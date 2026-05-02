peking európai unió kereskedelmi háború európai bizottság

Példátlan fenyegetést intézett Kína az Európai Unióhoz

2026. május 02. 18:16

Peking kereskedelmi háborút is kilátásba helyezett.

Peking kereskedelmi háborúval fenyeget, ha az EU elfogadja a „Made in Europe” néven emlegetett új ipari törvényt – írja az Index

Az Európai Bizottság 2026. március 4-én mutatta be az Ipari Gyorsítási Törvény (IAA) tervezetét. Stéphane Séjourné biztos szerint a cél az európai gyártás erősítése, a függőség csökkentése és a gazdasági szuverenitás növelése. 

A szabályozás három területre fókuszál: tiszta technológiákra, autóiparra és energiaintenzív iparágakra. Az állami támogatású elektromos autókban legalább 70% európai alkatrész lenne kötelező, a 100 millió euró feletti külföldi befektetések pedig szigorú ellenőrzést kapnának – ez főként Kínát érintené. 

A lépést az indokolja, hogy az európai autóiparban több mint 100 ezer munkahely szűnt meg, miközben a kínai cégek többszörös, az OECD adatai szerint négyszer-nyolcszor több közvetlen támogatást kapnak, mint nyugati versenytársaik. Mivel az USA a Trump-féle vámokkal lényegében lezárta piacát, Kína hatalmas túltermelése Európa felé zúdul, ahol a gyártási költségek (például az akkumulátorcellák esetében) 20-35 százalékkal magasabbak, mint Kelet-Ázsiában.  

Peking szerint a tervezet sérti a WTO szabályait, és „diszkriminatív”, ezért ellenlépéseket helyeztek kilátásba.

A feszültséget fokozza, hogy 2026-tól az EU megszünteti a 150 euró alatti csomagok vámmentességét is, így a Sheinhez és Temuhoz hasonló platformok szállításai is drágulnak. Szakértők szerint három forgatókönyv lehetséges: kompromisszum Kínával, kereskedelmi konfliktus, vagy a szabályok felvizezése egyes tagállami nyomásra. 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Hobby024
2026. május 02. 18:54
nempolitizalok-0 2026. május 02. 18:35 • Szerkesztve Tetves eurolibsik folyamatosan lábon lövik magukat, aztán kínát szivatják, mert kina vezetői nem olyan idióták mint az eurolibsi vezetők. Te mit csinálnál ebben az esetben a helyükben? Trump védővámokkal védi a piacát, az EU-nak mit kéne tennie? Az EU halálos ítéletét az USA írta meg, amikor vagy ő, vagy az ő engedélyével felrobbantották az Északi-áramlatot. Megnőtt az olajár és nem lett versenyképes az európai termék. Irán még erre rátett egy lapáttal. Az elektromos autókhoz ritkaföld fémek kellenek. Lelőhejük a legközelebb Ukrajna. Többek között ezért nem engedi el Ukrajnát at EU. Inkább az usalibsiket kérdezd hogyan jutott ide európa!
korheshgetsee
2026. május 02. 18:40
Végre a Tisza párt legalább megvonja a CSOK-ot a sok büdös zsidótól, és a fityma felmutatásához fogja kötni minden adó és egyéb kedvezmény igénybevételét! Minek ezeknek a faszszopó köcsögöknek CSOK, amikor lefitymált fasszal úgyse tudnak gyereket csinálni?
pandalala
2026. május 02. 18:36
" Stéphane Séjourné biztos szerint a cél az európai gyártás erősítése, a függőség csökkentése és a gazdasági szuverenitás növelése. " :-D Jól látom, ez is egy nő?? .... :-D
nempolitizalok-0
2026. május 02. 18:35 Szerkesztve
Tetves eurolibsik folyamatosan lábon lövik magukat, aztán kínát szivatják, mert kina vezetői nem olyan idióták mint az eurolibsi vezetők.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!