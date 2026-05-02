Baán László: „Az egész bizottságot átverték”

Nagy slamasztikába kerültek a románok: végleg búcsút inthetnek több milliárdnyi EU-s pénznek
A román miniszter elárulta, miért történhetett ez meg.
A Szépművészeti Múzeum főigazgatója lemondásával jelezte, hogy a folyamat vállalhatatlan.
Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója súlyos állításokat fogalmazott meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) körüli tízmilliárdos botrány kapcsán. Kijelentette, hogy a felügyelőbizottságot, amelynek ő is tagja volt, szándékosan félrevezették: a 2025 áprilisában bemutatott éves beszámolóból egyszerűen kihagyták a kormánypárti celebeknek és szervezeteknek szánt kifizetéseket.
Baán hangsúlyozta, hogy lemondása nem a bűnösségének elismerése, hanem tiltakozás a „vállalhatatlan” helyzet ellen, amelyben a névleges döntéshozók csupán felsőbb utasításokat végrehajtó minisztériumi tisztviselők voltak.
A főigazgató a Válasz Online-nak adott interjúban egyértelművé tette Hankó Balázs kulturális miniszter felelősségét is. Rámutatott, hogy az NKA jelenlegi, rendkívül centralizált rendszere minden döntésnél miniszteri jóváhagyást igényel, így a tárcavezető nem állíthatja, hogy nem tudott a tízmilliárdos pénzosztásról. Baán szerint a miniszter legfeljebb a döntések szakmai tartalmát védheti meg, a felelősséget azonban nem háríthatja el. Az ügyben Bús Balázs alelnök szerepét is érintette, megjegyezve, hogy bár a pontos részleteket nem ismeri, az alelnöknek feladata lett volna átlátni a felügyelete alá tartozó ideiglenes kollégium működését.
A botrány tanulságaként Baán László sürgető reformokat javasolt a kultúra finanszírozásában: szerinte meg kell szüntetni a miniszteri vétójogot, garantálni kell a támogatások teljes nyilvánosságát, és le kell állítani a rejtett pénzelvonásokat.
Nyilatkozatát egy politikatudományi figyelmeztetéssel zárta, emlékeztetve arra, hogy a demokráciákban a kormányok nem az ellenzék ereje, hanem saját hibáik és a választók bizalmának elvesztése miatt szoktak megbukni.
Ezt is ajánljuk a témában
A román miniszter elárulta, miért történhetett ez meg.
