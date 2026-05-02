vona gábor második reformkor melléthei - barna lex sógor Magyar Péter

„Lex sógor”: Melléthei-Barna kinevezése még a Tiszának kampányoló Vona Gábornak is sok – törvénymódosítást javasol

2026. május 02. 16:35

Természetesen a kormányfő és a miniszter jószándékát nem kérdőjelezi meg.

null

Vona Gábor, a Második Reformkor elnöke javaslattal áll elő arra a szerinte problémás helyzetre, hogy Magyar Péter a sógorát, Melléthei-Barna Mártont jelölte az igazságügyi miniszteri pozícióra. Vona indítványát a kormánytagok családtagjainak összeférhetetlensége kapcsán tette, melynek középpontjában a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása áll, a neve pedig „Lex sógor” lenne – írja az Index

A módosítás lényege, hogy a törvényben meghatározott szervek vezetői vagy az általuk alapított, „közvetlenül vagy közvetve többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaságok” vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai és vezető állású munkavállalói egymással ne állhassanak hozzátartozói viszonyban. A hatálybalépéskor fennálló összeférhetetlenséget 30 napon belül meg kellene szüntetni, új szerződéseket pedig nem lehetne létrehozni. Ha nem szüntetik meg 30 napon belül az összeférhetetlenséget, akkor 

az érintett személy vezető tisztségviselői megbízatása, felügyelőbizottsági tagsága vagy munkaviszonya a határidő eredménytelen elteltét követő napon a törvény erejénél fogva megszűnik.”

A törvénymódosítást az új Országgyűlés megalakulásától és a miniszterelnök kinevezésétől számított harmincadik napon léptetné életbe, indoklásként pedig ezt írta: „a közélet tisztaságának megteremtésére vonatkozó állampolgári igény elsöprő erejű előretörése volt megtapasztalható a folyó évi országgyűlési választások során. A választópolgárok kifejezett bizalommal viszonyulnak az átlátható, demokratikus közélet irányába történő változáshoz, amely bizalom hosszú távú fenntartása az egészséges társadalom alapfeltétele. Súlyos probléma minden olyan jelenség, amely az ilyen jellegű reményeket aláássa vagy megtöri. Ilyen például, ha a legfontosabb állami vezetői posztokat egymással egyébként hozzátartozói kapcsolatban álló személyek foglalnak el.”

A Második Reformkor elnöke a bejegyzéshez fűzött hozzászólásában azért megnyugtatta követőit. Azt írta, még mindig a „NER lebontásának örömének” hatása alatt van, a kormányfő és a miniszter jószándékát nem kérdőjelezi meg, és persze a miniszter alkalmasságát is elfogadja.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
hátakkor
2026. május 02. 18:47
Zázriwetz azért nem mérce..
Obsitos Technikus
2026. május 02. 18:28
Lefőtt a kávé Gabóca. Hol akarsz törvénymódosítást javasolni?
gyaloggos
2026. május 02. 18:15
vakiki! KÉTSÉGTELEN, hogy támadható ez a döntés, DE bizonyos, hogy Magyar Péterék alaposan átgondolták ezt . MINDENKÉPPEN olyan embert kellett választania, akiben maximálisan megbízik, és szakmailag is alkalmas ama pozícióra.
szantofer
2026. május 02. 18:12 Szerkesztve
Törvénymódosítást javasol? Ámen. Meg tudja valaki számolni hány törvénymódosítást nyújtott be az ellenzék 16 év alatt teljesen feleslegesen, mert leszarta a 2/3? Na, hát leszarni a mostani 2/3 is tudja.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!