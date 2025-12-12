Ft
12. 12.
péntek
szabó tímea Ursula von dr Leyen európai unió európai bizottság

Szabó Tímea szerint Ursula von der Leyen a magyar kormány fő ellensége – el is utazott hozzá Brüsszelbe

2025. december 12. 16:13

A Párbeszéd politikusa lelkesen számolt be róla, hogy megint Magyarország érdekei ellen fog lobbizni az Európai Unióban.

2025. december 12. 16:13
null

Szabó Tímea közösségi-oldalán osztotta meg, hogy Brüsszelbe utazik, és találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével fog tárgyalni, továbbá találkozik majd az európai zöldek európai parlamenti képviselőivel is. Ahogy a Párbeszéd politikusa fogalmazott  

a kormány fő ellenségével”

Szabó szerint arról fog tárgyalni Brüsszelben, „hogyan tudunk az EU-ban ellenállni az orosz agressziónak és segíteni Ukrajnát a szabadságharcában, és nem utolsósorban, megvédeni egész Európát az orosz befolyástó”. A politikus szerint Orbán Viktor „ideges”, mert az Európai Unió kikerülte a magyar vétót az orosz vagyonok befagyasztásának ügyében. 

Nekem is lesz néhány kérdésem von der Leyenhez, később beszámolok erről is. És holnap már újra otthon folytatom a küzdelmet a kormány ellen”

– zárta bejegyzését Szabó.

Nyitókép forrása: Szabó Tímea Facebook-oldala 

***

 

