Szabó Tímea szerint Ursula von der Leyen a magyar kormány fő ellensége – el is utazott hozzá Brüsszelbe

Szabó Tímea közösségi-oldalán osztotta meg, hogy Brüsszelbe utazik, és találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével fog tárgyalni, továbbá találkozik majd az európai zöldek európai parlamenti képviselőivel is. Ahogy a Párbeszéd politikusa fogalmazott

a kormány fő ellenségével”

Szabó szerint arról fog tárgyalni Brüsszelben, „hogyan tudunk az EU-ban ellenállni az orosz agressziónak és segíteni Ukrajnát a szabadságharcában, és nem utolsósorban, megvédeni egész Európát az orosz befolyástó”. A politikus szerint Orbán Viktor „ideges”, mert az Európai Unió kikerülte a magyar vétót az orosz vagyonok befagyasztásának ügyében.