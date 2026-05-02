Példátlan fenyegetést intézett Kína az Európai Unióhoz

A szabályozás három területre fókuszál: tiszta technológiákra, autóiparra és energiaintenzív iparágakra. Az állami támogatású elektromos autókban legalább 70% európai alkatrész lenne kötelező, a 100 millió euró feletti külföldi befektetések pedig szigorú ellenőrzést kapnának – ez főként Kínát érintené.

A lépést az indokolja, hogy az európai autóiparban több mint 100 ezer munkahely szűnt meg, miközben a kínai cégek többszörös, az OECD adatai szerint négyszer-nyolcszor több közvetlen támogatást kapnak, mint nyugati versenytársaik. Mivel az USA a Trump-féle vámokkal lényegében lezárta piacát, Kína hatalmas túltermelése Európa felé zúdul, ahol a gyártási költségek (például az akkumulátorcellák esetében) 20-35 százalékkal magasabbak, mint Kelet-Ázsiában.