Vidnyánszky Attila is lemondott az NKA bizottsági tagságáról

Mint írtuk, 17 milliárd forintot osztott ki a Nemzeti Kulturális Alap többek között olyan zenészeknek, akik a Fidesz holdudvarában állnak, ezért a Nemzeti Kulturális Alap bizottsági tagságáról Bús Balázs alelnök és Baán László is lemondott.

Az ATV Híradó megkereste a Nemzeti Színház igazgatóját, aki megerősítette az értesülést, és hozzátette, hogy napokkal ezelőtt távozott a bizottságból.