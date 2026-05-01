„Itt semmilyen politikailag érintett szponzor nincs, biztos lábakon állunk”

Kezdődhet az ünneplés Angyalföldön: a Vasas ismét a labdarúgó NB I-ben! (VIDEÓ)
Székesfehérváron biztosította be a labdarúgó élvonalba való feljutását Erős Gábor együttese. A Vasas három NB II-es szezon után lehet újra a legjobbak mezőnyének tagja!
Komoly átrendeződés jöhet a magyar futballban is. A frissen NB I-be jutott Vasas sportigazgatója, Nagy Miklós szerint a kormányváltás után hozzájuk hasonlóan a többi csapatnak is át kell majd állnia piaci alapú gondolkodásra.
Ha megkésve is, de végül csak sikerült: a Vasas újabb három évnyi NB II-es tisztítótűz után idén már tényleg visszajutott a magyar labdarúgó élvonalba, az elmúlt nyolc év során másodszor – tette mindezt egy alapos pálfordulás, hazai viszonylatban meglehetősen unortodox szemléletmódváltást követően. Ezekről és a magyar fociban várható gyökeres változásokról is beszélt a klub sportigazgatója, Nagy Miklós.
A szakember az idei ünneplést követően az Indexnek adott hosszabb interjút, amelyben kifejti, hogy a tavalyi emlékezetesen fájó kudarc, az utolsó fordulóban egyetlen gólon múló feljutás után drasztikus, az addigiakkal éppen ellentétes váltást eszközöltek a klubfilozófiában, a játékosbéreket harminc százalékkal megvágták, és a kipróbált nagy nevek helyett mertek a valóban saját nevelésű fiatalokra építeni.
„Amikor átvettem a Vasas FC vezetését, a csapat az NB II középmezőnyében szerepelt.
Kész játékosokkal próbáltam gyors eredményt elérni, de nem az volt az optimális út. Meg kellett azonban próbálnunk, hiszen nagy volt az elvárás saját magunk felé, és a közvélemény is azt várta, hogy minél előbb visszajussunk az élvonalba. Siettettem ezt a folyamatot, ami hiba volt. Nem mindegyik rutinos, nagy nevű játékos váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Ma már sokkal jobban ismerem a futballközeget, a hátteret, a viszonyokat és a teljes mezőnyt. Négy éve ugyan eljutottunk a feljutásig, de mivel a csapat nem organikusan lett összerakva, nem volt benne fejlődési potenciál és nem volt mód további erősítésekre, azonnal kiestünk.”
Nagy szerint tanultak a hibákból, ennek eredményeként mára
így a profi magyar klubokat tekintve talán náluk játszik a legtöbb saját nevelésű fiatal, a jelenlegi keretükben szám szerint tizenegy.
Ami játékosfizetések csökkentését és a költségracionalizálást illeti, Nagy Miklós elárulta:
Amikor három éve kiestünk az NB I-ből, azonnal 30 százalékkal csökkentettük a fizetéseket, és csak azok maradhattak, akik ezt elfogadták; azóta pedig az elmúlt két évben is tovább csökkent a klub teljes bérkerete.
A költségvetésünk az infláció ellenére stagnál, mivel egy jelentős részét az infrastruktúra fenntartására fordítjuk, ezért is vagyunk rá büszkék, hogy kevesebb pénzből tudtunk eredményeket elérni a folyamatos fiatalítás mellett.” Emellett fontos észrevételeket osztott meg a magyar futballban a kormányváltást követően várható és szükséges változásokról, kiemelve, az előző kormányzás idején a magyar futball kivételezett helyzetben volt a finanszírozás terén, most viszont végre a hazai csapatok is rá lesznek kényszerítve a piaci alapú, felelős gazdálkodásra.
Mindenképpen számítok átrendeződésre, de ez nem lesz azonnali. Egyelőre bizonytalan, hogy az MLSZ központi forrásai milyen mértékben változnak.
A Szerencsejáték Zrt.-vel, valamint a televíziós közvetítési jogokról a szövetség tárgyal, és az így befolyó bevételeket ő osztja szét a klubok között. Ha az összegekben lesz változás, az egységesen érint majd minden klubot. Emellett vannak differenciált tényezők, amelyeket most még nem látunk pontosan, nem tudjunk, hogy egyes kluboknál bizonyos támogatók ott maradnak-e, ha igen, milyen formában.”
A televíziós szerződések mellett a Szerencsejáték Zrt. is szóba került.
Hozzátette, a Vasas gazdasági háttere így sincs veszélyben, pont azért, mert ők már korábban elindultak az önfenntartó gazdálkodás irányába:
A Vasasnál semmilyen politikailag érintett szponzor nincs, így mi biztos lábakon állunk. Az előző évi nyilvános mérlegadatok alapján a Vasas költségvetése a 12–13. helyen található a magyar profi klubok között. Elértük azt, hogy a szakmai és az anyagi szintünk szinkronba került. Mi már évekkel ezelőtt elkezdtünk piaci alapon gondolkodni, működni, ami a többi klub számára is elkerülhetetlenné válik, ha talpon akarnak maradni.”
A már matematikailag is visszajutott Vasas mellett gyakorlatilag biztos feljutónak tekinthető a másik nagy hagyományú fővárosi csapat, a Budapest Honvéd is, amely az NB I bebiztosítása esetén ugyancsak három NB II-es idény után szerepelne újra az élvonalban.
Nyitókép: Vasas FC