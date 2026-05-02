diósgyőr eto DVTK NB I

„Lehet, meg se nézem a Fradi-meccset” – simán hozta a kötelezőt, egy meccsre a bajnoki címtől az ETO

2026. május 02. 21:33

Hatalmas lépést tettek az aranykapu felé a győriek. Az ETO hőse, a duplázó és gólpasszos Schön Szabolcs azonban továbbra is amondó, nekik csak saját magukra kell figyelni a mindent eldöntő záróforduló előtt.

Simán hozta a papírformát az NB I-listavezető ETO szombat este: a győriek Schön Szabolcs duplájával, valamint Nadir Benbuali és Daniel Stefulj találatával 4–0-ra lépték le a már kiesett Diósgyőrt, a trónkövetelő így egy mérkőzéssel többet játszva négy pontra növelte előnyét a bajnoki versenyfutásban a címvédő Ferencváros előtt. Ez azt jelenti, hogy ha a záró fordulóban Borbély Balázs együttese legyőzi az idény végére széteső, délután a sereghajtó Kazincbarcikától is kikapó és így hétmeccses nyeretlenségi szériában lévő Kisvárdát, akkor a Fradi vasárnapi derbieredményétől függetlenül bajnoki címet ünnepelhet. 

Az ETO gond nélkül érvényesítette a papírformát a fiatal diósgyőriek ellen (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Három pontra az aranyéremtől az ETO

A DVTK elleni meccs képe alapján úgy tűnt, hatottak Vitális Milán kemény szavai a legutóbbi, debreceni döntetlen után; a rögtönzött „lelki fröccsről” a győri csapatkapitány a Mandinernek utólag elárulta, a pedagógiai célzatot sem nélkülözte. 

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
A mérkőzés hőse a két góllal és egy gólpasszal záró Schön Szabolcs volt, aki a lefújás után az M4 Sportnak azt mondta, 

hatalmas lépést tettünk, egy mérkőzésre vagyunk a bajnoki címtől"

– majd hozzátette, lehet, nem is nézi a vasárnap délutáni Újpest–Ferencváros derbit, helyette inkább pihen, és készül két hét múlva esedékes, mindent eldöntő zárófordulóra...

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

