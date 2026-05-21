újságpiac magyarország Aldi

Megszűnik az újságárúsítás az Aldiban – a Magyar Lapkiadók Egyesülete reagált a döntésre

2026. május 21. 07:19

Az MLE álláspontja szerint a nyomtatott lapok jelenléte az élelmiszerláncok üzleteiben nem pusztán kényelmi szolgáltatás.

Az Aldi Magyarország fokozatosan megszünteti az újságárusítást valamennyi magyarországi üzletében – írta az MTI-nek a kereskedelmi üzletlánc szerdán, amely ezt az új működési koncepciójának megfelelő, átláthatóbb eladótér kialakításának igényével magyarázta. 

Ismertették, hogy az ALDI Süd csoport régiós átalakítási folyamatának részeként egyszerűsíti üzletei működését Magyarországon is. A vállalat hazai áruházainak kétharmada május közepéig megújult, további 22 egység pedig 2026 harmadik negyedévében épül át. Az új koncepció célja – mutattak rá -, hogy az eladótér áttekinthetőbb legyen, a vásárlók könnyebben tájékozódhassanak, gyorsabbá váljon a bevásárlás, eközben az áruházak működtetése és az árufeltöltés is egyszerűbb legyen.  

Ennek a működési egyszerűsítésnek a részeként az ALDI valamennyi magyarországi üzletében megszünteti a nyomtatott sajtótermékek árusítását – húzták alá. Ez illeszkedik az ALDI régiós gyakorlatához: Szlovéniában, Svájcban és Olaszországban a vállalatcsoport üzleteiben szintén nem árusítanak nyomtatott sajtótermékeket – tették hozzá. 

Az átalakított hazai üzletekben az újságárusítás az átrendezéssel egy időben szűnik meg, a többi áruházban pedig a közeljövőben zárul a folyamat – közölte az ALDI Magyarország.

Magyar Lapkiadók Egyesülete: nem jó irány

A Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) szerint nem jó irány, hogy az újságok kiszorulnak a kereskedelemből – reagált a szervezet. Az MLE attól tart, hogy ez a döntés hosszabb távon a médiapiac működését is érintheti. Az egyesület az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményben rámutat: a nyomtatott sajtótermékek értékesítése a magyar médiapiac számára továbbra is jelentős bevételi forrás, ezért az újságárusítás megszüntetése tovább szűkíti a független és sokszínű tájékoztatás gazdasági hátterét. 

Az egyesület márciusban közzétett adatai szerint 2025-ben a teljes sajtópiaci árbevétel 116,054 milliárd forint volt, amelyen belül a lapterjesztés 55,919 milliárd forintos eredménnyel továbbra is az iparág legerősebb pillére, míg a nyomtatott kiadványokhoz kapcsolódó 36,316 milliárd forintos hirdetési árbevétel a print médiumok töretlen piaci értékét igazolja. 

Az MLE álláspontja szerint a nyomtatott lapok jelenléte az élelmiszerláncok üzleteiben nem pusztán kényelmi szolgáltatás. A sajtótermékek a közvélemény tájékozottságát erősítő, a demokratikus nyilvánosságot támogató szerepet is betöltenek. A sajtótermékek fokozatos kiszorulása a nagy forgalmú értékesítési pontokról hosszabb távon gyengíti a független szerkesztőségek gazdasági alapjait, és szűkíti az olvasók választási lehetőségeit – írták. 

(MTI)

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László


 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2026. május 21. 09:51
Helyette a Tesco-ban már kaphatók a Poloskát éltető, dicsőítő könyvek. Elfér a proli bevásárlókocsijában a farhát és a koccintós bor mellett.
0
0
zakar zoltán béla
2026. május 21. 08:17
A legtöbb ilyen(Spar,Tesco,...) csak béloldali lap volt.
0
0
cutcopy
2026. május 21. 08:11 Szerkesztve
Vége a kampánynak, már nem kellenek a kormányellenes népszava, hvg, magyarhang, mancs, hócipő, élet és irodalom stb mélyszegénységet propagáló címlapjai a púposra rakott bevásárlókocsis népeknek..
2
0
gullwing
2026. május 21. 07:53
Tiszaszarok úgy sem olvasnak csak itt kopiznak...🤣🤣🤣🤣
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!