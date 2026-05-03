„Kissé meglepett az az általam május első napján, azaz a munka ünnepén először olvasott hír, miszerint Németországban már 21 milliónál is több a bevándorló. Akik olyan emberek, akiknek nem szülőhazája az a terület. Szép ez az újonnan épülő világ, nemdebár? Bravó, Németország! Tehát kétszer annyian választották letelepedésül Németországot a ki tudja hány felől érkező bevándorlók, mint ahányan Magyarországon lakunk. Döbbenetes és nagyon szomorú hír ez, meglehet, csak nekem. Mert Európa legalább is hallgat erről a számról, bár egy igencsak jelentős politikai szerepet betöltő illető nem is oly rég még azt ígérte: megcsináljuk! Magyarán megkísérlik megoldani az úgynevezett »migránshelyzetet«.

Nem csinálták meg, de a jelzett számok tükrében érdekes, mi több, a kiötlők szempontjából érthető is az a finoman szólva »ügyes«, ám kétségtelenül hátsó szándékú terv, szerintem meg aljasság, amit pár éve az Európai Unió terveként ismerhettünk meg. E szerint Magyarországon kellene migránstábort létesíteni. A millióknak. A terv, hála az Orbán kormánynak, nem sikerült. Most éppen kormányváltás van készülőben minálunk, s hamarosan sok mindenre fény kell derüljön.