Made in Brüsszel: Von der Leyenék rátámadtak az olcsó termékekre – jöhet a Temu-vám

Az Európai Unió pénzügyminiszterei pénteken közös döntéssel jóváhagyták, hogy egységes, 3 eurós – vagyis nagyjából 1200 forintos – vámot vezessenek be minden, az unió területére érkező, alacsony értékű csomagra – írta a Reuters.

A lépés elsődleges célja az, hogy fékezzék a főként a Temuról és a Sheinről érkező, tömegesen beáramló, olcsó kínai áruk dömpingjét.

A díj 2026. július 1-jétől lép életbe, és ideiglenes jelleggel marad érvényben addig, amíg az EU végleges szabályozást nem alakít ki a 150 euró (nagyjából 55 ezer forint) értékhatár alatti online vásárlások vámmentességének megszüntetésére. Eredetileg 2028-ra tervezték a teljes reformot, ám a tagállamokra nehezedő nyomás egyre nőtt a kínai import miatt, így a folyamat felgyorsításáról döntöttek.