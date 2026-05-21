Benyújtotta a Tisza az Alaptörvény Orbán Viktorra szabott módosítását
A kétharmados kormánypárti többség első Alaptörvény-módosítása Orbán Viktor ellen irányul.
A Tisza szerint a gazdaság kiváló állapotban van, az oktatással és az egészségüggyel sincsen komoly gond, hiszen az első törvényjavaslat nem ezek rendezéséről szól.
„A Tisza beadta az első törvényjavaslatát. Egy ilyen lépés mindig definiálja, hogy mi a legfontosabb probléma, mi a kormány legfontosabb fókusza, mi a kormányzati stratégia alapja.
Ennek a történelmi törvényjavaslatnak az első cikke egyetlen cél megvalósításáról szól, A Tisza párt egyetlen fő riválisának, a Fidesz első emberének, Orbán Viktornak a kitiltásáról a demokratikus politikai versenyből. Mindez az alaptörvénybe lenne betonozva.
Ti milyen nemzetközi példákat ismertek, amikor egy frissen hatalomra került párt első intézkedése az volt, hogy a lényegében egyetlen komoly versenytársát kizárta a politikai versenyből?
A Tisza első törvényjavaslata azért is érdekes, mert ezt a következő négy évben lényegében BÁRMIKOR beadhatták volna. Azaz szerintük nincsen semmilyen más fontos feladata a Tisza kormánynak, csak az, hogy Orbán Viktornak beintsenek.
Mindez az én szememben azt mutatja, hogy a Tisza szerint a gazdaság kiváló állapotban van, az oktatással és az egészségüggyel sincsen komoly gond, hiszen az első törvényjavaslat nem ezek rendezéséről szól.
Szerintetek is minden más rendben van Magyarországon?”
Nyitókép: MIGUEL MEDINA / AFP