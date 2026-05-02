„Lehet, meg se nézem a Fradi-meccset” – simán hozta a kötelezőt, egy meccsre a bajnoki címtől az ETO

Simán hozta a papírformát az NB I-listavezető ETO szombat este: a győriek Schön Szabolcs duplájával, valamint Nadir Benbuali és Daniel Stefulj találatával 4–0-ra lépték le a már kiesett Diósgyőrt, a trónkövetelő így egy mérkőzéssel többet játszva négy pontra növelte előnyét a bajnoki versenyfutásban a címvédő Ferencváros előtt. Ez azt jelenti, hogy ha a záró fordulóban Borbély Balázs együttese legyőzi az idény végére széteső, délután a sereghajtó Kazincbarcikától is kikapó és így hétmeccses nyeretlenségi szériában lévő Kisvárdát, akkor a Fradi vasárnapi derbieredményétől függetlenül bajnoki címet ünnepelhet.

Az ETO gond nélkül érvényesítette a papírformát a fiatal diósgyőriek ellen (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Három pontra az aranyéremtől az ETO

A DVTK elleni meccs képe alapján úgy tűnt, hatottak Vitális Milán kemény szavai a legutóbbi, debreceni döntetlen után; a rögtönzött „lelki fröccsről” a győri csapatkapitány a Mandinernek utólag elárulta, a pedagógiai célzatot sem nélkülözte.