európai uniós forrás Brüsszel uniós források Európai Unió Románia

Nagy slamasztikába kerültek a románok: végleg búcsút inthetnek több milliárdnyi EU-s pénznek

2026. május 01. 21:32

A román miniszter elárulta, miért történhetett ez meg.

2026. május 01. 21:32
null

Visszatartott EU-pénzeket szerzett meg Románia, csakhogy ez a győzelem inkább vereség – állapította meg a Világgazdaság.

Dragos Pislaru beruházási és európai projektekért felelős miniszter jelentette be pénteken: Romániának „350,7 millió eurót sikerült visszaszereznie az eredetileg felfüggesztett összegből”, viszont „458,7 millió eurót veszít a korábbi években késve, hiányosan vagy rosszul végrehajtott reformok miatt”.

A végleg elvesztett összeg forintban majdnem 170 milliárdra rúg.

Dragos Pislaru szerint „minden politikus felelős ezeknek az összegeknek az elvesztéséért, aki minden alkalmat kihasznált arra, hogy elhalassza vagy megakadályozza a valódi reformokat, attól félve, hogy elveszíti kiváltságait”.

Minden politikus, aki szeretőit, testvéreit és unokaöccseit nevezte ki állami vállalatok élére. Nem szakmai és becsületes embereket.

Minden politikus, aki az állami költségvetést személyes gazdagodás lehetőségének tekintette, nem pedig a románok iránti kötelességnek. Minden politikus, aki bizalmatlansági indítvánnyal akadályozza Románia modernizációját, mert ez a modernizáció a közpénzek kifosztásának megállítását jelenti” – tette hozzá a Világgazdaság szerint.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Mindenhova
•••
2026. május 01. 21:37 Szerkesztve
Ez az egész erről szól. Mindenhol keverik a szart, h. a posztkommunista országokat amiket most gyarmatokká tettek minél jobban ki tudják zsigerelni. Pénz lehetőleg ne menjen de cserébe lehúzzák őket.
Gubbio
2026. május 01. 21:37
Nem baj! Dőljön be minden olyan ország gazdasága, amely Ukrajnát pénzzel és paripával támogatta. És dőljön be a miénk is az ún. "Magyar" vezetése alatt, mert aláírta a 90 milliárdos, soha meg nem térülő kölcsönt!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!