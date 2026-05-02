Magyar Péter azonnali cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót

Magyar Péter azonnali rövid- és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza-kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink, valamint a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt – tudatta a leendő miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán szombaton.

A politikus hangsúlyozta, hogy az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó aszályhoz való sikeres alkalmazkodás.