mező gábor göncz árpád máthé áron bibó istván

Mi lesz a Göncz Árpáddal kapcsolatos megsemmisített iratokkal? – Súlyos kérdőjelek az ügynökakták kapcsán

2026. május 01. 08:13

Mező Gábor reagált Magyar Péter ígéretére.

2026. május 01. 08:13
null

„Mi lett és mi lesz a Göncz Árpáddal kapcsolatos állítólag eltűnt, megsemmisített iratokkal? Ha Magyar Péterék vizsgálóbizottsága ezeket is megtalálja, és publikálja, az csodálatos októberi ajándék lesz a számunkra. Magam fogom megköszönni az új kormánynak!” – írta Mező Gábor a Facebook-oldalán, utalva Magyar Péter azon ígéretére, mely szerint hamarosan nyilvánosságra hozhatják az ügynökaktákat. 

A csonkítás Bibót és Gönczöt egyaránt érinti. Eltűnik a leendő köztársasági elnök 3.1.9. V-150.003/2-c jelű vizsgálati dossziéjának záró lapja (400. old.), a 3.1.9.V-150.003 /5 jelű dossziéból csaknem 100 oldal, köztük záró lapok, összefoglaló jelentés, figyelési jelentések, őrizetbe vételi javaslat, térkép, fényképek, fotókópiák, nyilvántartási határozat, feljegyzések, kérdőjegyek, stb.” – idézi a történész Ilkei Csaba kutatót, majd rámutat: 

Göncz Árpádra vonatkozóan nincs dokumentum sem a váci börtön nyilvántartásában, sem pedig a büntetés-végrehajtás központi irattárában – ami azért furcsa, mert 1956 után, mint börtönre ítéltnek kellene, hogy legyen személyi anyaga. Az ilyen típusú dokumentumokban az előéletet is rögzítették. Vajon ki és mikor tüntette el ezeket az iratokat?” 

Máig itt lebegő kérdések” – kommentálta Mező Gábor.

Összesen 5 komment

kulakman
2026. május 01. 08:36
Az ilyen mosolyú emeberektől óvakodjatok, a vesztünket okozzák!
johannluipigus
2026. május 01. 08:27
Bizony az lenne, hogy a patkány Árpi bácsi nevét viselő teret újra át kéne nevezni. Bár szerintem ez a veszély nem fenyeget, ha annak idején a komcsi ügynökök precízen végezték a feladatukat.
tonton
2026. május 01. 08:25
Ez a rajongóknak szól. Biztosan lesz 1 - 2 név ami hullámokat vet, függetlenül attól hogy jelentett-e, de a nagy halak iratai réges- rég eltűntek ( még 90-ben, illetve Kennedy J ténykedése alatt) Hergelésre jó, de azok lesznek a leghangosabban, akik "tiszták" , mert az irataik "elvesztek'. Bár szerintem régi elvtársaknál, saját irattárukban biztosan akad még zsarolásra alkalmas dosszié
Berendel
2026. május 01. 08:22
"Mi lesz a Göncz Árpáddal kapcsolatos megsemmisített iratokkal?" Minden megsemmisített iratot azonnal nyilvánosságra kell hozni, hogy bárki megismerhesse a tartalmát!
