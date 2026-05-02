tisza tisza párt gajdos lászló Magyar Péter

Magyar Péter azonnali cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót

2026. május 02. 15:50

A Tisza Párt elnöke szerint a vízügy, a természet- és tájvédelem, valamint az agrárium területén is szükség van azonnali cselekvési tervre.

2026. május 02. 15:50
Magyar Péter azonnali rövid- és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza-kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink, valamint a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt – tudatta a leendő miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán szombaton. 

A politikus hangsúlyozta, hogy az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó aszályhoz való sikeres alkalmazkodás.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

„Mivel a Tisza Működő és emberséges Magyarország programjában lévő fejlesztések az idei nyáron még nem fogják éreztetni pozitív hatásukat, ezért a vízügy, a természet- és tájvédelem, valamint az agrárium területén is szükség van azonnali cselekvési tervre, az idénre várható súlyos aszály hatásainak minimalizálására” – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP



 

Összesen 61 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsuzsa-963
2026. május 02. 18:15
Petike kérjen rokoni segítséget, tudtommal egyik rokona vizet fakasztott a sziklából, mikor népe szomjazott.
Kétes
2026. május 02. 18:06
Most a siófoki vízmércén mérve 86 cm a vízszint. A felső szabályozási szint 120 cm. Ga és amennyiben! A Balaton vízmérlege szempontjából a nyári szezonban (május–augusztus) átlagosan 500 mm (50 cm) víz párolog el a tóból. Ahhoz, hogy a vízszint ne csökkenjen drasztikusan, a vízgyűjtőre hulló és a tóba jutó víznek ellensúlyoznia kellene ezt a veszteséget. Pl. 150-200 mm-es háromhavi csapadék ugyan jelentős, de önmagában gyakran csak a párolgás egy részét fedezi, és nem feltétlenül hoz látványos vízszintemelkedést, ha a talaj korábban nagyon kiszáradt. Következmény: Romló vízminőség, a déli parti strandok és vitorlás kikötők használhatatlanok lesznek. Algásodás következik be. A hajóforgalom leállhat. Peti! Csinálj valamit! Legalább pisztolj a facebookon!
states-2
2026. május 02. 17:41
A szánalmas drogos komcsi csürhe nyakába szakadt a kormányzás, irány az anarchia.
Kétes
2026. május 02. 17:41
Már kész is az intézkedési terv! Rost művésznő majd elénekli a tavaszi szél vizet áraszt nótát, persze csak ha ismeri a szövegét!
