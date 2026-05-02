robert fico sns európai unió ukrajna

Fico tisztázta álláspontját az ukránoknak szánt 90 milliárdos hitel kapcsán

2026. május 02. 22:14

A Szlovák Nemzeti Párt kemény kritikákat fogalmazott meg a szlovák miniszterelnök felé.

Mint írtuk, Fico telefonon egyeztetett Zelenszkijjel, melynek során támogatásáról biztosította az ukrán elnököt Ukrajna EU-s csatlakozása ügyében. A kormánykoalícióhoz tartozó Szlovák Nemzeti Párt (SNS) felszólította Robert Fico (Smer–SD) miniszterelnököt, hogy ne beszéljen minderről az ukrán elnökkel folytatott egyeztetése során úgy, mint a szlovák kormány egységes álláspontjáról – írja a felvidek.ma

A Szlovák Nemzeti Párt a Szlovák Köztársaság kormányának része, és meg van győződve arról, hogy Ukrajna Zelenszkij elnök vezetésével soha nem léphet be az Európai Unióba. Ukrajna konfliktusban áll, és instabilitásával azt mutatja, hogy nem lehet az Európai Unió része”

 – szögezte le a szóvivő.

Az SNS álláspontja szerint a szlovák miniszterelnöknek meg kellett volna akadályoznia a Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós kölcsönt is. Állításuk szerint ezeknek a pénzügyi forrásoknak jelentős része „eltűnik a gazdasági korrupció hálójában”, valamint az Ukrajnának tett engedmények tovább destabilizálják az Európai Uniót.

 Fico cáfol

„Nem igaz, hogy  támogattam 90 milliárdos háborús kölcsönt Ukrajnának. Elleneztem és gondoskodtam róla, hogy Szlovákia ne vegyen részt benne” – reagált az SNS vádjaira Fico a Facebook-oldalán, azonban hozzátette, hogy Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán továbbra is kiáll a korábbi álláspontja mellett.

Nyitókép: Milan Jaros/Getty Images

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Gubbio
2026. május 02. 23:57
Fico is icereg-ficereg. Hány fenékkel hány lovon?
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. május 02. 22:28
Nem arról volt szó, hogy Döbrögivel együtt megvétóznak mindent, ami az ukránokon segítene? 🤡🤡 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
3
5m007h 0p3ra70r
2026. május 02. 22:22
Vihar a biliben. Ottsevót, assetuggyamiaz.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!