Íme a Tisza virága, Csongrád

Csongrád: črn (fekete) és grad (vár). Mint megannyi földrajzi nevünknek, Csongrádnak is szláv eredete van, ami a magyarok bejövetele előtt itt élők örökségére utal. A fekete vár fekete földjét a magyarok is megszerették és belakták, hogy végül nagyon jellemző vármegyénkké váljon a legmagyarabb táj, az Alföld kellős közepén.

Kalandozásainkat kezdhetjük a megye nevét adó Csongrád kisvárosban: még a magyar nagyközönség számára sem annyira ismert, ritka értéket őriz e városka a Tisza és a Körös összefolyásánál.