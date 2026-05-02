Magyar Péter azonnali cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót

Gyanús üzelmekre derült fény Gajdos László és a Nyíregyházi Állatkert körül.
A Tisza Párt elnöke szerint a vízügy, a természet- és tájvédelem, valamint az agrárium területén is szükség van azonnali cselekvési tervre.
Magyar Péter azonnali rövid- és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza-kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink, valamint a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt – tudatta a leendő miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán szombaton.
A politikus hangsúlyozta, hogy az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó aszályhoz való sikeres alkalmazkodás.
„Mivel a Tisza Működő és emberséges Magyarország programjában lévő fejlesztések az idei nyáron még nem fogják éreztetni pozitív hatásukat, ezért a vízügy, a természet- és tájvédelem, valamint az agrárium területén is szükség van azonnali cselekvési tervre, az idénre várható súlyos aszály hatásainak minimalizálására” – tette hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
(MTI)
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP