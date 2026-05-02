Baán László: „Az egész bizottságot átverték”

Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója súlyos állításokat fogalmazott meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) körüli tízmilliárdos botrány kapcsán. Kijelentette, hogy a felügyelőbizottságot, amelynek ő is tagja volt, szándékosan félrevezették: a 2025 áprilisában bemutatott éves beszámolóból egyszerűen kihagyták a kormánypárti celebeknek és szervezeteknek szánt kifizetéseket.

Baán hangsúlyozta, hogy lemondása nem a bűnösségének elismerése, hanem tiltakozás a „vállalhatatlan” helyzet ellen, amelyben a névleges döntéshozók csupán felsőbb utasításokat végrehajtó minisztériumi tisztviselők voltak.