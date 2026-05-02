Példátlan fenyegetést intézett Kína az Európai Unióhoz

Made in Brüsszel: Von der Leyenék rátámadtak az olcsó termékekre – jöhet a Temu-vám
A tagállamokra nehezedő gazdasági nyomás egyre nőtt a kínai import miatt, így az Unió szükségszerűnek látta a Temuról és a Sheinről érkező termékek megvámoltatását.
Peking kereskedelmi háborút is kilátásba helyezett.
Peking kereskedelmi háborúval fenyeget, ha az EU elfogadja a „Made in Europe” néven emlegetett új ipari törvényt – írja az Index.
Az Európai Bizottság 2026. március 4-én mutatta be az Ipari Gyorsítási Törvény (IAA) tervezetét. Stéphane Séjourné biztos szerint a cél az európai gyártás erősítése, a függőség csökkentése és a gazdasági szuverenitás növelése.
A szabályozás három területre fókuszál: tiszta technológiákra, autóiparra és energiaintenzív iparágakra. Az állami támogatású elektromos autókban legalább 70% európai alkatrész lenne kötelező, a 100 millió euró feletti külföldi befektetések pedig szigorú ellenőrzést kapnának – ez főként Kínát érintené.
A lépést az indokolja, hogy az európai autóiparban több mint 100 ezer munkahely szűnt meg, miközben a kínai cégek többszörös, az OECD adatai szerint négyszer-nyolcszor több közvetlen támogatást kapnak, mint nyugati versenytársaik. Mivel az USA a Trump-féle vámokkal lényegében lezárta piacát, Kína hatalmas túltermelése Európa felé zúdul, ahol a gyártási költségek (például az akkumulátorcellák esetében) 20-35 százalékkal magasabbak, mint Kelet-Ázsiában.
Peking szerint a tervezet sérti a WTO szabályait, és „diszkriminatív”, ezért ellenlépéseket helyeztek kilátásba.
A feszültséget fokozza, hogy 2026-tól az EU megszünteti a 150 euró alatti csomagok vámmentességét is, így a Sheinhez és Temuhoz hasonló platformok szállításai is drágulnak. Szakértők szerint három forgatókönyv lehetséges: kompromisszum Kínával, kereskedelmi konfliktus, vagy a szabályok felvizezése egyes tagállami nyomásra.
Ezt is ajánljuk a témában
A tagállamokra nehezedő gazdasági nyomás egyre nőtt a kínai import miatt, így az Unió szükségszerűnek látta a Temuról és a Sheinről érkező termékek megvámoltatását.
Kenzo TRIBOUILLARD / AFP