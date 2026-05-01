Mi lesz a Göncz Árpáddal kapcsolatos megsemmisített iratokkal? – Súlyos kérdőjelek az ügynökakták kapcsán

Magyar Péter az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról egyeztetett
Állítása szerint teljesítik a „rendszerváltás egyik legfontosabb ígéretét”.
Mező Gábor reagált Magyar Péter ígéretére.
„Mi lett és mi lesz a Göncz Árpáddal kapcsolatos állítólag eltűnt, megsemmisített iratokkal? Ha Magyar Péterék vizsgálóbizottsága ezeket is megtalálja, és publikálja, az csodálatos októberi ajándék lesz a számunkra. Magam fogom megköszönni az új kormánynak!” – írta Mező Gábor a Facebook-oldalán, utalva Magyar Péter azon ígéretére, mely szerint hamarosan nyilvánosságra hozhatják az ügynökaktákat.
Az újságíró Máthé Áron történész egy, a Magyarország korábbi köztársasági elnökének múltját taglaló írására hivatkozva mutat rá az ügynökakták teljes nyilvánosságra hozatalának fonákságaira: „a kérdésekre a választ nehezen fogjuk megtudni. Mégpedig azért, mert a rendszerváltozás előestéjén az állambiztonság munkatársai egyes dossziékból kritikus oldalakat emelnek ki selejtezés címén és megsemmisítik azokat. Az egyik feltűnő beavatkozás 1989. december 18. és 22. között történik Bibó István, Göncz Árpád és társaik 1957-58-i büntető eljárási és bírósági peres anyagait őrző tucatnyi dossziéban.
Kapcsolódó vélemény
Biztosan nem tudta, kit tüntet ki.
A csonkítás Bibót és Gönczöt egyaránt érinti. Eltűnik a leendő köztársasági elnök 3.1.9. V-150.003/2-c jelű vizsgálati dossziéjának záró lapja (400. old.), a 3.1.9.V-150.003 /5 jelű dossziéból csaknem 100 oldal, köztük záró lapok, összefoglaló jelentés, figyelési jelentések, őrizetbe vételi javaslat, térkép, fényképek, fotókópiák, nyilvántartási határozat, feljegyzések, kérdőjegyek, stb.” – idézi a történész Ilkei Csaba kutatót, majd rámutat:
Göncz Árpádra vonatkozóan nincs dokumentum sem a váci börtön nyilvántartásában, sem pedig a büntetés-végrehajtás központi irattárában – ami azért furcsa, mert 1956 után, mint börtönre ítéltnek kellene, hogy legyen személyi anyaga. Az ilyen típusú dokumentumokban az előéletet is rögzítették. Vajon ki és mikor tüntette el ezeket az iratokat?”
„Máig itt lebegő kérdések” – kommentálta Mező Gábor.
