horn gyula göncz árpád Sólyom László köztársasági elnök Magyar Péter Sulyok Tamás Gyurcsány Ferenc

A köztársasági elnök is Magyar Péter célkeresztjében van

2026. április 22. 08:54

Az EU nem fog megvédeni sem minket, sem a népet némi kis antidemokratikus rendezkedéstől.

2026. április 22. 08:54
Bálint Botond
Bálint Botond
Pesti Srácok

A köztársasági elnök Magyarországon semmilyen formában nem korlátja a parlamenti többségnek, főleg nem egy kétharmadosnak. A köztársasági elnök egyetlen esetben tud végletes módon beavatkozni a politikai életbe, ha a parlamenti többség, a miniszterelnök tevékenysége elleni tiltakozásul mond le, amivel esetleg el tudja szigetelni (külföldön és belföldön egyaránt) az elszabaduló többséget, vagy mobilizálni tudja a vele egyetértő tömegeket.

De nem véletlen, hogy egyetlen köztársasági elnök sem folyamodott ehhez az eszközhöz az elmúlt 36 évben. Habár Göncz Árpád ugyan végig fasisztázta-nácizta, hisztériázta az első ciklusát, de gondosan őrizte a hivatalát, hogy aztán, nyilván életműve megkoronázásaként, asszisztálhasson egy volt pufajkás kommunista, Horn Gyula miniszterelnökségéhez. Érdekes módon az ő négy évet, egy kommunista-liberális kétharmad négy évét végiglapította, nem kívánt sem fék, sem ellensúly lenni. (…)

Mint látható, a jobboldal legitim győzelemnek fogadja el a történteket, viszont cserébe elvárja, hogy legalább néhány alapvető szabály be legyen tartva, hiszen a Tisza a választásokon való indulással legalább az államformát és a közjogi berendezkedés fő vonalait elfogadta. Ennek része, hogy szabályosan jár el a legfőbb közjogi méltósággal kapcsolatban és elfogadja annak kétségbevonhatatlan primátusát.

Ha Magyar Péter a szóbeli nyomásgyakorláson túli eszközöket is bevet az elnökkel szemben, akkor azonban új helyzet lehet. Az ugyanis kivezetet adott esetben a demokráciából. Európa persze, meg az EU nem fog megvédeni sem minket, sem a népet némi kis antidemokratikus rendezkedéstől, de a köztársasági elnök törvényen kívüli elmozdítása messze túl van a demokrácia határain.”

Nyitókép: Alkotmánybíróság honlapja

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
campesino
2026. április 22. 09:52
Persze hogy nem fog titeket megvedeni senki....mattot adtatok magatoknak Irany a godor
trokadero
2026. április 22. 09:23
Ha ennek a tájékozatlan, facebook hatása alatt levő csürhének be lehet magyarázni,hogy ez egy rendszerváltás, akkor a köztársasági elnök elleni támadást úgy fogják fel ,mint a megdöntött diktatúra utolsó elemének eltakarítását. Ennek a vért szomjazó hordának ez a minimum amit szerintük meg kell tennie az új kormánynak . Itt tartunk. BRRR !
tiszasszoptato
2026. április 22. 09:19
Látva az itteni tiszás hazátlan férgeket én csak pusztítást várok tőlük!
nyugalom
2026. április 22. 09:17
Írjátok ala a peticiót! Poloska esküképtelen!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!