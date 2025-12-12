Made in Brüsszel: Von der Leyenék rátámadtak az olcsó termékekre – jöhet a Temu-vám

Szabó Tímea szerint Ursula von der Leyen a magyar kormány fő ellensége – el is utazott hozzá Brüsszelbe
A tagállamokra nehezedő gazdasági nyomás egyre nőtt a kínai import miatt, így az Unió szükségszerűnek látta a Temuról és a Sheinről érkező termékek megvámoltatását.
Az Európai Unió pénzügyminiszterei pénteken közös döntéssel jóváhagyták, hogy egységes, 3 eurós – vagyis nagyjából 1200 forintos – vámot vezessenek be minden, az unió területére érkező, alacsony értékű csomagra – írta a Reuters.
A lépés elsődleges célja az, hogy fékezzék a főként a Temuról és a Sheinről érkező, tömegesen beáramló, olcsó kínai áruk dömpingjét.
A díj 2026. július 1-jétől lép életbe, és ideiglenes jelleggel marad érvényben addig, amíg az EU végleges szabályozást nem alakít ki a 150 euró (nagyjából 55 ezer forint) értékhatár alatti online vásárlások vámmentességének megszüntetésére. Eredetileg 2028-ra tervezték a teljes reformot, ám a tagállamokra nehezedő nyomás egyre nőtt a kínai import miatt, így a folyamat felgyorsításáról döntöttek.
A Tanács álláspontja szerint a jelenlegi szabályozás számos problémát okoz: torzul a verseny az uniós kereskedők hátrányára, nőnek a fogyasztók egészségügyi és biztonsági kockázatai, és egyre sűrűbben fordulnak elő különféle visszaélések, ráadásul a csomagdömping környezeti terhelése is jelentős.
A számok önmagukért beszélnek: egyetlen év alatt 4,6 milliárd kis értékű küldemény érkezett az Európai Unióba, ezek mintegy 90 százaléka Kínából. A vám mellett újabb díj bevezetése is napirenden van – az Európai Bizottság egy 2 eurós kezelési költséget javasol csomagonként, ám ennek bevezetési dátuma egyelőre bizonytalan.
