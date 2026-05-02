schiffer andrás mécs imre ügynökakta szdsz

Tévedés azt hinni, hogy Magyarországon jelenleg a múlt eltitkolása zajlik

2026. május 02. 19:41

Ma is bárki elviheti a saját magára vonatkozó dokumentumokat, és kutatók, újságírók is hozzáférhetnek az iratokhoz.

Fodor Gábor
„A tisztánlátás érdekében érdemes kronológiai sorrendbe állítani az ügynökakták körüli eseményeket. A folyamat már 1990-ben, rögtön a rendszerváltás megtörténtekor elkezdődött az első, legendássá vált Demszky- Hack féle törvényjavaslattal. Aztán az SZDSZ a koalíciós kormányzás idején küzdött folyamatosan a szocialistákkal a szélesebb nyilvánosság megteremtéséért. 2002-ben, a D-209-es ügy kirobbanásakor Mécs Imre javaslatára módosult a nyitottság irányába a törvény. Gulyás József és én több javaslatot is tettünk e tárgyban, létrejött a Sólyom-, majd a Kenedi- bizottság, végül pedig kialakult a mostani helyzet- közben Schiffer Andrásék is folyamatosan próbálták szélesíteni a megismerhetőséget- , ami az érintettek és a kutatók számára a teljes nyilvánosságot és hozzáférhetőséget tartalmazza.  

A ‘90- es évek elején,  a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjaként közelről figyeltem az ügynök-ügy alakulását. A liberális  Fidesz álláspontja ekkor egyértelmű volt: meg kell nyitni az aktákat. (Később jóval óvatosabbá vált a jobbra mozduló párt ebben a kérdésben.)

Fontos leszögezni, hogy ezek az anyagok ma is kutathatóak és megismerhetőek, tévedés azt hinni, hogy Magyarországon jelenleg a múlt eltitkolása zajlik. Bár a szabályozáson valóban lehetne javítani – például a széleskörű online elérhetőség komoly hiányosság –, a hozzáférés biztosított. Én magam is kikértem a rám vonatkozó, több száz oldalas iratanyagot, amely telefonlehallgatásokból, személyi követésekből,  lakáslehallgatásokból és besúgói jelentésekből áll. Ma is bárki elviheti a saját magára vonatkozó dokumentumokat, és kutatók, újságírók is hozzáférhetnek az iratokhoz.”

Nyitókép: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sensuscommunis
2026. május 02. 20:25
Petíciót lehet aláírni a CITIZENGO internetes oldalán,citizengo.org/hu/el/17908-tiszteletet-a-hivatalnak--tartson-ki--eln%C3%B6k-%C3%BAr-n,amelyben kérjük SULYOK TAMÁST,Magyarország köztársasági elnökét,hogy tartson ki a hivatalában. Írjuk alá,támogassuk őt ! Védjük az ALKOTMÁNYOS RENDET ! Osszuk meg a hirt !
kobi40
2026. május 02. 20:20
Engem a 90- előtt közvetlenül mozgolódóknak az akkori jelene is érdekelne. Amúgy, ha a mai 70-esek (akik 90 előtt már felnőttek voltak, sőt) kikérnék az adataikat, vagy a szüleik adatait, felkavarhatnák az "iszapot", de úgyis kitakarnák. A másik feltételezésem, hogy Mariska sem engedte belemászni Mezőéket minden mélységbe és szélességbe, és magasságba. Vagy mégis?
franciscofranco
2026. május 02. 19:44
Szita Károly mikor mond le?
