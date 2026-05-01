„Itt semmilyen politikailag érintett szponzor nincs, biztos lábakon állunk”

Ha megkésve is, de végül csak sikerült: a Vasas újabb három évnyi NB II-es tisztítótűz után idén már tényleg visszajutott a magyar labdarúgó élvonalba, az elmúlt nyolc év során másodszor – tette mindezt egy alapos pálfordulás, hazai viszonylatban meglehetősen unortodox szemléletmódváltást követően. Ezekről és a magyar fociban várható gyökeres változásokról is beszélt a klub sportigazgatója, Nagy Miklós.

Erős Gábor a kazincbarcikai csoda után a Vasast is visszaemelte az NB I-be, ezzel két év alatt két különböző csapatot juttatott fel (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Önreflexió Vasas-módra

A szakember az idei ünneplést követően az Indexnek adott hosszabb interjút, amelyben kifejti, hogy a tavalyi emlékezetesen fájó kudarc, az utolsó fordulóban egyetlen gólon múló feljutás után drasztikus, az addigiakkal éppen ellentétes váltást eszközöltek a klubfilozófiában, a játékosbéreket harminc százalékkal megvágták, és a kipróbált nagy nevek helyett mertek a valóban saját nevelésű fiatalokra építeni.