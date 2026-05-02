nógrádi györgy nato egyesült államok donald trump európa Európai Unió

Nógrádi: Trump döntésével az „ingyenbiztonság” korszaka véget ért Európa számára

2026. május 02. 22:30

A nagyhatalmak játszóterévé válhat a kontinens a szakértő szerint.

A mai geopolitikai helyzetben Európa kénytelen szembenézni azzal a realitással, amelyet korábban sokan csak elméleti lehetőségnek tartottak: az Egyesült Államok fokozatos távolodásával a kontinens védelmétől.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az Ultrahang legutóbbi adásában elmondta, ez nem hirtelen fordulat, hanem egy folyamat csúcspontja, amelyet Donald Trump második elnöksége jelentősen felgyorsított.

Az egyik legkonkrétabb lépés az Egyesült Államok részéről a németországi katonai jelenlét csökkentése. Trump bejelentése szerint 5000 amerikai katonát vonnak ki Németországból, ahol jelenleg mintegy 36 ezer katona és 40 bázis található. Ez a lépés szimbolikus és gyakorlati jelentőséggel is bír:

jelzi, hogy Washington nem hajlandó továbbra is ugyanolyan mértékben finanszírozni Európa biztonságát, mint eddig.

Trump emellett 15-ről 25 százalékra emelte az európai autókra kivetett vámokat, és politikája világosan mutatja: az amerikai érdekek előtérbe helyezése nem csupán választási retorika, hanem aktív külpolitikai irányvonal.

A szakértő szerint Európa számára ez azt jelenti, hogy a korábbi „ingyenbiztonság” korszaka véget ért.

Joschka Fischer figyelmeztetése

A német zöld politikus, egykori külügyminiszter, Joschka Fischer friss írása szerint Európa „teljesen magára maradt” a második világháború óta először. 

Szerinte a NATO formailag még létezik, de tartalmilag kiüresedett, mert az Egyesült Államok nem hajlandó tovább vállalni a kontinens védelmének politikai és katonai költségeit.

Fischer szerint súlyos illúzió azt hinni, hogy az orosz agresszió korlátozott célú – ha Ukrajna elesik vagy a Nyugat gyengeséget mutat, akkor a balti államok és Lengyelország kerülhetnek veszélybe.

Nógrádi György részben egyetért Fischerrel, de árnyalja a képet. Szerinte Európa gazdaságilag gazdag, katonailag azonban rendkívül gyenge és sebezhető – ez egy veszélyes kombináció.

A szakértő szerint a balti államok oroszellenes politikája kontraproduktív lehet saját méretük és erejük ismeretében, Lengyelország esetében pedig a hagyományos orosz- és németellenesség határozza meg a hozzáállást.

Európai védelem: tervek vs. valóság

Az Európai Unióban egyre hangosabbak a közös védelmi költségvetésről és a GDP 5 százalékának védelmi kiadásokra fordításáról szóló elképzelések. A probléma azonban az, hogy ezek a tervek nagyrészt még mindig amerikai fegyverek vásárlását feltételezik, miközben Európa hadseregei széttagoltak, és számos különböző fegyverrendszert használnak.

A szakértő szerint hatékony európai haderő csak akkor jöhet létre, ha sikerül összefogni a kontinens fegyvergyártóit – ez azonban politikai és ipari szempontból óriási kihívás.

Ukrajna mint európai ügy

A háború az amerikaiak számára egyre inkább „európai üggyé” válik. Washington figyelme áttevődött Iránra, Kínára és a belpolitikai sikerekre, különösen a közelgő félidős választások előtt. Trump sikert akar felmutatni, de Ukrajnában ez egyelőre nem jön össze, miközben az orosz-ukrán fronton továbbra is zajlanak a harcok, és mindkét fél tűzszüneti javaslatokat tesz – eltérő időtávokkal és feltételekkel.

Európa számára ez azt jelenti, hogy saját forrásokból kell finanszíroznia Ukrajna támogatását, miközben energiaárak, szankciók és gazdasági nyomás nehezítik a helyzetet.

A Hormuzi-szoroson áthaladó kőolajszállítások miatti aggodalmak pedig rámutatnak: Európa energiabiztonsága továbbra is sérülékeny. Nógrádi György szerint Európa jelenleg katonailag és politikailag megosztott, nem áll készen arra, hogy saját lábára álljon. A NATO jövője kérdéses: kibírja-e a következő három évet, és milyen amerikai elnök jön majd utána? A kontinens orosz, amerikai és kínai érdekek játékszerévé válhat, ha nem lép fel határozottan – figyelmeztetett a szakértő.

Nyitókép forrása: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
VitaLIN
2026. május 03. 11:15 Szerkesztve
"Fischer szerint súlyos illúzió azt hinni, hogy az orosz agresszió korlátozott célú – ha Ukrajna elesik vagy a Nyugat gyengeséget mutat, akkor a balti államok és Lengyelország kerülhetnek veszélybe." Ez teljes mértékben igaz, abban az esetben, ha egy negyedik birodalom építésében gondolkodnak az EU-s libernyákok. Ebben az esetben egy ilyen képződmény már veszély jelenthet, mégpedig nagyon komoly veszélyt az orosz medve számára. Egyéb oka nem lenne támadásra, mivel egy ennyire zsúfolt lakossággal rendelkező terület irányítására a mai "orosz" nem lenne képes. De a Nyugat mégis mindent megtett, hogy az "orosz támadás teória" állítást igazzá tegyék. Nos, megvalósult, hát egyék meg, amit főztek maguknak. A kis mitugrászok végre megtanulhatnák, hogy csak addig pofázzanak, amíg a hátsójukat is elbírják ugrálás közben - egyébként megérezhetik, ha elhagyják, milyen az, amikor szétrúgják.
muszlim1970
2026. május 03. 08:31
Vén komcsi geci.
hooligan77
2026. május 03. 07:48
azért ennyure nem kéne túlértékelni a natot vagy beállítani egy jótékonysági szervezetnek. semi nem volt soha ingyen egyrészt nem kevés tagdíjat kell fizetni, másrészt ajenki érdekekért számos európai katona halt meg, ha ez gyuri bácsi szerint inggyen, akkor ajánlom neki, hogy tanulgasson még egy kicsit
figyelő4322
2026. május 03. 02:39
"...ha Ukrajna elesik vagy a Nyugat gyengeséget mutat, akkor a balti államok és Lengyelország kerülhetnek veszélybe." (Joschka Fischer). És meg is magyarázza a Jóska, hogy honnan vette ezt? Elmondta, hogy mi az 👿 okán támadná meg Oroszország ezeket a NATO- ÉS EU országokat? Nem indokolta meg, mert nem is tudna elfogadható magyarázatot adni rá! Jóska gyerek a globalisták szócsöve. Talán még a Negyedik Birodalom megteremtésének híve is lehet? Mindenesetre ostoba frázisokkal operál a Halász Józsi!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!