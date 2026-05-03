Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
05. 03.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 03.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
afp bevándorlási bűnözés európai unió illegális migráció németország bevándorlás

Bravó, Németország!

2026. május 03. 06:59

Németországban már 21 milliónál is több a bevándorló.

2026. május 03. 06:59
null
Kondor Katalin
Kondor Katalin
Magyar Nemzet

„Kissé meglepett az az általam május első napján, azaz a munka ünnepén először olvasott hír, miszerint Németországban már 21 milliónál is több a bevándorló. Akik olyan emberek, akiknek nem szülőhazája az a terület. Szép ez az újonnan épülő világ, nemdebár? Bravó, Németország! Tehát kétszer annyian választották letelepedésül Németországot a ki tudja hány felől érkező bevándorlók, mint ahányan Magyarországon lakunk. Döbbenetes és nagyon szomorú hír ez, meglehet, csak nekem. Mert Európa legalább is hallgat erről a számról, bár egy igencsak jelentős politikai szerepet betöltő illető nem is oly rég még azt ígérte: megcsináljuk! Magyarán megkísérlik megoldani az úgynevezett »migránshelyzetet«.

Nem csinálták meg, de a jelzett számok tükrében érdekes, mi több, a kiötlők szempontjából érthető is az a finoman szólva »ügyes«, ám kétségtelenül hátsó szándékú terv, szerintem meg aljasság, amit pár éve az Európai Unió terveként ismerhettünk meg. E szerint Magyarországon kellene migránstábort létesíteni. A millióknak. A terv, hála az Orbán kormánynak, nem sikerült. Most éppen kormányváltás van készülőben minálunk, s hamarosan sok mindenre fény kell derüljön.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Jósoljon maga Kasszandra, hogy mi lesz ezután, én sajnos hitelt érdemlően nem tudok jósolni. Bár a görög kultúra szerelmese volnék, de ez ma már nem jelent semmit. Mi itt, a mai időkben nem hallgatunk már senkire, nemhogy a régi, de a mai tehetséges Kasszandrákra sem. A magukat messiásoknak képzelőkre viszont úgy tűnik, inkább.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: CHRISTOF STACHE / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
revanced
•••
2026. május 03. 09:27 Szerkesztve
Óriási potenciál van a bevándorlókban! Ha idetelepülnek Magyarországra, ugyanúgy kilóra megvásárolható szavazói lehetnek majd a Fidesznek, mint ahogy a cigányokkal is megcsinálta. Persze meg kell nekik adni az állampolgárságot, szegénységben és információhiányban kell őket tartani, majd regy marék rízsért láncszavaztatni őket.
Válasz erre
0
2
sagirdilsiz-2
2026. május 03. 09:19
Kellett európai kisállatok nyomorúsága.
Válasz erre
0
0
zrx8
•••
2026. május 03. 09:18 Szerkesztve
Majd kiválogatják belőle a használható gemütlich párszázezret, a többi szart meg szépen szétkenik Kelet-Európában, aminek most már Magyarország sem lesz az akadálya. Ugyanúgy, ahogy a középkorban tették a cigányokkal. Akik azóta is integrálódnak.
Válasz erre
2
0
states-2
2026. május 03. 08:49
Széles Gábor Magyar Hírlapja már átállt, ezért ír a Magyar Nemzetbe Kondor Katalin. Ez a cikk már ott nem jelenhetett meg, kimondottan vicces, ahogy az új Simicska-korszak beköszöntött, ahogy az újságírók 24 óra alatt állnak át, Széles Gábor pedig két éve még ott menetelt a Békemenet első sorában. No comment.
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!