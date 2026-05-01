Nagy slamasztikába kerültek a románok: végleg búcsút inthetnek több milliárdnyi EU-s pénznek

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
A román miniszter elárulta, miért történhetett ez meg.
Visszatartott EU-pénzeket szerzett meg Románia, csakhogy ez a győzelem inkább vereség – állapította meg a Világgazdaság.
Dragos Pislaru beruházási és európai projektekért felelős miniszter jelentette be pénteken: Romániának „350,7 millió eurót sikerült visszaszereznie az eredetileg felfüggesztett összegből”, viszont „458,7 millió eurót veszít a korábbi években késve, hiányosan vagy rosszul végrehajtott reformok miatt”.
A végleg elvesztett összeg forintban majdnem 170 milliárdra rúg.
Dragos Pislaru szerint „minden politikus felelős ezeknek az összegeknek az elvesztéséért, aki minden alkalmat kihasznált arra, hogy elhalassza vagy megakadályozza a valódi reformokat, attól félve, hogy elveszíti kiváltságait”.
Minden politikus, aki szeretőit, testvéreit és unokaöccseit nevezte ki állami vállalatok élére. Nem szakmai és becsületes embereket.
Minden politikus, aki az állami költségvetést személyes gazdagodás lehetőségének tekintette, nem pedig a románok iránti kötelességnek. Minden politikus, aki bizalmatlansági indítvánnyal akadályozza Románia modernizációját, mert ez a modernizáció a közpénzek kifosztásának megállítását jelenti” – tette hozzá a Világgazdaság szerint.
