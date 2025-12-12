Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
unió temu von der leyen shein kínai vám

Made in Brüsszel: Von der Leyenék rátámadtak az olcsó termékekre – jöhet a Temu-vám

2025. december 12. 16:55

A tagállamokra nehezedő gazdasági nyomás egyre nőtt a kínai import miatt, így az Unió szükségszerűnek látta a Temuról és a Sheinről érkező termékek megvámoltatását.

2025. december 12. 16:55
null

Az Európai Unió pénzügyminiszterei pénteken közös döntéssel jóváhagyták, hogy egységes, 3 eurós – vagyis nagyjából 1200 forintos – vámot vezessenek be minden, az unió területére érkező, alacsony értékű csomagra – írta a Reuters.

A lépés elsődleges célja az, hogy fékezzék a főként a Temuról és a Sheinről érkező, tömegesen beáramló, olcsó kínai áruk dömpingjét.

A díj 2026. július 1-jétől lép életbe, és ideiglenes jelleggel marad érvényben addig, amíg az EU végleges szabályozást nem alakít ki a 150 euró (nagyjából 55 ezer forint) értékhatár alatti online vásárlások vámmentességének megszüntetésére. Eredetileg 2028-ra tervezték a teljes reformot, ám a tagállamokra nehezedő nyomás egyre nőtt a kínai import miatt, így a folyamat felgyorsításáról döntöttek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A Tanács álláspontja szerint a jelenlegi szabályozás számos problémát okoz: torzul a verseny az uniós kereskedők hátrányára, nőnek a fogyasztók egészségügyi és biztonsági kockázatai, és egyre sűrűbben fordulnak elő különféle visszaélések, ráadásul a csomagdömping környezeti terhelése is jelentős.

Ezt is ajánljuk a témában

A számok önmagukért beszélnek: egyetlen év alatt 4,6 milliárd kis értékű küldemény érkezett az Európai Unióba, ezek mintegy 90 százaléka Kínából. A vám mellett újabb díj bevezetése is napirenden van – az Európai Bizottság egy 2 eurós kezelési költséget javasol csomagonként, ám ennek bevezetési dátuma egyelőre bizonytalan.

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

***

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elfújta az ellenszél
2025. december 12. 18:40
A legnagyobb gond hogy minden vám, illeték, adó és egyéb pénz amit ezek beszednek, megy a pocsékba. Zselé csapata kitörli vele a v@lagát, aztán lehúzza az aranyklotyón. Ukrajna csak veszteséget termel amióta létezik, ezt turbósította és terjesztette át az egész EU-ra a jelenlegi zsákutcás politika. Akiből hasznunk meg előnyünk lehetne, azokkal meg szándékosan élezik a feszkót, például Kínával.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. december 12. 18:17
Kina úgy vissza szopatja ezeket hogy beledöglünk...
Válasz erre
0
0
optimista-2
•••
2025. december 12. 18:05 Szerkesztve
Sérül a globális piac. Nem baj ? Lehetne az EU-belül is gumizoknit gyártani, meg talán szines ceruzát is, de Brüsszel annyira lebútította az európai ipart, hogy már erre sem képesek. És ezek akarnak Oroszország ellen harcolni. 😀😄😀 Még valami: az USA-ban nem 150 euro, hanem 800 USD a limit. No ki van akkor a lakosság ellen ?
Válasz erre
3
0
akitiosz
2025. december 12. 17:54
"torzul a verseny az uniós kereskedők hátrányára" Mert ha uniós kereskedő árusítja a kínai terméket, akkor az úgy már nem gond? Nem a kereskedőket kellene védeni, hanem a termelőket, gyártókat. Ha úgyis Made in China, akkor nem sok haszna van annak, ha európai kereskedik azzal. Olyan brit könyveim vannak, amelyek Printed in China. Szóval ezt így rossz gazdaságpolitikának tartom.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!