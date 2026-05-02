Ft
Ft
22°C
7°C
Ft
Ft
22°C
7°C
05. 02.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 02.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
szépművészeti múzeum baán lászló nemzeti kulturális alap botrány

Baán László: „Az egész bizottságot átverték”

2026. május 02. 13:25

A Szépművészeti Múzeum főigazgatója lemondásával jelezte, hogy a folyamat vállalhatatlan.

Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója súlyos állításokat fogalmazott meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) körüli tízmilliárdos botrány kapcsán. Kijelentette, hogy a felügyelőbizottságot, amelynek ő is tagja volt, szándékosan félrevezették: a 2025 áprilisában bemutatott éves beszámolóból egyszerűen kihagyták a kormánypárti celebeknek és szervezeteknek szánt kifizetéseket. 

Baán hangsúlyozta, hogy lemondása nem a bűnösségének elismerése, hanem tiltakozás a „vállalhatatlan” helyzet ellen, amelyben a névleges döntéshozók csupán felsőbb utasításokat végrehajtó minisztériumi tisztviselők voltak.

A főigazgató a Válasz Online-nak adott interjúban egyértelművé tette Hankó Balázs kulturális miniszter felelősségét is. Rámutatott, hogy az NKA jelenlegi, rendkívül centralizált rendszere minden döntésnél miniszteri jóváhagyást igényel, így a tárcavezető nem állíthatja, hogy nem tudott a tízmilliárdos pénzosztásról. Baán szerint a miniszter legfeljebb a döntések szakmai tartalmát védheti meg, a felelősséget azonban nem háríthatja el. Az ügyben Bús Balázs alelnök szerepét is érintette, megjegyezve, hogy bár a pontos részleteket nem ismeri, az alelnöknek feladata lett volna átlátni a felügyelete alá tartozó ideiglenes kollégium működését.

A botrány tanulságaként Baán László sürgető reformokat javasolt a kultúra finanszírozásában: szerinte meg kell szüntetni a miniszteri vétójogot, garantálni kell a támogatások teljes nyilvánosságát, és le kell állítani a rejtett pénzelvonásokat. 

Nyilatkozatát egy politikatudományi figyelmeztetéssel zárta, emlékeztetve arra, hogy a demokráciákban a kormányok nem az ellenzék ereje, hanem saját hibáik és a választók bizalmának elvesztése miatt szoktak megbukni.

Nyitókép: Németh Kata / Index

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
•••
2026. május 02. 15:38 Szerkesztve
Baán bán mint Bánk bán? Csak most ó emel panaszt a paraszt Tiborcz ellen. Elkel ide Erkel nagyhirtelen újraéledő erkölcse, mega csősze. Megértenem, ha korábban tette volna és most meg múzeum igazgatói posztját is feladná. Én nem tudtam azt, kérem, és jó, hogy megmondták, Hogy addig jár a korsó, míg el nem lopják. És azt sem tudtam, kérem, hogy nem szabad lopni, Szegényemberekkel mindig kitolni; De most már mindent tudok és mindent megértek, Csak a betűket nem ismerem. (kilépni a bödössé lett szarból nem nagy művészet.)
Válasz erre
1
0
Fck fcbk
•••
2026. május 02. 15:20 Szerkesztve
Na ébredeznek már.Nyílván a hülyébbek majd késöbb.
Válasz erre
0
1
20260412
2026. május 02. 15:11
Na, még egy partizán. Tisztára, mint 45-ben és még egy darabig. Ez a fajta sosem fogy el?
Válasz erre
2
0
nyafika
2026. május 02. 14:39
Megvilágosult szektás lett ez is? Babám, egy év múlva húzhatsz a picsába, előrehozott választás lesz...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!