nemzeti színház baán lászló nemzeti kulturális alap bús balázs vidnyánszky attila

Vidnyánszky Attila is lemondott az NKA bizottsági tagságáról

2026. május 02. 18:53

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója is lemondott a Nemzeti Kulturális Alap bizottságából.

Mint írtuk, 17 milliárd forintot osztott ki a Nemzeti Kulturális Alap többek között olyan zenészeknek, akik a Fidesz holdudvarában állnak, ezért a Nemzeti Kulturális Alap bizottsági tagságáról Bús Balázs alelnök és Baán László is lemondott.

Az ATV Híradó megkereste a Nemzeti Színház igazgatóját, aki megerősítette az értesülést, és hozzátette, hogy napokkal ezelőtt távozott a bizottságból.

Nyitókép: Földházi Árpád


 

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gyaloggos
2026. május 02. 20:59
dallas-2! DE, de! ORBÁNNAK és BANDÁJÁNAK LÉTELEMÜK a LOPÁS!
gyaloggos
2026. május 02. 20:53
20260412! S miért mondanak le sorra ama bizottság tagjai? Hm....? BÚS BALÁZS azt mondta, átverték az egész bizottságot!
gyaloggos
2026. május 02. 20:52
20260412!
gyaloggos
2026. május 02. 20:51
20260412! JA, pl. FÁSY, 180 MILLIÓT dokumentumfilm készítésére ccccc!
