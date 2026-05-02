„Lex sógor”: Melléthei-Barna kinevezése még a Tiszának kampányoló Vona Gábornak is sok – törvénymódosítást javasol

Vona Gábor, a Második Reformkor elnöke javaslattal áll elő arra a szerinte problémás helyzetre, hogy Magyar Péter a sógorát, Melléthei-Barna Mártont jelölte az igazságügyi miniszteri pozícióra. Vona indítványát a kormánytagok családtagjainak összeférhetetlensége kapcsán tette, melynek középpontjában a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása áll, a neve pedig „Lex sógor” lenne – írja az Index.

A módosítás lényege, hogy a törvényben meghatározott szervek vezetői vagy az általuk alapított, „közvetlenül vagy közvetve többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaságok” vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai és vezető állású munkavállalói egymással ne állhassanak hozzátartozói viszonyban. A hatálybalépéskor fennálló összeférhetetlenséget 30 napon belül meg kellene szüntetni, új szerződéseket pedig nem lehetne létrehozni. Ha nem szüntetik meg 30 napon belül az összeférhetetlenséget, akkor