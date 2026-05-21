Nincsen semmilyen más fontos feladata a Tisza kormánynak, csak az, hogy Orbán Viktornak beintsenek

2026. május 21. 07:27

A Tisza szerint a gazdaság kiváló állapotban van, az oktatással és az egészségüggyel sincsen komoly gond, hiszen az első törvényjavaslat nem ezek rendezéséről szól.

Sebestyén Géza
„A Tisza beadta az első törvényjavaslatát. Egy ilyen lépés mindig definiálja, hogy mi a legfontosabb probléma, mi a kormány legfontosabb fókusza, mi a kormányzati stratégia alapja. 

Ennek a történelmi törvényjavaslatnak az első cikke egyetlen cél megvalósításáról szól, A Tisza párt egyetlen fő riválisának, a Fidesz első emberének, Orbán Viktornak a kitiltásáról a demokratikus politikai versenyből. Mindez az alaptörvénybe lenne betonozva. 

Ti milyen nemzetközi példákat ismertek, amikor egy frissen hatalomra került párt első intézkedése az volt, hogy a lényegében egyetlen komoly versenytársát kizárta a politikai versenyből? 

A Tisza első törvényjavaslata azért is érdekes, mert ezt a következő négy évben lényegében BÁRMIKOR beadhatták volna. Azaz szerintük nincsen semmilyen más fontos feladata a Tisza kormánynak, csak az, hogy Orbán Viktornak beintsenek. 

Mindez az én szememben azt mutatja, hogy a Tisza szerint a gazdaság kiváló állapotban van, az oktatással és az egészségüggyel sincsen komoly gond, hiszen az első törvényjavaslat nem ezek rendezéséről szól. 

Szerintetek is minden más rendben van Magyarországon?”

Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
mihint
2026. május 21. 09:46
Személyeskedés, törvényerővel. Nagyon kellett kutatnom a magyar törvénykezésben, az elmúlt 1100 évben csak, de nem sikerült hasonlót találni. Bizonyára nem voltam alapos. Erre mondják azt, hogy "korszakalkotó"?
The Loner
2026. május 21. 09:16 Szerkesztve
antoniosalazar Jó sokáig tartott, ilyen lassú a Gemini ? Csak neked : Röviden könnyen érthetően,hogy van egy Vix jegyzék ami a történelmi és van egy ami gazdasági A VIX index mindig ugyanazt méri alapvetően, csak kétféle módon szokták értelmezni, ezért tűnik néha „kettőnek”. A „hivatalos VIX” (ez az igazi index) Ez a CBOE Volatility Index (VIX) A jövőre vonatkozó piaci félelmet / várható ingadozást méri A S&P 500 opcióiból számolják Mindig kb. következő 30 nap várható volatilitását mutatja Ez „előre néz” (forward-looking) 2) „Történelmi / realizált volatilitás” (amit sokan külön VIX-nek hisznek) Ez nem igazi VIX, hanem: múltbeli ármozgásból számolt volatilitás azt mutatja: eddig mennyire volt hektikus a piac Egyszerű hasonlat Hivatalos VIX = „mit vár a piac holnaptól?” Történelmi volatilitás = „mi történt eddig?” Fontos lényeg Nincs két hivatalos VIX index. A „gazdasági” és „történelmi” VIX elnevezés csak különböző számítási nézőpontokra használt hétköznapi keveredés.
antoniosalazar
2026. május 21. 09:03
The Loner 2026. május 21. 08:28 • Szerkesztve antoniosalazar 2026. május 21. 08:08 A geminin olvastad a VIX jegyzéket is :))) """A Vix-jegyzék egy történelmi ultimátum, amelyet az I. világháborút követően, 1919. március 20-án adtak át a magyar kormánynak. A győztes antanthatalmak által megfogalmazott dokumentum teljesíthetetlen területi követeléseket tartalmazott: újabb magyar területek kiürítését követelte, ami a Berinkey-kormány bukásához és a Tanácsköztársaság kikiáltásához vezetett."""
The Loner
2026. május 21. 08:28 Szerkesztve
antoniosalazar 2026. május 21. 08:08 "Ez ígéret?" Az ! Ezzel az ígérettel,hazudta tele a kampányt a gatyájába szaró töltött majom gazdád ! A geminin olvastad a VIX jegyzéket is :)))
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!