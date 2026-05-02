„A tisztánlátás érdekében érdemes kronológiai sorrendbe állítani az ügynökakták körüli eseményeket. A folyamat már 1990-ben, rögtön a rendszerváltás megtörténtekor elkezdődött az első, legendássá vált Demszky- Hack féle törvényjavaslattal. Aztán az SZDSZ a koalíciós kormányzás idején küzdött folyamatosan a szocialistákkal a szélesebb nyilvánosság megteremtéséért. 2002-ben, a D-209-es ügy kirobbanásakor Mécs Imre javaslatára módosult a nyitottság irányába a törvény. Gulyás József és én több javaslatot is tettünk e tárgyban, létrejött a Sólyom-, majd a Kenedi- bizottság, végül pedig kialakult a mostani helyzet- közben Schiffer Andrásék is folyamatosan próbálták szélesíteni a megismerhetőséget- , ami az érintettek és a kutatók számára a teljes nyilvánosságot és hozzáférhetőséget tartalmazza.