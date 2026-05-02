Vidnyánszky Attila is lemondott az NKA bizottsági tagságáról

Baán László: „Az egész bizottságot átverték”
A Szépművészeti Múzeum főigazgatója lemondásával jelezte, hogy a folyamat vállalhatatlan.
Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemondott a Nemzeti Kulturális Alap bizottságából.
Mint írtuk, 17 milliárd forintot osztott ki a Nemzeti Kulturális Alap többek között olyan zenészeknek, akik a Fidesz holdudvarában állnak, ezért a Nemzeti Kulturális Alap bizottsági tagságáról Bús Balázs alelnök és Baán László is lemondott.
Az ATV Híradó megkereste a Nemzeti Színház igazgatóját, aki megerősítette az értesülést, és hozzátette, hogy napokkal ezelőtt távozott a bizottságból.
