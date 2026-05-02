Fico tisztázta álláspontját az ukránoknak szánt 90 milliárdos hitel kapcsán

Dörzsölhetik a tenyerüket Brüsszelben: Ukrajna EU-s csatlakozásáról tett ígéretet Fico Zelenszkijnek
A szlovák kormányfő telefonon egyeztetett az ukrán elnökkel.
A Szlovák Nemzeti Párt kemény kritikákat fogalmazott meg a szlovák miniszterelnök felé.
Mint írtuk, Fico telefonon egyeztetett Zelenszkijjel, melynek során támogatásáról biztosította az ukrán elnököt Ukrajna EU-s csatlakozása ügyében. A kormánykoalícióhoz tartozó Szlovák Nemzeti Párt (SNS) felszólította Robert Fico (Smer–SD) miniszterelnököt, hogy ne beszéljen minderről az ukrán elnökkel folytatott egyeztetése során úgy, mint a szlovák kormány egységes álláspontjáról – írja a felvidek.ma.
A Szlovák Nemzeti Párt a Szlovák Köztársaság kormányának része, és meg van győződve arról, hogy Ukrajna Zelenszkij elnök vezetésével soha nem léphet be az Európai Unióba. Ukrajna konfliktusban áll, és instabilitásával azt mutatja, hogy nem lehet az Európai Unió része”
– szögezte le a szóvivő.
Az SNS álláspontja szerint a szlovák miniszterelnöknek meg kellett volna akadályoznia a Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós kölcsönt is. Állításuk szerint ezeknek a pénzügyi forrásoknak jelentős része „eltűnik a gazdasági korrupció hálójában”, valamint az Ukrajnának tett engedmények tovább destabilizálják az Európai Uniót.
„Nem igaz, hogy támogattam 90 milliárdos háborús kölcsönt Ukrajnának. Elleneztem és gondoskodtam róla, hogy Szlovákia ne vegyen részt benne” – reagált az SNS vádjaira Fico a Facebook-oldalán, azonban hozzátette, hogy Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán továbbra is kiáll a korábbi álláspontja mellett.
Nyitókép: Milan Jaros/Getty Images