05. 21.
csütörtök
kegyelmi ügy varga judit novák katalin bencsik gábor bizottság botrány vizsgálat

„Nem történt semmilyen jogsértés” – Bencsik Gábor tökéletesen összefoglalta a kegyelmi ügyet

2026. május 21. 09:53

„Semmit nem fognak feltárni, de napirenden tartják az ügyet. Erre van szüksége Magyarországnak?” – tette fel a kérdést az újságíró.

2026. május 21. 09:53
Bencsik Gábor újságíró közösségi oldalán reagált arra a bejelentésre, hogy öt új vizsgálóbizottságot hoz létre az új parlament. Ezek közül az egyik a Kegyelmi Botrány Felelőseit Feltáró Vizsgálóbizottság.

Majd tisztázásként leszögezte:

ebben az ügyben semmilyen jogsértés nem történt.

Bencsik felsorolta, K. Endre feleségének joga volt ügyvédi segítséggel kegyelmi kérvényt benyújtani. Balog Zoltánnak joga volt a kérvényt támogatni. Varga Judit igazságügyminiszternek joga volt az államfőnek a kegyelmet nem javasolni. Novák Katalin államfőnek joga volt ennek ellenére a kegyelmet megadni. Az igazságügyminiszternek joga volt a kegyelmi határozatot a korábbi véleményével ellentétben ellenjegyezni.

Bár szokatlan, de jogszerű, hogy az ellenjegyzésre egy nap alatt sor került. Nincs az a vizsgálat, ami mást tudna kideríteni”

 – tette hozzá.
A szerző rámutatott arra is, hogy mindezt a bizottság életre hívói is tudják, ezért trükkhöz folyamodnak. „Nem a közélet érintett szereplőinek nyilvánvalóan jogszerű tetteit vizsgálják, hanem a botrány felelőseit keresik. Csakhogy a botrányt az akkori ellenzék robbantotta ki. Azon mit vizsgálnak?” – tette fel a kérdést.

„Erre van szüksége Magyarországnak?”

Bencsik Gábor ezután felvázolta, mi várható majd az ügyen. Mint írta, börtönbüntetés terhe mellett berendelik majd az előző hatalom embereit, és kamerák kereszttüzében, az erkölcsi vádlott szerepére „kényszerítve” őket százegyedszer is elmondatják velük, amit már százszor elmondtak. 

Semmit nem fognak feltárni, de napirenden tartják az ügyet. Erre van szüksége Magyarországnak?”

– zárta gondolatait az újságíró.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 77 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Haifisch
2026. május 21. 13:08
Bencsik és Bencsik...Nagy szerepetek van abban, hogy vesztettünk. És igen, ezt szavazták meg kétharmaddal. A hazugságot, kevelyseget, és sorolhatnám a főbűnöket...
0
0
kiborg-2
2026. május 21. 12:51
hvg főoldalon: "Budaházyék kegyelme a hiányzó mozaik?"
0
0
falcatus-2
2026. május 21. 12:13
Treeoflife: "Vajon (MP) már akkor is a jelenlegi szerepe felé igyekezett, és ásta meg a kormány részére ezt a jelenlegi árkot?.." Szerintem ez ma már vitathatatlan
1
0
sagirdilsiz-2
•••
2026. május 21. 11:59 Szerkesztve
Mit kapott volna Novák, ha a pápa látogatás kapcsán csak annak a néhány embernek kegyelmezett volna meg, akiket pozitív javaslattal terjesztettek elé.
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!