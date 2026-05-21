Megszűnik az újságárúsítás az Aldiban – a Magyar Lapkiadók Egyesülete reagált a döntésre

Az Aldi Magyarország fokozatosan megszünteti az újságárusítást valamennyi magyarországi üzletében – írta az MTI-nek a kereskedelmi üzletlánc szerdán, amely ezt az új működési koncepciójának megfelelő, átláthatóbb eladótér kialakításának igényével magyarázta.

Ismertették, hogy az ALDI Süd csoport régiós átalakítási folyamatának részeként egyszerűsíti üzletei működését Magyarországon is. A vállalat hazai áruházainak kétharmada május közepéig megújult, további 22 egység pedig 2026 harmadik negyedévében épül át. Az új koncepció célja – mutattak rá -, hogy az eladótér áttekinthetőbb legyen, a vásárlók könnyebben tájékozódhassanak, gyorsabbá váljon a bevásárlás, eközben az áruházak működtetése és az árufeltöltés is egyszerűbb legyen.