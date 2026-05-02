Ez nem vicc: Magyar Péter sógora lesz Magyarország következő igazságügyi minisztere
A nepotizmusra eddig oly érzékeny 444 szűkszavúan, kommentár nélkül jegyezte ezt meg Melléthei-Barna Mártonnal kapcsolatban.
Van egy nagyhatalmú testület Magyarországon, amelyről nem tudunk szinte semmit.
„Állítólag 29 tagja van, de ez a szám bizonytalan. A tagok közül ismerjük Magyar Péter elnököt, valamint Forsthoffer Ágnes, Radnai Márk és Tarr Zoltán alelnököket. Néhány napja kiderült, hogy az új igazságügyi miniszter, Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora szintén tag.
Ezt is ajánljuk a témában
A nepotizmusra eddig oly érzékeny 444 szűkszavúan, kommentár nélkül jegyezte ezt meg Melléthei-Barna Mártonnal kapcsolatban.
És még ki? Magyar Péter családjának még hány tagja? Esetleg az apja, anyja, testvére, nagynénje, unokahúga?
(...)
Elvárjuk, hogy a leendő miniszterelnök haladéktalanul hozza nyilvánosságra pártja tagjainak névsorát. Az országot nem bízhatjuk egy titkos társaságra.”
Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP