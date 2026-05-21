Világcégek hagyhatják el Magyarországot, Alaptörvényt módosít a Tisza, Magyar Pétert irányba tették Varsóban

Azonnali egyeztetést követelnek a kormánytól: Magyar Péter döntése miatt világcégek hagyhatják el Magyarországot
A tilalom magyarok tízezreinek megélhetését, és a gazdaság stabilitását sodorja veszélybe.
Mozgalmas volt a szerdai nap: az Országgyűlés elé került az Alaptörvény Orbán Viktor ellenes módosítása, miközben Magyar Péter a lengyel elnökkel tárgyalt.
Azonnali egyeztetést vár a kormánytól a legnagyobb hazai HR-szolgáltató. A WHC-csoport szerint
ha a kormány kitiltja júniustól a harmadik országokból érkező vendégmunkásokat, azzal az egész magyar gazdaságot veszélybe sodorja.
A WHC felméréséből kiderül, hogy a megkérdezett piaci szereplők 71,3 százaléka képtelen kizárólag magyar dolgozókkal megoldani a munkaerőigényét.
Az Országgyűlés elé került szerdán az Alaptörvény 16. módosítására vonatkozó tervezet. A javaslatok között szerepel az elsősorban Orbán Viktorra szabott korlátozás, vagyis az, hogy ne lehessen kormányfő az, aki legalább 8 évig betöltötte ezt a tisztséget.
A javaslatok között szerepel, hogy hatályát veszítené a Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelméről szóló kötelezettségvállalás, ami az indoklás szerint megalapozná a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését.
A harmadik javaslat a a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok státuszát változtatná meg, a módosítással a kormány gyakorolhatná a jogokat az alapítványok felett, így bármikor meg is szüntethetné ezeket.
A kétharmados kormánypárti többség első Alaptörvény-módosítása Orbán Viktor ellen irányul.
Miközben benyújtották az Alaptörvény módosítását, Magyar Péter miniszterelnök Lengyelországban tárgyalt Donald Tusk miniszterelnökkel. Donald Tusk katonai tiszteletadással fogadta a magyar miniszterelnököt, aki vélhetően nem az előzetesen megbeszéltek szerint reagált a gesztusra. Több lengyel lap szerint a találkozó inkább volt kínos, mint történelmi jelentőségű.
Kínos jelenetekről, túlzó politikai szimbólumokról és infantilis gesztusokról írt a lengyel sajtó.
