nagy hatalommal rendelkezik – életszerű, hogy a pártját határozott kézzel, minimális párttagsággal irányító Magyar Péter jelentősen korlátozza a saját miniszterelnöki hatalmát? Életszerű, hogy a kiemelkedően nagy létszámú Tisza-képviselőcsoportban nem lesz valódi frakciófegyelem?

A Fidesz-kormányokat gyakorta érte a társadalmi párbeszéd elhanyagolásának a kritikája, sokszor a civil szervezetek döbbenten konstatálták, hogy a Fidesz-többség pár nap alatt elfogadta ezt meg azt a törvényt. Most vajon másként lesz?”

Összesen 35 komment

Kanmacska
2026. május 03. 10:21
Ha az Orbán kormány, egyesek szerint, diktatúra volt, akkor a Magyar Péter vezette kormány olyan diktatúra lesz, mint a patkánykormány volt '19-ben. Na jó, akasztani nem fognak.
zsanett-kúnrum
2026. május 03. 10:11
Az internetadó, es a noolimpia után én mindent elhiszek nagyattilatibibácsinak
zakar zoltán béla
2026. május 03. 10:03
Hablatyka hess!
vensarkanygyik61
2026. május 03. 09:41
A felét elolvastam! Mindig is az volt a véleményem, hogy hülye, különösen a covid hullák után! Most már biztos! Hülye!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!