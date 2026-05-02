Ez nem vicc: Magyar Péter sógora lesz Magyarország következő igazságügyi minisztere
A nepotizmusra eddig oly érzékeny 444 szűkszavúan, kommentár nélkül jegyezte ezt meg Melléthei-Barna Mártonnal kapcsolatban.
Azért ne lepődjön meg, ha a csillogó szemű fotókkal megspékelt Facebook-bejegyzések egy idő után már kevésnek bizonyulnak majd az ország irányításához.
„Most, hogy végre RADNAI MÁRKOT és ROST ANDREÁT is megdobta egy-egy kormányzati pozícióval Magyar Péter (a mai hírek szerint mindketten KORMÁNYBIZTOSOK lesznek, ami sok szempontból a miniszternél is magasabb beosztás!!), emlékezzünk meg Radnai Márk néhány nappal ezelőtti bejegyzéséről!
»Végre NEM HAVEROK KAPNAK lehetőséget a kormányban« egy hete még azzal menőzött Radnai Márk.
Aha, látjuk!
Ezért került be a kormánytagok közé a sógorminiszter, és ezért történhettek a szakmai szempontból nehezen magyarázható kinevezések (Pósfai belügyminiszter, Tarr kultuszminiszter, Tanács tudományos miniszter…).
Jó munkát Radnai Kormánybiztos Úrnak. Azért ne lepődjön meg, ha a csillogó szemű fotókkal megspékelt Facebook-bejegyzések egy idő után már kevésnek bizonyulnak majd az ország irányításához…”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala